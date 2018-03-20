Порошенко відреагував на затримання Савченко

Именно: Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:33
Именно: Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:34
95%
Всё IMHO
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:39
Удивительно, как быстро порохоботы в прыжке переобулись. Когда она сидела в тюрьме в России-Так весь инет был в "хайпе" #СвободуНаде и т.п.
А сейчас? Тишина и полный игнор. Помню Ахиджакова заламывала руки-сейчас интересно будет? А Маккейн называл ее "Иконой свободы и демократии в Украине" А что сейчас скажет? Вот эта история и покажет всю лицемерность и двуличность этих и не только персонажей...
Интнресный анекдот по инету гуляет:
Говорят, что настоящая Савченко до сих пор гниет в московских застенках, а Украине выдали загримированного Сергея Безрукова. Главное, ему сейчас не расколоться и не соглашаться на гендерный анализ!
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:41
Вспомнились истории про "распятых мальчиков в трусиках", "изнасилованных пенсионерках", "жареных снегирей" и т.п.
И что не говорите - Украина просто с запозданием проходит российский опыт. Одно и то же.
У нас тоже байки интересные: "покушение на Шокина через ДВА тепловизора", "ядерное оружие Турчинова" и т.п.
Хотя в реале наши керманычи отжигают не легче: чего стоят только "снайперские винтовки Пашинского", или "наградные стволы Авакова всем подряд"
Но Надя-"универсальный солдат" - это конечно вершина ФСБ-СБУ пропаганды
А если серьёзно - думаю это просто разведка реакции электората.
Проверили "тему" на Наде - а реализовать может какой-нибудь Билецкий, Ярош, Корчинский, Рабинович или Ляшко
Всё IMHO
реклама
|