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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:41

  Shram написав:Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.

А Вы только только это заметили? :mrgreen: Вы сделали мне вечер. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:29

  Shram написав:Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.

Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.

Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.

Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.

Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.

Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.

И так далее...
Таких примеров ещё немало.
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.

Делаем ставки, кто следующий. Думаю, что это будет... Ляшко.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:30

Для ставок нужны знания)))

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 66085.html
detroytred
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  #<1 ... 3456
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