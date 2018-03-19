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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:21

Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс?
"Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України"
Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины.
Савченко и Рубан, кстати ,единственные двое - кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти". ДВА человека. Все остальные восемь человек - это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые работали с СБУ. Их ни в чем вообще не обвиняют.
КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были?
Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"? :roll:

Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей? :lol:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 06:07

Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.

Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.

Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.

Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.

Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.

Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.

И так далее...
Таких примеров ещё немало.
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:16

  Shram написав:Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.

Так сажают только атошников. Пеця боится переворотов, а оружия по сараям как говна.
А Савченко баба с яйцами, это точно. Будет сидеть до следующей власти. Получит еще одного героя Украины

Вопрос. Почему законную власть в 13-14-м свергнуть можно было, а сейчас уже нельзя? Луцык и другие товарищи должны получается сидеть рядом с Савченко.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:03

  p_a_l написав:
  Shram написав:Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.

Так сажают только атошников. Пеця боится переворотов, а оружия по сараям как говна.
А Савченко баба с яйцами, это точно. Будет сидеть до следующей власти. Получит еще одного героя Украины

Вопрос. Почему законную власть в 13-14-м свергнуть можно было, а сейчас уже нельзя? Луцык и другие товарищи должны получается сидеть рядом с Савченко.


В "обкоме" могу принять решение просто заменить на других, а могут поступить как с Лазаренко, все помнят чьи журналисты тему о педро мальдивском подняли, а они просто так ничего не пишут...но пока "рэхворматоры" кураторов устривают, так что будем посмотреть - осенью все должно будет проясниться.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:09

Саакашвилли воевал с РФ, его страна потеряла часть территорий - в Украине объявлен агентом РФ. Савченко воевала в АТО, попала в плен, приговорина к 20-и годам, герой Украины - агент РФ, террорист. Президент Украины, торгует с РФ, имеет бизнес в РФ - главный защитник независимости. Стокгольм подкачал, так бы и Юля уже сидела на нарах.
Как не бывает на небе двух солнц, так и не может быть в Украине двух спасителей отечества.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:25

  Shram написав:..
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
В борделе, какой консерваторий! :) кровати переставляют и рассаживают по горшкам. Че удивляться, что русские наши новости любят - где еще такой цирк найдешь! 3 месяца назад меня в Москве все таксисты спрашивали про Саакашвили и крышу. Никому больше не признаюсь, что с Украины! :))
sequence
 
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  #<12
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