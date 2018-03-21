Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.
Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:41
Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:02
Германия выплачивала репарации по Версальскому договору, и завершила выплату этих репараций своим союзникам по НАТО лишь в конце 2010 года.Взято из ваших же российских источников:
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32
Совершенно верно - по договору 1919-го, подписанного по итогам 1-ой мировой войны. По итогам 2-ой мировой Германия никаких репараций не платила (если не считать платежей Израилю за убийство евреев и поставок оборудования с немецких заводов из советской зоны оккупации в СССР и Польшу)
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50
14 января 1946 г. в Париже были установлены две формы репараций от Германии: в виде ценных бумаг и в виде "промышленного и производственного оборудования". Великобритания, США, Франция и Югославия стали основными держателями ценных бумаг.
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