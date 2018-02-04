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Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:57
communiq написав: Rainbow написав:
Якщо збили пішохода, то чом на відео побитий велосипед? Якось мало інформації.
В видео сказано, что эта 49-и летняя женщина переходила дорогу с её велосипедом ( пешком ) и Убер даже не пытался остановиться...
Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
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warlamp
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
warlamp написав:
Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров. Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
Не знаю почему обращение ко мне :) я же не говорю, что водила не баран... Может, привык к мнимой безопасности автопилота и спал за рулём в ночную смену...
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communiq
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19
communiq написав:
Не знаю почему обращение ко мне
я же не говорю, что водила не баран... Может, привык к мнимой безопасности автопилота и спал за рулём в ночную смену...
Баран чи вівця - слідча експертиза повинна встановити, чому авто не загальмувало. Може, помилка в програмі, чи збій в моніторингу, чи ще щось...
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:26
Можливий варіант, що збив водій, а списує на автопілот.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:09
Подборка прыгунов под колеса. В данном случае было нечто подобное
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:15
Е декілька аспектів: 1) Вина може бути за тестувальниками, які оцінили результати тривалих тестувань в усіх можливих ситуаціях (що, загалом, є надзвичайно довгою й складною, якщо можливою "сьогодні" взагалі, процедурою) 2)вина може бути в порушенні правил експлуатації транспортного засобу ("компанією йуубер", наприклад, також на тих, хто такі правила розробляв) 3) винним (принаймні частково, якщо не повністю-більшою-мірою) може бути й постраждалий пішохід; принаймні якщо "явно" порушив правила д.р., немає сенсу "відразу забороняти тестування безпілотників". Певне що передсудове слідство (чи й суд) буде тривалим і ретельним, але навряд чи то спинить "прогрес" (і, також, всі фантастичні сценарії веселого майбутнього, із арміями безробітних водіїв, війнами людей проти машин тощо)
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:06
Судя видео, снятому автомобилем, женщина так резко выскочила на дорогу перед самым автомобилем, что среагировать на это не успел бы ни автопилот, ни человек. Страхующий водитель, находившийся за рулём машины Uber, как сообщается, сначала услышал звук удара, а лишь потом понял, что произошло, то есть он попросту не заметил женщину. К слову, машина в момент ДТП двигалась со скоростью 61 км/ч. Также стоит отметить, что женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте в 90 метрах от пешеходного перехода.
Если посмотреть на снимки с места аварии, то видно, что удар пришёлся с правой стороны, а сам автомобиль двигался в правой полосе, то есть столкновение произошло буквально, как только женщина шагнула на дорогу. По каким причинам она не увидела или не учла машину, которая явно в тот момент находилась уже очень близко, пока неясно.
Всё IMHO
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