Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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mikola963 написав:SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ. Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.
Скажу даже больше- он и полезней обычного и вкуснее. Поэтому всегда дороже непропаренного.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Surfer написав:рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное) сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн
Итого 60+30/2+20+10+15*2=140 грн то есть еще есть достаточно места для "чего то еше".
Допустим с рыбой да. Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило. Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40. Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.
Перебор. Сгущенка высокого качества по Госту - 29 грн бпнка, в мягкой упаковке- 25 грн. Овсяное печенье самое качественное с хорошим составом от Хлебзавода - до 40грн /кило. Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн. А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Faceless написав:Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.
речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.
Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?
или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.
Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.
Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочи
Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.
А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.
Surfer написав:речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.
Заблуждение насчет галетного. Галетное в большинстве своем включает трансжиры и прочее пальмовое масло. Я овсяное покупаю Ржищевского завода.
Surfer написав:например Квитень , недавно вообще продавался от 10 грн. Продается в крупнейших сетях - Билла, Фуршет (сейчас актуальная цена 11,95)
Спасибо за ссылку. О чем я и говорил - это не сок а нектар (классификация по ДСТУ) - значит что содержание сока от 25% до 50%, остальное - вода, сахарный сироп и т д. Потому он и такой дешевый.
Surfer написав:или Садочок , более известный, не далеко от него ушел
С Садочком та же история.
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Faceless написав:Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.
речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.
Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?
или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.
Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.
Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочи
Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.
А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.
Если посмотреть внимательней на предмет дискуссии, то очевидным становится, что население в Украине нищее до нельзя. Ну в какой благополучной стране мира будут тратить время и нервные клетки на обсуждение минимальной стоимости зубной щетки. 3 грн или 10 грн? Вот это масштаб! Раз в месяц менять щетку и выискивать за 3 грн? Могу подсказать лайфхак - после использования старую можно восстановить и продать как новую. Для контраста. Знакомые в США ломают голову - хотят купить дом, тот что они хотят стоит 650 куе, но хотят уложиться в 450. Ну тут есть что обсуждать и тратить энергию, чтобы найти пути удешевления. Это не зубная щетка.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 20 бер, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав:Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.
Вас культурно попросили предъявить чек, потому как не было ясно, что и сколько входит в эту сумму. После Вашего объяснения, мне, например, понятно - да, если бы я покупал это, то наверное вложился бы в эту сумму. Но к сожалению, я не могу себе представить, что я пришел домой из магазина с подобной "корзиной" - и на меня бы не посмотрели более чем странно - есть для семьи из четырех человек практически нечего....
rjkz написав:Если посмотреть внимательней на предмет дискуссии, то очевидным становится, что население в Украине нищее до нельзя.
Товарищ балабол - если вы на каждом шагу пиарите штаты почему вы до сих пор не там ? Звездеть не мешки ворочать ? Надо быть полностю безмозглым триколорным щелкоклювом чтобы в дискуссии видеть "щетки" и не видеть главного, о чем я неоднократно подчеркивал.
Имеется ввиду, что на флаге США использовано 3 цвета? Или вы д.е6ил, который везде видит "рукукремля"?
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.
Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди (предвкушая вбросы о том, как тяжело стало искать сантехников, потому что они все в Польше и Португалии, советую пользоваться не слухами и личными наблюдениями, а статистикой https://news.finance.ua/ru/news/-/42259 ... zrabotitsy)
Если вы хотите купить в Украине смартфон Apple, или автомобиль Toyota, они будут стоить ничуть не дешевле, чем в богатых странах. Поскольку труда украинцев там едва ли на 1% (небольшое участие тех, кто импортируют и продает).
А вот если нужно подстричься, взять занятия по танцам, или боксу, проконсультироваться с врачем - это существенно дешевле. Поскольку в этих услугах доля труда украинцев стремиться к 100%.
Стоимость продуктов питания у нас всего чуть дешевле, опять же на разницу в стоимости труда (доля труда составляет 10%-35% в добавочной стоимости продовольственных товаров). Кому то ошибочно может показаться, что продукты питания у нас значительно дешевле - это очень умозрительное заключение, не учитывающее показатели качества и использованного сырья. В сравнимом качестве украинские продукты стоят столько же, либо чуть дешевле, поскольку могут быть экспортированы и проданы по мировым ценам.
Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.
5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара - тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, уравняв по стоимости с богатыми странами (как выразился Президент "импортный паритет). Вследствие чего создан чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. В результате "реформ" эмиграция еще больше ускорилась, а оставшиеся в стране украинцы обречены на нищету
К сожалению, согласен. Хотя как выше и писалось - за бугром другая структура расходов, но "мы идем в Европу" и их расходы появляются у нас, а так как "мы идем (к ИХ ценам) семимильными шагами, то наши (доходы) за нами не поспевают" (из бородатого анекдота про Брежнева). Теперь что касается "плюшек", о которых писали выше и которых мы, якобы не видим ввиду нашей ограниченности. Плюшка номер раз - якобы бесплатная якобы медицина. Даже в Киеве я не вижу эффективной государственной медицины. Есть места сосредоточения медработников, в которых, если повезет разобраться кому и сколько платить, можно добиться некоего результата. Не гарантированно. Зато есть некое подобие коммерческой медицины, в которой и зарабатывают на хлеб насущный многие госврачи как на допработе вперемежку с откровенными шарлатанами, заточенными на вытряхивание денег из карманов неосторожных пациентов. И есть ряд частных клиник, которые довольно эффективны даже не по украинским меркам, но дороги для наших граждан и очень доступны для иностранцев. Благодаря им существует такое явления как медицинский туризм. Итого по плюшке номер раз - эффективной общедоступной медицины в Украине не существует. То есть плюшки на самом деле нет. плюшка номер два - бесплатное образование. Очень много схожего с плюшкой номер раз, но по крайней мере не столь явно выражено. Якобы ребенок куда-то ходит и его вроде как чему-то учат. И даже после этого он может поступить в украинский вуз и получить верхнее образование. Но в 90-99% случаев он с этим образованием сможет работать по специальности только в Украине. То есть за бесплатно. Весьма сомнительная система. Она выгодна государству - ему нужны рабы. Но человеку, который хочет иметь возможность работать в любой точке земного шара такая ограниченность не нужна. То есть ему нужен диплом и образование в вузе, который котируется во многих странах мира, значит как минимум надо иметь глубокие знания по профильным предметам, а для этого нужен репетитор и нужны свободные языки - курсы, репетиторы. То есть небесплатно. То есть плюшка вроде как и есть, но она уже вроде как и не плюшка. Плюшка номер три. Бесплатные якобы дороги. Переплачивая здорово за топливо мы платим танспортный сбор за который имеем убитые дороги из-за чего имеем повышенный расход того-же топлива и повышенный износ автомобиля. То есть нам намного дороже обходятся "бесплатные" дороги, чем платные в цивилизованных странах. То есть плюшки нет. Плюшка номер четыре. Недвига. Вот это вроде как и плюшка. Относительно качественная и шаровая по сравнению с "загнивающим западом". Но как ее расценивать плюшкой? Если купить и в ней жить - вроде как да. Говорить, что доходы не позволяют среднему украинцу купить себе жилье не стану - такая ситуация почти во всех странах мира. Если ее рассматривать как актив в аренде - ну мягко говоря не очень, если не сказать что это убыточно и очень низколиквидно в случае необходимости выхода. Если ее снимать - да, но только при условии доходов выше среднего, если-же ты зарабатываешь как средний украинец, то аренда становится более неподъемной, чем более дорогая недвига для среднего, американца, канадца или немца. Плюшка номер пять. Дешевые продукты питания. Это полная чушь. У нас дешевыми являются очень ограниченный набор продуктов, который от года к году по чуть-чуть отвоевывает разницу - лук, морковь, буряк, картофель, яблоки, крупы. Расчет окончен. Все остальное у нас как минимум не дешевле, а зачастую намного дороже. Говорить о тех странах, о которых не знаю не могу, но сравнивая с США могу сказать - в США можно питаться намного лучше и значительно дешевле (если речь идет не о ресторанной еде), чем у нас. Да, можно найти намного дороже, но если речь идет о той части населения, для которой каждый цент на счету ( как правило новые мигранты), то можно питаться на значительно меньшие деньги, чем в Украине. Что у нас безоговорочно дешево - алкоголь и сигареты. Как непьющему и некурящему - мне это до большой задницы за сколько НЕ покупать водку, пиво и табак. Раз в месяц-два купить бутылку хорошего вина в Украине выгодней - хорошее грузинское вино порядка от 5-6 долларов, чем ординарное столовое (разбавленное) в США от 10 (это типа нашего коблево, овидиополь и пр. пойло), а такого рода как у нас продается грузинское (уровня Картули Вази или Телиани Вэлли) у них начинается от 30-50. Но это на ценителя. Так-что где те плюшки, которые я по своей ограниченности не вижу - не знаю. Может кто подскажет?