Порошенко відреагував на затримання Савченко

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Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс? "Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України" Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины. Савченко и Рубан, кстати ,единственныедвое - кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти". ДВА человека. Все остальные восемь человек - это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые работали с СБУ. Их ни в чем вообще не обвиняют. КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были? Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"?
Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей?
Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.
Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.
Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.
Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.
Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.
Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.
И так далее... Таких примеров ещё немало. Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Саакашвилли воевал с РФ, его страна потеряла часть территорий - в Украине объявлен агентом РФ. Савченко воевала в АТО, попала в плен, приговорина к 20-и годам, герой Украины - агент РФ, террорист. Президент Украины, торгует с РФ, имеет бизнес в РФ - главный защитник независимости. Стокгольм подкачал, так бы и Юля уже сидела на нарах. Как не бывает на небе двух солнц, так и не может быть в Украине двух спасителей отечества.
ахахах, это дичь настолько суровая, что не вписывается в голове... тащить за нее три года, проводить акции, показывать на ТВ, НАША НАДIЯ, дать героя Украины, сделать депутатом, подключить тонны правозащитных организаций по всему миру, слушать заявления европарламента и посадить за один год... в Украине ))
Ну а Надя почувствует разницу , наконец , между Российской тюрьмой и Украинской ))) Голодовку объявит? Интересно-Вече на Майдане по этому поводу будет?
Тут важен другой момент. Как выглядит наша страна и мы ее жители! Одни дали ей Героя, другие (или те же) измазали Героя в грязи. Просто бесит непрофессионализм служб. В этой стране можно посадить каждого. Но то Янык супер финансовый стратег и схемщик, придумывает на золотом унитазе как с вышек небойко поиметь, то Саака - агент кремля, а теперь солдат Джейн. Я про нее говорить не буду, там дури в голове, а еще в тюряге с "лечением" была. Тут все понятно. Но вопрос как такие Героя получают и депутатами становятся. Надя, брат Добкин... Сколько там таких? Но как теперь Героя в грязь? Хотите убрать (убрать а не убить) - думайте мозгами а не страну и себя позорьте. Так что они цирки устраивают? Какая страна - такие и герои. Или это "посади трех друзей президента" так реализуется?
В обкоме могут уже и не контролировать ситуацию, все обкатанные модели по разводу лохтората себя уже изжили - пустому трепу уже никто не верит (даже не слушают). А вот жажда отмщения (ненависть) разрослась до неимоверных размеров, и тот кто первый правильно воспользуется ситуацией (даст толпе что они хотят), тот и будет на коне (или в могиле )! Станет ли от этого лучше жить обычный гражданин - не факт Но это сладкое чувство удовлетворения от свершившегося правосудия (расплаты, расправы, божьей кары)- оно того стоит.
А правители у нас всегда будут те, кого мы заслуживаем! Так шо шановни громадяны, давайте эволюционировать в лучшую сторону (если это вообще еще возможно)
swan forever написав:пєця умеет мстить и всё помнит... я помню тот момент, когда он встречал её в аэропорту и протянул ей руки... надя отвернулась. стоило видеть и запомнить пэцин взгляд в этот момент... как говорится - месть хороша холодной
Вы перепутали Порошенко с Тимошенко. Порошенко не встречал ее в аэропорту после освобождения. Иначе бы это выглядело не по этикету.
Если я ошибаюсь вдруг, то не могли бы дать ссылку на видео?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
**а гранатой это круто, а что по поводу 300 тысяч смертей, заявленных гадей? кому это выгодно? И самое главное, когда ее освобождали, ну не тянула она на изможденную пленницу, неужели в самолете отЪелась?