Порошенко відреагував на затримання Савченко

Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:21

викритої російської спецоперації

ДВА

восемь человек

работали с СБУ

Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс?"Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів іпроти України"Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины.Савченко и Рубан, кстати ,- кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти".человека. Все остальные- это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые. Их ни в чем вообще не обвиняют.КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были?Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"?Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей?