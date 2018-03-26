Коллекторы угрожают убить меня и мою семью

Додано: Нед 25 бер, 2018 12:34

Здравствуйте меня зовут Анна , мне 27лет.Живу в Украине. г Запорожье. Не думала что случится когда то простить помощи , но ситуация у меня безвыходная. Я мать одиночка ,10 месяцев назад родила ребенка ( любимого и очень желанного, раньше забеременеть вообще не получалось ,этот ребенок просто подарок)Отец ребенка нас бросил еще с момента беременности. Беременность протекала с осложнениями ,роды с последствиями ,денег не хватало и тогда я попалась в капкан микро займов. Когда были нужны деньги я брала микрозайм. На погашение этого брала следующий и т.д. Денег не хватало и ребенка нужно кормить ,я все глубже проваливалась на дно долговой ямы. В декрете я не сидела , как только восстановилась после родов пошла работать , по тем дням когда есть с кем оставить ребенка. Я живу с мамой , кроме мамы и дочки у меня никого на всем белом свете нет, даже друзей. Сейчас когда сумма микро займов и кредитов просто огромна ( мама чтоб вытащить меня с этой ситуации набралась кредитов и займов тоже) ис долгами по коммуналке все вместе составило порядком 350 тысяч гривен, я больше уже не могу плотить и пошли просрочки, проценты по кредитам с 2% в день стали 3%в день +12% штраф на 4е сутки. Коллекторы угрожаю мне и моей семье. Я не знаю что мне делать. Начали сдавать нервы ,думала покончить с собой чтоб остановить все это, но глядя на спящую дочку представила как моя малышка потом всю жизнь будет плакать по маме и не смогла. ..Я умоляю помогите мне, мне неккому обратиться у меня никого просто нет, Помогите кто чем может выбраться с самого дна долговой западни. Может быть у кого то есть юридическое образование и он может хотя бы проконсультировать бесплатно, может быть кто то может помочь с детскими вещами и памперсами, может кто то поможет хоть немного с оплатой коммуналке .(пришло письмо что если не заплачу в течении недели долг отключат газ) ..Я прошу от безвыходной ситуации, пожалуйста, все документы подтверждающие долг и предоставлю ,за любую помощь отчитаюсь чеками, Пожалуйста, помогите мне больше неоткуда ждать помощи.

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