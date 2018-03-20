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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:33

  RomanTik написав:заметьте я не называл имен и ни к кому не обращался. Но на воре шапка горит. )))


Именно: Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:34

  Molchyn написав:Но вопрос как такие Героя получают и депутатами становятся. Надя, брат Добкин... Сколько там таких?

95%
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:39

  RomanTik написав:заметьте я не называл имен и ни к кому не обращался. Но на воре шапка горит. )))



:lol: Удивительно, как быстро порохоботы в прыжке переобулись. Когда она сидела в тюрьме в России-Так весь инет был в "хайпе" #СвободуНаде и т.п.
А сейчас? Тишина и полный игнор. Помню Ахиджакова заламывала руки-сейчас интересно будет? А Маккейн называл ее "Иконой свободы и демократии в Украине" А что сейчас скажет? Вот эта история и покажет всю лицемерность и двуличность этих и не только персонажей...
Интнресный анекдот по инету гуляет:
Говорят, что настоящая Савченко до сих пор гниет в московских застенках, а Украине выдали загримированного Сергея Безрукова. Главное, ему сейчас не расколоться и не соглашаться на гендерный анализ! :mrgreen:
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
Dentist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:41

  EKO написав:Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.
Она и Рубан.
Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир
Жаль Оруэлл не дожил

Вспомнились истории про "распятых мальчиков в трусиках", "изнасилованных пенсионерках", "жареных снегирей" и т.п.

И что не говорите - Украина просто с запозданием проходит российский опыт. Одно и то же.

У нас тоже байки интересные: "покушение на Шокина через ДВА тепловизора", "ядерное оружие Турчинова" и т.п.
Хотя в реале наши керманычи отжигают не легче: чего стоят только "снайперские винтовки Пашинского", или "наградные стволы Авакова всем подряд"

Но Надя-"универсальный солдат" - это конечно вершина ФСБ-СБУ пропаганды :mrgreen:

А если серьёзно - думаю это просто разведка реакции электората.
Проверили "тему" на Наде - а реализовать может какой-нибудь Билецкий, Ярош, Корчинский, Рабинович или Ляшко :mrgreen:
Всё IMHO
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  #<12345
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