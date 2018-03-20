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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43

  Molchyn написав:Видимо Надю мы недооцениваем. Я с ней не знаком, видел пару интервью и все. Но из двух источников (независимых друг от друга) есть инфо. 1. Рос сми. - Надя перешла границу и задержать ее смогли только в Москве. И это рос. спец. службы!!! 2. Наши сми/прокурор - может одна добить 450 депутатов, скрутить президента, согнать в центр и удерживать несколько тысяч народа в центре, одновременно форсировать Днепр и с Труханова острова из минометов их всех расстрелять.

Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть :mrgreen: А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.
Она и Рубан.
Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир :mrgreen:
Жаль Оруэлл не дожил :?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:15

Ульяна всех вылечит! 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:51

locustsucol Это шутка?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:01

yanyura
ЛС (Личные сообщения)
спасибо!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:05

  sequence написав:а ведь так подумать, если бы неадекватная Надя свершила мечту подавляющего большинства населения - xерануть в Раде гранатой, ей бы народ памятники по всей стране воздвиг бы. Э-э-эх, мечты..
Это экстремизм чистой воды.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:24

  Shram написав:Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.

Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.

Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.

Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.

Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.

Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.

И так далее...
Таких примеров ещё немало.
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.


Конечно не так. У вас все не так, и причем уже давно.

Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:58

о, порохоботы подтянулись. Но что-то не убедительно, за такую халтуру не заплатят.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

  Sommer написав:Конечно не так. У вас все не так, и причем уже давно.

Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
Причем здесь российское ТВ? Все смешалось,именно, на украинском ТВ. Характеристики по всем политическим персонажам украинского истеблишмента в россСМИ не меняются за последние 27 лет, чего не скажешь о укрСМИ. и евроСМИ.
ceba
 
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