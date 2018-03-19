Про це глава держави написав у Facebook.
Дивися повний текст Порошенко відреагував на затримання Савченко.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:07
Порошенко відреагував на затримання Савченко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко відреагував на затримання Савченко.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:07
Иногда лучше жевать галстух
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:35
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:38
Интерестно есть хоть один человек в этой стране кто хочет с ним "oб'єднатся"
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:51
Интересно за кого будут голосовать на выборах президента, если выйдет во второй тур солдат Джейн и Рошен слепой траст?
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:55
Это просто какой-то цирк! Но зато Надя сможет сравнить вкус российской и украинской баланды.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:05
пєця умеет мстить и всё помнит...
я помню тот момент, когда он встречал её в аэропорту и протянул ей руки... надя отвернулась. стоило видеть и запомнить пэцин взгляд в этот момент...
как говорится - месть хороша холодной
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:13
это и пугает. я конечно знаю, что Украина все копирует с РФ с задержкой в пятилетку, но настолько не хотелось бы...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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