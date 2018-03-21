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Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:30
Глава Eni Клаудио Дескальци и CEO Snam Марко Альвера на прошлой неделе заявили, что могут рассмотреть возможность участия в проекте.
Могут рассмотреть, да еще и возможность... Ну все, полная зрада! Постойте, но это же про "Турецкий поток" а не "СП-2"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:56
lapay написав: Ragnar написав:
Почему у нас добыча за 2 года так и не увеличилась? Почему импорт газа увеличился в 2017 г. до 14,4 млрд. куб. м. с 11,1 млрд куб. м. в 2016 г.? Это все говорит о не желании снижать объемы импорта, чтобы можно было хорошо на этом иметь
Видобуток зріс, якщо врахувати Крим. Збільшення імпорту було (майже все) приватними компаніями, на свої потреби. Значить, їм не дорого.
Основную причину наращивания импорта газа частными трейдерами можно проследить, прочитав статью biz.censor.net.ua/resonance/3030081/tridtsat_importerov_prirodnogo_gaza_kto_oni. Точно не с целью благих намерений.
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Ragnar
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:57
se64plus написав:
Не обижайте
Я имел ввиду стать сателлитом. Хотя, иногда мне кажется, что здравый смысл важнее и принципов и денег. Потому что не может существовать принципов у нищей страны с невежественным населением, которое верит и контролируется агрессивными популистами.
Как я уже сказал, надежда только на то, что запад нас колонизирует, как это было с Японией, Кореей, Германией.
США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации. Экономику Южной Кореи подняли для пропаганды преимуществ капитализма над социализмом Северной Кореи.
А нам уготована роль банановой республики, коими кишит Африка и Южная Америка. И вечной буферной зоны между цивилизованным западом и диким востоком.
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warlamp
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:10
Sommer написав: Criticus написав: Sommer написав:
И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?
Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.
Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код.
Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?
Видите, как много вам непонятного - не ваша тема. Вот и ведите себя соответственно - подтягивайте матчасть, задавайте вопросы по сути и выводы не делайте, даже осторожные, пока не освоетесь.
Нет этому абзацу подтверждения, и не будет - если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году. Делается это все предельно аккуратно
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Criticus
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:12
Criticus написав:
Нет этому абзацу подтверждения, и не будет
Sommer написав: Criticus написав:
Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.
Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код.
Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?
- если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году
Спасибо, я так и понял, что ты обманываешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:15
Sommer написав: Criticus написав:
Нет этому абзацу подтверждения, и не будет
Sommer написав:
Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код.
Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?
- если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году
Спасибо, я так и понял, что ты обманываешь.
Всегда пожалуйста. Когда есть возможность подтвердить, я всегда приаттачиваю ссылки. Все остальное можете считать моим humble opinion, на который у меня есть право
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Criticus
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