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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:57
А я помню новости где показывали уже музей Савченко , ее розовую куртку в музее , учителей которые просто были в восторге от нее , ее друзей с летного училища которые гордятся ей , детей со школы Савченко которые кричали свободу Наде , показывали студентов плачущих за Надькой , показывали флешмобики за Надьку по всей Украине , где сейчас все эти люди ? или то была просто пропаганда по ТВ ?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:16
Тю, так ничего нового в этом нет.
В истории уже были случаи, когда в учебниках и энциклопедиях просто замазывали имена и выдирали страницы с врагами народа.
А эти ничем не лучше.
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:34
Хм. Подождите. Колесо генотьбю только один оберт по Наде сделало. Была героем в верхней точке, прошло время - теперь враг. Если посодют и в тюрьме выживет, то со следующим правителем снова станет героем. Украина фантастическая страна! Только здесь ты зэк а потом плокулол, а потом снова... Только здесь ты премьер, а потом зэк, а потом... Только здесь ты сотрудничаешь с злочинцами и сам часть злочинной влады, а потом президент, а потом... Так что чекайте, панове. Колесо крутится)
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:34
Действие Президента правильно с человеческой точки зрения, но ошибочно с точки государственника. О доказанности пунктов обвинения умолчу. Удачи, Надя!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:52
Мое субьективное мнение, что обычно предотвращают теракты те кто собственно их и готовит. Савченко не большого ума, и думается "наши люди" тупо ее использовали и под аплодисменты слили в итоге.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:11
Re: Порошенко відреагував на затримання Савченко
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18
Видимо Надю мы недооцениваем. Я с ней не знаком, видел пару интервью и все. Но из двух источников (независимых друг от друга) есть инфо. 1. Рос сми. - Надя перешла границу и задержать ее смогли только в Москве. И это рос. спец. службы!!! 2. Наши сми/прокурор - может одна добить 450 депутатов, скрутить президента, согнать в центр и удерживать несколько тысяч народа в центре, одновременно форсировать Днепр и с Труханова острова из минометов их всех расстрелять.
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