Порошенко відреагував на затримання Савченко

Molchyn написав:Видимо Надю мы недооцениваем. Я с ней не знаком, видел пару интервью и все. Но из двух источников (независимых друг от друга) есть инфо. 1. Рос сми. - Надя перешла границу и задержать ее смогли только в Москве. И это рос. спец. службы!!! 2. Наши сми/прокурор - может одна добить 450 депутатов, скрутить президента, согнать в центр и удерживать несколько тысяч народа в центре, одновременно форсировать Днепр и с Труханова острова из минометов их всех расстрелять.
Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.
Она и Рубан.
Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир
Жаль Оруэлл не дожил