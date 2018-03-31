Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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kalinavalera1 по сокам есть сезонность, как вижу в сезон персика появляется большое предложение соков персика, в вишни предложение вишни и тд. Так понимаю что мощностя хранить сок на предприятиях есть но это не выгодно заправлять цистерны соком(не концентратом) на полгода и торговать вишневым соком в январе и по цене в два раза выше других соков. И рынок у нас дешевый в массе не готов переплачивать за чистый натурель, вот и выработалась система ротации набора соков сезонных и основного предложения. Вообще еще у родни морозильная камера по сезону забивается дешевой клубникой, малиной, вишней. Реально эти ягоды после разморозки даже очень хороши. Абрикосы персики не.
ребе Нок написав:kalinavalera1 по сокам есть сезонность, как вижу в сезон персика появляется большое предложение соков персика, в вишни предложение вишни и тд. Так понимаю что мощностя хранить сок на предприятиях есть но это не выгодно заправлять цистерны соком(не концентратом) на полгода и торговать вишневым соком в январе и по цене в два раза выше других соков. И рынок у нас дешевый в массе не готов переплачивать за чистый натурель, вот и выработалась система ротации набора соков сезонных и основного предложения. Вообще еще у родни морозильная камера по сезону забивается дешевой клубникой, малиной, вишней. Реально эти ягоды после разморозки даже очень хороши. Абрикосы персики не.
Вы так владеете технологиями - супер. В сезон соками обычно не интересуюсь так как ем свежие фрукты-овощи. Замораживать что-то пытался - но не пошло, кажется клубника была совсем безвкусная осле заморозки. Попробую еще раз. И по теме мы хотели сравнить цены на соки - ваш вывод совпадает с моим. Что у нас не соки , а у вас это более мягко "рынок у нас дешевый в массе не готов переплачивать за чистый натурель". Но и цены наших напитков не нужно сравнивать как цены на соки. А так напитки нормальные есть. Когда сравнивают цены на продукты - часто берут очень странные цены - которых нет , или это цены на не кондицию. При сравнении цен нужно учитывать идентичность товара. Главный секрет. У нас , если сок натурель - то он из излишков фруктов, которые вот -вот сгниют. Часто это обрезанные фрукты. То есть что бы у нас делали сок из высокосортных ароматных фруктов - этого нет. На сок это пойдет , если не продастся - залежится. А в Италии - Франции вполне делают сок из хороших фруктов. Кое что наше я пил "натурель" - обычно вкусовые качества не фонтан.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 01 кві, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
ребе Нок написав:freeze в смысле скумбрия? Покупаем ее копченой, для засола всеже селедка больше понравилась. Или у вас еще какие применения есть? Жарите чтоль?
Копченая скумбрия хороша, как холодного, так и горячего копчения. Жена еще тушит в духовке с овощами, тоже очень неплохо, это понятно с мороженной. Дикая красная рыба хороша, но цены конечно стали на нее (((
Еще помню лет 10 назад у нас продавалась антарктическая рыба - ледяная, и особенно клыкач великолепен был. Я как-то в молодости в Антарктиде был полгода, вот наелись этого добра. Клыкач сырым ели, точнее скручивали как чукчи в рулет, пересыпая специями и в морозилку.
А еще в 80-х в Одессе было много китового мяса, по 50 копеек за килограмм.
kalinavalera1 написав:Вчера купил обычный хек в рыбном магазе
Вы знаете, почему хек у нас продают всегда без головы? )))
Открою секрет маркетинга, у хека такая страшная морда, что с такой мордой хек по-началу как он стал поступать на прилавки магазинов еще в советское время очень плохо продавался. Тогда было принято решение обрубать эту зверскую морду, и дело пошло.
По соотношению цена.качества хек самая лучшая рыба, имхо. Кстати скумбрия в последний год подешевела - так что тоже в разряд лучших по этому соотношению.
Прикольно , но меня зверской рыбьей мордой не испугать. В СССР рыбу не любили почему-то, а стоила она копейки. А мне всегда нравилась рыба. Правда к речной у меня недоверие. Говорят , что наша речная практически вся заражена гельминтами. Есть еще нормальная морская рыба - нототения, вполне - по сочетанию цена-качество. Если кто-то у нас покупает морскую рыбу дешевле - чем в Германии-Франции-Италии-США - то не верю. Эта рыба ловится там и мы ее покупаем там. Так что если эта рыба у нас более дешевая - то за счет качества. В СССР был свой улов морской рыбы. Жаль что мы потеряли доступные цены. Как-то нужно взвешеннее политику строить , что - плохое было в СССР - то убрать - а что хорошее сохранить. Не зря же политику и дипломатию называют " искусство компромисса ". А у нас все политики и дипломаты - такие прямолинейные и бескомпромиссный , как будто представляют интересы не беднейшей и в военном плане слабой страны, а могучей сверхдержавы . которая всех продаст и купит, и "поставит на колени" одной своей руганью. Не правильно это. Ругань и ор, скандальность - это вообще не те качество, которые что-то решают и вызывают уважение. Нам нужнеы качественные продукты и по ценам ниже чем в Германии-Франции - особенно фрукты и овощи - ведь растут они у нас. Картофель покупаю по 15 гр. в Варусе "Бела Роса" еще и с трудом выбор - что бы без дефектов найти трудно.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 01 кві, 2018 16:22, всього редагувалось 2 разів.
1. Відпочинок дешевший в Європі 2. Продукти аналогічної якості дешевші в ЄС 3. Комуналка уже майже зрівнялась 4. Навіть гуманітарка з секонд хенду в Україні уже коштує дорожче ніж нові речі в фірмових магазинах ЄС
kalinavalera1 написав:Говорят , что наша речная практически вся заражена гельминтами.
Почему говорят, вся речная рыба 100-процентов с глистами, я поэтому речную рыбу не ем вообще. В студенческие годы на лабораторных по паразитологии преподаватель говорил, найдете два вида паразитов в образце речной рыбы будет вам зачет. Не найдете - учите учебник и учитесь работать с микроскопом. Хотя если проварить, то вполне безопасно.
freeze написав:А еще в 80-х в Одессе было много китового мяса, по 50 копеек за килограмм
Сам тогда пробовал такое. А потом где-то вычитал у узких специалистов - что это было не китовое мясо, а дельфинов. Некоторые виды дельфинов считают как группу китовых. Вот вам и маркетинг. Это вам не "зверская морда хека" Вы бы стали есть дельфина ? Прочел как в Японии истребляют дельфинов зверски, ловят - когда те доверчиво подплывают к людям, сетями и как то даже прямо забивают гарпунами в воде, потом разделывают тут же на берегу на мясо в лужах крови, а они дельфины кричат, они же такие доверчивые и дружелюбные, а мимо идут японские дети. Но это описание тех лет. После этого .... То же - в наших магазинах сейчас - есть сумки и "шубки" ?! , просто пальто с отделкой ( воротник- манжеты и тп) ... из пони. Из маленьких доверчивых дружелюбных лошадок. По ценам не сравнивал. Просто в шоке. Кто такое на себя наденет ?