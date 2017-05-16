RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:41

  Shram написав:Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.

А Вы только только это заметили? :mrgreen: Вы сделали мне вечер. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз відреагував на рішення Берліна щодо Північного...
R2 » Сер 28 бер, 2018 10:35
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 15:55
сова
Порошенко підписав закон про платні дороги
R2 » Чет 22 бер, 2018 14:47
7 349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 19:56
ezdo
Порошенко заборонив Вконтакте, Яндекс і Однокласники в Украї 1 ... 58, 59, 60
R2 » Вів 16 тра, 2017 10:17
594 69797
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 12:26
freshwind
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55030)
28.03.2018 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.