Порошенко відреагував на затримання Савченко

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс? "Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України" Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины. Савченко и Рубан, кстати ,единственныедвое - кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти". ДВА человека. Все остальные восемь человек - это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые работали с СБУ. Их ни в чем вообще не обвиняют. КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были? Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"?
Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей?
Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.
Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.
Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.
Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.
Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.
Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.
И так далее... Таких примеров ещё немало. Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин