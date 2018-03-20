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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43

  Molchyn написав:Видимо Надю мы недооцениваем. Я с ней не знаком, видел пару интервью и все. Но из двух источников (независимых друг от друга) есть инфо. 1. Рос сми. - Надя перешла границу и задержать ее смогли только в Москве. И это рос. спец. службы!!! 2. Наши сми/прокурор - может одна добить 450 депутатов, скрутить президента, согнать в центр и удерживать несколько тысяч народа в центре, одновременно форсировать Днепр и с Труханова острова из минометов их всех расстрелять.

Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть :mrgreen: А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.
Она и Рубан.
Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир :mrgreen:
Жаль Оруэлл не дожил :?
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