Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Нед 01 кві, 2018 16:08

freeze написав: kalinavalera1 написав: Вчера купил обычный хек в рыбном магазе Вчера купил обычный хек в рыбном магазе



Вы знаете, почему хек у нас продают всегда без головы? )))



Открою секрет маркетинга, у хека такая страшная морда, что с такой мордой хек по-началу как он стал поступать на прилавки магазинов еще в советское время очень плохо продавался.

Тогда было принято решение обрубать эту зверскую морду, и дело пошло.



По соотношению цена.качества хек самая лучшая рыба, имхо.

Кстати скумбрия в последний год подешевела - так что тоже в разряд лучших по этому соотношению. Вы знаете, почему хек у нас продают всегда без головы? )))Открою секрет маркетинга, у хека такая страшная морда, что с такой мордой хек по-началу как он стал поступать на прилавки магазинов еще в советское время очень плохо продавался.Тогда было принято решение обрубать эту зверскую морду, и дело пошло.По соотношению цена.качества хек самая лучшая рыба, имхо.Кстати скумбрия в последний год подешевела - так что тоже в разряд лучших по этому соотношению.

Прикольно , но меня зверской рыбьей мордой не испугать.В СССР рыбу не любили почему-то, а стоила она копейки. А мне всегда нравилась рыба. Правда к речной у меня недоверие. Говорят , что наша речная практически вся заражена гельминтами. Есть еще нормальная морская рыба - нототения, вполне - по сочетанию цена-качество. Если кто-то у нас покупает морскую рыбу дешевле - чем в Германии-Франции-Италии-США - то не верю. Эта рыба ловится там и мы ее покупаем там. Так что если эта рыба у нас более дешевая - то за счет качества. В СССР был свой улов морской рыбы. Жаль что мы потеряли доступные цены. Как-то нужно взвешеннее политику строить , что - плохое было в СССР - то убрать - а что хорошее сохранить. Не зря же политику и дипломатию называют " искусство компромисса ". А у нас все политики и дипломаты - такие прямолинейные и бескомпромиссный , как будто представляют интересы не беднейшей и в военном плане слабой страны, а могучей сверхдержавы . которая всех продаст и купит, и "поставит на колени" одной своей руганью. Не правильно это. Ругань и ор, скандальность - это вообще не те качество, которые что-то решают и вызывают уважение. Нам нужнеы качественные продукты и по ценам ниже чем в Германии-Франции - особенно фрукты и овощи - ведь растут они у нас. Картофель покупаю по 15 гр. в Варусе "Бела Роса" еще и с трудом выбор - что бы без дефектов найти трудно.