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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:46

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Прокремлевский тролль.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:57

А я помню новости где показывали уже музей Савченко , ее розовую куртку в музее , учителей которые просто были в восторге от нее , ее друзей с летного училища которые гордятся ей , детей со школы Савченко которые кричали свободу Наде , показывали студентов плачущих за Надькой , показывали флешмобики за Надьку по всей Украине , где сейчас все эти люди ? или то была просто пропаганда по ТВ ?
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:16

  makishin60 написав:А я помню новости где показывали уже музей Савченко , ее розовую куртку в музее , учителей которые просто были в восторге от нее , ее друзей с летного училища которые гордятся ей , детей со школы Савченко которые кричали свободу Наде , показывали студентов плачущих за Надькой , показывали флешмобики за Надьку по всей Украине , где сейчас все эти люди ? или то была просто пропаганда по ТВ ?


Тю, так ничего нового в этом нет.
В истории уже были случаи, когда в учебниках и энциклопедиях просто замазывали имена и выдирали страницы с врагами народа.
А эти ничем не лучше.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:34

Хм. Подождите. Колесо генотьбю только один оберт по Наде сделало. Была героем в верхней точке, прошло время - теперь враг. Если посодют и в тюрьме выживет, то со следующим правителем снова станет героем. Украина фантастическая страна! Только здесь ты зэк а потом плокулол, а потом снова... Только здесь ты премьер, а потом зэк, а потом... Только здесь ты сотрудничаешь с злочинцами и сам часть злочинной влады, а потом президент, а потом... Так что чекайте, панове. Колесо крутится)
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:34

Действие Президента правильно с человеческой точки зрения, но ошибочно с точки государственника. О доказанности пунктов обвинения умолчу. Удачи, Надя!
PSPoldman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:52

Мое субьективное мнение, что обычно предотвращают теракты те кто собственно их и готовит. Савченко не большого ума, и думается "наши люди" тупо ее использовали и под аплодисменты слили в итоге.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:11

Re: Порошенко відреагував на затримання Савченко

  EKO написав:КАК ДВА человека должны были сделать, все то что луценко озвучил? Где остальные люди, если они вообще были?
Луценко объелся мухоморов и пересмотрел боевик "Отряд самоубийц"? Или фильм "Суперженщина"?

те же вопросы возникают. где остальные сообщники? остальные агенты сбу?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18

Видимо Надю мы недооцениваем. Я с ней не знаком, видел пару интервью и все. Но из двух источников (независимых друг от друга) есть инфо. 1. Рос сми. - Надя перешла границу и задержать ее смогли только в Москве. И это рос. спец. службы!!! 2. Наши сми/прокурор - может одна добить 450 депутатов, скрутить президента, согнать в центр и удерживать несколько тысяч народа в центре, одновременно форсировать Днепр и с Труханова острова из минометов их всех расстрелять.
Molchyn
 
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