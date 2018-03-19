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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:21

Когда он это писал, у него не возник конгинитивный диссонанс?
"Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України"
Савченко и Рубан - оба, граждане Украины. Ташкент и Захарченко - то же. 8 человек, которые работали на СБУ - то же граждане Украины.
Савченко и Рубан, кстати ,единственные двое - кого официально обвинили в том, что они готовили эти "массові теракти". ДВА человека. Все остальные восемь человек - это действующие военные, сотрудники ГРУ (внешней разведки), сил спец.операций, которые работали с СБУ. Их ни в чем вообще не обвиняют.
КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были?
Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"? :roll:

Логика где? По безвизу навсегда уехала, на пару с крышей? :lol:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 06:07

Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.

Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.

Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.

Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.

Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.

Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.

И так далее...
Таких примеров ещё немало.
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:09

Саакашвилли воевал с РФ, его страна потеряла часть территорий - в Украине объявлен агентом РФ. Савченко воевала в АТО, попала в плен, приговорина к 20-и годам, герой Украины - агент РФ, террорист. Президент Украины, торгует с РФ, имеет бизнес в РФ - главный защитник независимости. Стокгольм подкачал, так бы и Юля уже сидела на нарах.
Как не бывает на небе двух солнц, так и не может быть в Украине двух спасителей отечества.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40

Re: Порошенко відреагував на затримання Савченко

ахахах, это дичь настолько суровая, что не вписывается в голове... тащить за нее три года, проводить акции, показывать на ТВ, НАША НАДIЯ, дать героя Украины, сделать депутатом, подключить тонны правозащитных организаций по всему миру, слушать заявления европарламента и посадить за один год... в Украине ))

Ну а Надя почувствует разницу , наконец , между Российской тюрьмой и Украинской ))) Голодовку объявит?
Интересно-Вече на Майдане по этому поводу будет?
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
Dentist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:18

Тут важен другой момент. Как выглядит наша страна и мы ее жители! Одни дали ей Героя, другие (или те же) измазали Героя в грязи. Просто бесит непрофессионализм служб. В этой стране можно посадить каждого. Но то Янык супер финансовый стратег и схемщик, придумывает на золотом унитазе как с вышек небойко поиметь, то Саака - агент кремля, а теперь солдат Джейн. Я про нее говорить не буду, там дури в голове, а еще в тюряге с "лечением" была. Тут все понятно. Но вопрос как такие Героя получают и депутатами становятся. Надя, брат Добкин... Сколько там таких? Но как теперь Героя в грязь? Хотите убрать (убрать а не убить) - думайте мозгами а не страну и себя позорьте. Так что они цирки устраивают? Какая страна - такие и герои. Или это "посади трех друзей президента" так реализуется?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:42

antikkristall

В обкоме могут уже и не контролировать ситуацию, все обкатанные модели по разводу лохтората себя уже изжили - пустому трепу уже никто не верит (даже не слушают).
А вот жажда отмщения (ненависть) разрослась до неимоверных размеров, и тот кто первый правильно воспользуется ситуацией (даст толпе что они хотят), тот и будет на коне (или в могиле :lol: )!
Станет ли от этого лучше жить обычный гражданин - не факт
Но это сладкое чувство удовлетворения от свершившегося правосудия (расплаты, расправы, божьей кары)- оно того стоит.

А правители у нас всегда будут те, кого мы заслуживаем!
Так шо шановни громадяны, давайте эволюционировать в лучшую сторону (если это вообще еще возможно)
Ed_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:50

Re: Порошенко відреагував на затримання Савченко

Порох Югиком сделал надежду психбольной для всех украинцев. Так оно уже наверно и есть.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:00

а ведь так подумать, если бы неадекватная Надя свершила мечту подавляющего большинства населения - xерануть в Раде гранатой, ей бы народ памятники по всей стране воздвиг бы. Э-э-эх, мечты..
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24

  swan forever написав:пєця умеет мстить и всё помнит...
я помню тот момент, когда он встречал её в аэропорту и протянул ей руки... надя отвернулась. стоило видеть и запомнить пэцин взгляд в этот момент...
как говорится - месть хороша холодной

Вы перепутали Порошенко с Тимошенко. Порошенко не встречал ее в аэропорту после освобождения. Иначе бы это выглядело не по этикету.

Если я ошибаюсь вдруг, то не могли бы дать ссылку на видео?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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