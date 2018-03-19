Порошенко відреагував на затримання Савченко

Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс?
"Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України"
Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины.
Савченко и Рубан, кстати ,единственные двое - кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти". ДВА человека. Все остальные восемь человек - это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые работали с СБУ. Их ни в чем вообще не обвиняют.
КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были?
Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"?
Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей?