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убить меня и мою семью Коллекторы угрожают убить меня и мою семью + Додати

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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:34 Коллекторы угрожают убить меня и мою семью Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.

Мой номер : +380970261839

Почта : EMILI5080@рамблер.ру (рамблер ру мальнткми английскими буквами) если не получаеться отправить на рамблер Kelesha1967@укр.нэт (укр нэт английскими маленькими буквами) emili5080

Повідомлень: 1 З нами з: 25.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 бер, 2018 13:44 emili5080 написав: Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.

Мой номер : +380970261839

Почта : EMILI5080@рамблер.ру (рамблер ру мальнткми английскими буквами) если не получаеться отправить на рамблер Kelesha1967@укр.нэт (укр нэт английскими маленькими буквами) Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.Мой номер : +380970261839Почта : EMILI5080@рамблер.ру (рамблер ру мальнткми английскими буквами) если не получаеться отправить на рамблер Kelesha1967@укр.нэт (укр нэт английскими маленькими буквами)

В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.

По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее. В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее. http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 20007 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1062 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 бер, 2018 14:14 emili5080



Для начала успокойтесь.

Никто не будет убивать вас и вашу семью.

Работникам коллекторской компании и на фиг не надо сесть в тюрьму ради вашего кредита.

Покажите ваши договора юристам на предмет могут ли претендовать кредиторы вплоть до вашей недвижимости, скорее всего нет.

Если все-таки да, то переоформите вашу квартиру на доверенное лицо, и ничего никому не платите. Сейчас в первом чтении принят закон о банкротстве физлиц, если у вас за душой ничего нет, то максимум какой-то процент будут собирать с вашей официальной зарплаты, с учетом того, что у вас ребенок, то будете платить совсем немного, если вообще что-то будете платить. freeze 4 Повідомлень: 7484 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2026 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 бер, 2018 14:35 Re: Коллекторы угрожают убить меня и мою семью Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей. Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 18221 З нами з: 20.04.08 Подякував: 347 раз. Подякували: 429 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 бер, 2018 14:56 Оранжевый-хит сезона написав: Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей. Думаю что это мошейница. Газ у неё отключат. Не смешила бы людей.



Ну газ Запорожгаз отключит как я понял. Ну газ Запорожгаз отключит как я понял. maxzpua Повідомлень: 40 З нами з: 03.06.11 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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