Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.
Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:41
Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:02
Германия выплачивала репарации по Версальскому договору, и завершила выплату этих репараций своим союзникам по НАТО лишь в конце 2010 года.Взято из ваших же российских источников:
Япония также платила репарации Англии, Китаю,Филиппинам и Индонезии. А США обязали Японию содержать американские базы на своей территории.
В госбюджете Японии на 2016 финансовый год на военные базы США выделено 581,8 млрд иен (более 5,7 млрд долларов). Данные средства идут в значительной степени на оплату платежей за коммунальные услуги на американских объектах. Кроме того, Токио также практически целиком берет на себя выплату зарплат обслуживающему персоналу баз, состоящему из граждан Японии.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 22 бер, 2018 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32
Совершенно верно - по договору 1919-го, подписанного по итогам 1-ой мировой войны. По итогам 2-ой мировой Германия никаких репараций не платила (если не считать платежей Израилю за убийство евреев и поставок оборудования с немецких заводов из советской зоны оккупации в СССР и Польшу)
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50
14 января 1946 г. в Париже были установлены две формы репараций от Германии: в виде ценных бумаг и в виде "промышленного и производственного оборудования". Великобритания, США, Франция и Югославия стали основными держателями ценных бумаг.
Кроме того США получили все золотовалютные резервы нацистов, и стали держателями всех немецких патентов.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00
Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По
Все более странные схемы. Вместо того, чтобы направить усилия на алтернативные источники энергии и модернизацию, изо всех сил пытаются создать видимость нероссийского (словацкого) происхождения или вообще купить тот же газ где-то за тридевять земель, не факт, что дешевле и гарантированно кратно переплатить за доставку этого газа в Украину.
на выходе, насолив Газпрому на пару процентов, которые он не факт, чтто особо заметит, гарантированно переплатят десятки. хотя кто это переплатит, пипл пусть хавает и платит, за перемоги и покращення, которые ему вырабатывает в три смены первая независимая от Кремля власть.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:25
Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По
Ми однозначно не встигнемо зменшити імпорт газу до нуля до 2020. Тому треба шукати альтернативний імпорт, на всякий випадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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