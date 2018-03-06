Словацька компанія Vedecko-vyskumna, A. C. цікавиться питанням концесії аеропорту Ужгород.
Дивися повний текст Словаки можуть взяти аеропорт "Ужгород" в концесію.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:07
Словаки можуть взяти аеропорт "Ужгород" в концесію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Словаки можуть взяти аеропорт "Ужгород" в концесію.
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:15
Блин, ужгородский аэропорт уникальный, может такой один в мире.
Расположен прямо на словацкой границе, 200 метров, даже для внутренних рейсов взлет и посадка через ЕС(Словакию)
Можно построить небольшой терминал со стороны Словакии - для них, чтоб не пересекали границу с Украиной, а с нашей стороны, для начала, хотя бы модернизировать существующий - для нас.
Таможня совместная или с каждой стороны своя - тут уже варианты.
Транзитную терминальную зону сделать общей зоной Дьютифри, полоса общая.
В зоне до 100 км аж четыре страны с потенциальными клиентами: Словакия, Венгрия, Румыния и Украина.
Редко где такая возможность есть, деньги ведь просто под ногами лежат
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