Додано: Вів 20 бер, 2018 13:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.03.18 США



Фондовый рынок в США в понедельник снизился, размер дневного снижения S&P и Nasdaq стал максимальным за пять недель. Опасения усиления регулирования были факторов давления на акции крупных технологических компаний, в том числе Facebook.

Индекс технологического сектора в S&P снизился на 2,11%.



S&P снова, впервые с начала марта, снизился ниже 50-дневной средней, которая рассматривается как технический уровень поддержки. Nasdaq был в 2 пунктах пот 50-дневной средней перед частичным восстановлением.



Инвесторы осторожны перед двухдневным заседанием FOMC США, которое начинается во вторник.

На рынке считают, что ФРС в среду повысит процентные ставки, это воспринимается как почти решенный вопрос. Фокус внимания инвесторов будет на том, позволит ли улучшение состояния экономики повышать ФРС ставки более, чем ожидают инвесторы.



Индекс промышленного сектор из S&P снизился на 0,82%, на фоне опасений торговой войны в мире, эта тема доминировала на встрече G20 в Аргентине.



Распродажа на рынке была широко распространённой, все 11 секторов S&P снизились. Индекс волатильности CBOE достиг максимума в 21,87, рост индекса был одним из самых больших после распродажи на рынке в феврале.



Отношение числа снизившихся акций к числу выросших на NYSE было 3,71 к 1, на Nasdaq 2,68 к 1.

Объем торговли на биржах США был 6,9 млрд. акций, по сравнению с 7,2 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Ранее в понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. К закрытию бирж торгов акции Facebook упали на 6,76% - это худший день для бумаг компании за четыре года.



Инвесторы также ждут новостей от Федрезерва: заседание регулятора по денежно-кредитной политике состоится 20-21 марта. По мнению большинства экспертов, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%. Но основное внимание участников рынка будет сфокусировано на том, пересмотрит ли регулятор свой прогноз касательно числа повышений процентной ставки в текущем году с трех до четырех.

Рынок оценивает вероятность повышения ставки на этом заседании в 97,9%. Большой вопрос в оценках членов комитета по тому, на каком уровне ставки будут к концу года и в следующем.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,35%, до 24610,91 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,42%, до 2712,92 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потеряв 1,84, оказался на уровне 7344,24 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, продолжив откат прошлой недели. Аналитики связывали этот откат отчасти с опасениями в отношении торговой войны в мире.



Предстоящее решение ФРС по денежной политике также рассматривается как уменьшающее интерес к акциям в мире, а также распродажа на фондовом рынке в США в понедельник.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,07%. На прошлой неделе индекс снизился на 0,8%. Снижение в начале прошлой недели было частично компенсировано ростом четверг и пятницу. С начала марта Stoxx 600 снижается на 1,6% с на 4% с начала 2018 г.



Пара евро-доллар росла с начала дня. Пара фунт-доллар выросла выше $1,40 после того, как ЕС согласился с общими условиями переходного периода для выхода Великобритании из ЕС.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,07%. На прошлой неделе индекс снизился на 0,8%.



Британский FTSE 100 просел на 1,69% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 042,93 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,39%, до 12 217,02 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,13% — на отметке 5 222,84 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии и Австралии, по итогам торгов вторника вышли в «зеленую зону», отыграв падение в первые часы торгов.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,42%, до 2485,52 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,35%, до 3290,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1872,33 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 31549,93 пункта.



При этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 214380,97 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,39%, достигнув 5936,4 пункта.



В первые часы торгов вторника индексы на биржах Азии единодушно опускались на фоне негативной динамики американских бирж, однако к концу торгов многие инвесторы перешли к покупкам подешевевших акций и вывели большинство рынков региона в «плюс».



Участники торгов обратили внимание на заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай намерен продолжать политику открытости и расширять доступ иностранных инвесторов на китайский рынок. По словам премьера Госсовета, для открытия рынков КНР существует множество перспектив, поэтому власти Китая будут снижать ввозные пошлины, в том числе на лекарства, при этом пошлины на препараты для лечения раковых заболеваний могут быть вообще отменены.



Аналитики Soochow Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что новые решения властей Китая будут способствовать долгосрочному развитию медицинского и фармацевтического секторов страны.



В то же время ключевым событием для мировых рынков на текущей неделе остается заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, по его итогам регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.



b]Россия



Индексы Мосбиржи и РТС, открывшиеся ростом на первых сообщениях об итогах президентских выборов, к завершению торгов в понедельник снизились. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,56% - до 2281,72 пункта.

В свою очередь, индекс РТС опустился на 1,04% и составил 1241,28 пункта.[/b]



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $66,09 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,64%, «Газпрома» — на 0,26%, «АЛРОСы» — на 0,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,25%, Московской биржи — на 1,24%.

Рынок акций РФ открылся 19-го умеренно и в течение дня только набирал темпы снижения.



К вечеру индекс Мосбиржи спустился в область 2 285 пунктов, во вторник присутствует вероятность снижения в сторону промежуточной поддержки на 2 260 пунктов, после пробоя которой будет открыта дорога к 2 245 пунктам.

Индекс РТС снижается быстрее и уже вышел за пределы среднесрочного коридора 1 250—1 300 пунктов. После преодоления поддержки на 1 242—1 244 пунктах «медведи» поставят себе целью снижение к 1 220 пунктам.



Основная причина столь мрачного настроения на рынке РФ проста— за время выходных ситуация с Великобританией никак не изменилась, зато появились новые поводы считать, что просто так это противостояние не завершится.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 19 марта, повысился на 0,01 пункта до уровня 352,57 пунктов.



Объем торгов за день составил 291,08 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 16 марта, ПФТС-индекс повысился на 1,38 пункта или 0,39% до уровня 352,56 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 37,51 пунктов или на 11,90% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются в основном в плюсе, тогда как индекс Японии Nikkei 225 опустился на фоне понижения рейтинга премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



По состоянию на 6.25 Киева японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,86%, до 21491,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3275,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1875,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,19%, до 31562,14 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,57%, до 2479,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,3%, до 5967,5 пункта.



Японский индекс опускается на фоне падения рейтинга премьер-министра Синдзо Абэ из-за разгоревшегося в стране скандала. Снижение вызвали подозрения в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене. В настоящее время этот вопрос рассматривается в парламенте Японии с участием Синдзо Абэ.



«Перед нами разгорается очень крупный политический скандал», - комментирует ситуацию в Японии главный стратег в Nomura Хисао Мацуура.



Биржи Китая при этом в «плюсе» на внутренних новостях. Один из самых влиятельных экономических фигур в мире Чжоу Сяочуань, возглавлявший Народный банк Китая (ЦБ) рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность, этот пост занял его заместитель И Ган. Инвесторы также отыгрывают факт переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на второй срок.



Рынок при этом готовится к предстоящему заседанию FOMC Федрезерва США, который в среду, 21 марта, объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, уже 94,4% экспертов считают, что на мартовском заседании регулятора базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В пятницу показатель составлял 90,2%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в свете оптимизма на американских рынка в конце прошлой недели, а также на фоне политических и экономических новостей из Китая и Японии.



По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,90%, до 21480,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,76%, до 2475,03 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3274,5 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,14%, до 1865,64 пункта, а гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,04%, до 31513,76 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,17%, достигнув 5959,4 пункта.



С одной стороны, оптимизма азиатским инвесторам добавила положительная динамика на американских биржах в пятницу: основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.



В то же время неоднозначное влияние на настроения участников торгов оказали внутренние новости региона. В частности, ранее в понедельник стало известно, что одна из самых авторитетных экономических фигур мира - Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка (ЦБ) Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, а новым главой регулятора стал его заместитель И Ган.



Давление на основной биржевой индекс Японии оказали политические новости в стране. Местные СМИ в понедельник сообщили, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.



В то же время, как считают аналитики, главным событием для мировых рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.



«Оценка комитета по денежной политики состояния экономики США и соответствующих перспектив денежной политики будет иметь важное значение», - «открыл Америку» стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 1,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 075,26 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,83% и был равен 12 286,66 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,62%, находился на отметке 5 250,13 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,6% - до 1639,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,01 пункта, до 352,57 пункта.



Объем торгов на УБ составил почти 41,79 млн грн., в том числе акциями - 4,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 291,08 млн грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.



В «индексной корзине» больше всех подорожали бумаги Укрнафты (+3,4%), Донбассэнерго (+0,95%) и Турбоатома (+0,85%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-1,26%) и Мотор Сичи (-0,04%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,24%) и Центрэнерго (-0,26%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,32% - до 516,92 пункта при объеме торгов 2,27 млн. злотых (18,16 млн. грн.).



В «индексной корзине» больше всех дешевели акции «Агротона» (-3,04%), «Милкиленда» (-2,92%) и KSG Agro (-2,3%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром опускаются, чему способствует негативная динамика американских бирж.



По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26%, до 3270,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1857,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,54%, до 31344,2 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,24%, до 2469,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 - на 0,74%, до 21321,54 пункта.



Биржи США в понедельник закрылись снижением на 1,4-1,9% на фоне внутренних новостей.

В понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook FB. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.



К закрытию торгов акции Facebook упали на 6,8% - это худший день для бумаг компании почти за четыре года, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал самое значительное снижение среди остальных индексов - на 1,84%.

Вместе с этим инвесторы готовятся к заседанию FOMC Федрезерва США, которая в среду объявит свое решение по ставке.



По данным CME Group, 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В понедельник показатель составлял 94,4%.



Инвесторы ослабили свои позиции накануне заседания Федрезерва. Рынки разделились во мнении относительно того, будет ли регулятор повышать ставку три раза в этом году или четыре.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии и Австралии, по итогам торгов вторника вышли в «зеленую зону», отыграв падение в первые часы торгов.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,42%, до 2485,52 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,35%, до 3290,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1872,33 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 31549,93 пункта.



При этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 214380,97 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,39%, достигнув 5936,4 пункта.



В первые часы торгов вторника индексы на биржах Азии единодушно опускались на фоне негативной динамики американских бирж, однако к концу торгов многие инвесторы перешли к покупкам подешевевших акций и вывели большинство рынков региона в «плюс».



Участники торгов обратили внимание на заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай намерен продолжать политику открытости и расширять доступ иностранных инвесторов на китайский рынок. По словам премьера Госсовета, для открытия рынков КНР существует множество перспектив, поэтому власти Китая будут снижать ввозные пошлины, в том числе на лекарства, при этом пошлины на препараты для лечения раковых заболеваний могут быть вообще отменены.



Аналитики Soochow Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что новые решения властей Китая будут способствовать долгосрочному развитию медицинского и фармацевтического секторов страны.



В то же время ключевым событием для мировых рынков на текущей неделе остается заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, по его итогам регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева вырос на 0,4% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 070,59 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,25% и был равен 12 247,2 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,22%, находился на отметке 5 234,43 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



