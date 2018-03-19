RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:07

Порошенко відреагував на затримання Савченко

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави написав у Facebook.

Дивися повний текст Порошенко відреагував на затримання Савченко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:07

Иногда лучше жевать галстух
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 07.08.17
Подякував: 473 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:35

  antonivs3 написав:Иногда лучше жевать галстух

не расстраивайся, зато ты родился и умрешь при одном президенте. Стабильность
redmax84
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 12.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:38

Интерестно есть хоть один человек в этой стране кто хочет с ним "oб'єднатся"
mr_haos-999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 25.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:41

mr_haos-999 У него жена есть :mrgreen: Она хочет ... Еще Луценко Юга. Уже два :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 146
З нами з: 01.02.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:51

Интересно за кого будут голосовать на выборах президента, если выйдет во второй тур солдат Джейн и Рошен слепой траст?
Molchyn
 
Повідомлень: 146
З нами з: 01.02.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:55

Это просто какой-то цирк! Но зато Надя сможет сравнить вкус российской и украинской баланды.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:05

пєця умеет мстить и всё помнит...
я помню тот момент, когда он встречал её в аэропорту и протянул ей руки... надя отвернулась. стоило видеть и запомнить пэцин взгляд в этот момент...
как говорится - месть хороша холодной
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 312
З нами з: 27.05.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:13

  redmax84 написав:
  antonivs3 написав:Иногда лучше жевать галстух

не расстраивайся, зато ты родился и умрешь при одном президенте. Стабильность

это и пугает. я конечно знаю, что Украина все копирует с РФ с задержкой в пятилетку, но настолько не хотелось бы...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 07.08.17
Подякував: 473 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:13

Вірю в Надію, і в те що вона зможе!
Rainbow
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, slavek і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко підписав закон про платні дороги
R2 » Чет 22 бер, 2018 14:47
5 136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 20:01
asdrud2016
Порошенко анонсував старт переговорів про постачання... 1, 2
R2 » Вів 20 бер, 2018 16:14
15 831
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 17:41
EKO
Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті" 1, 2
R2 » Пон 19 бер, 2018 15:40
12 949
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 12:25
Jack Reacher
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.