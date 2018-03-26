Итоги: Энергетика 26.03.18

По состоянию на 08.00 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до $69,67 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41%, до $65,61 за баррель.
В конце прошлой недели нефть марки Brent преодолела отметку в $70 за баррель впервые со 2 февраля текущего года. За выходные WTI также подорожала до максимума с февраля, поднявшись выше $66 за баррель.
Таким образом, стоимость обеих нефтяных марок приближается к новым максимумам с 2014 года после торгов на понижение в течение всего начала 2018 года.
Трейдеры отыгрывали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалихао том, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года.
Еще одним фактором роста цены на нефть стало беспокойство инвесторов относительного возможного наложения экономических санкций на Иран со стороны США.
Наложение санкций может привести к перебоям в поставках нефти из Ирана.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венское соглашение до конца 2018 года.
Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.
Закрытие по фьючерсам на нефть в пятницу было на максимальном уровне за восемь недель. Фоном для роста стало рост риска принятия новых санкций для Ирана и вероятность продления сокращения объема добычи ОПЕК стран-партнёров в 2019 г. Рост цен за неделю стал наиболее высоким с июля.
В четверг цены снижались, под давлением роста добычи в США и увеличения угрозы торговой войны в мире, что оказало давление на финансовые рынки.
Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на $1,58, или на 2,5%, до $65,88 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия ближайшего контракта с 26 января. За неделю цена выросла на 5,6%.
Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,54, или на 2,2%, до $70,45 за баррель. Закрытие по Brent выше $70 произошло впервые с конца января. За неделю рост составил 6,4%.
Размер недельного роста по WTI и Brent был максимальным с конца июля.
Президент США Трамп назначил бывшего посла Джона Болтона советником по национальной безопасности. Болтон известен своими жестким мнением по отношениям с Ираном и Северной Кореей, ранее он был послом в ООН при президенте Буше.
Назначение сторонника «жесткой линии» повысило опасения, что США введут санкции в отношении Ирана, третьего по добыче производителя нефти на Ближнем Востоке. Ранее на неделе Трамп назначил директора ЦРУ Помпео на должность госсекретаря. Помпео критиковал «ядерную сделку» с Ираном в 2015 г.
Министр нефти Саудовской Аравии аль Фалих заявил, что странам ОПЕК необходимо продолжать координировать работу с производителями вне ОПЕК по сокращениям объема добычи на следующий год.
Динамика буровых не смущает «быков» — на их стороне растущий спрос, ОПЕК и геополитические риски.
Цены на нефть завершают неделю на выраженной позитивной ноте вблизи внутридневных максимумов.
Заявления министра энергетики Саудовской Аравии обеспечили мощный заряд оптимизма, да и в целом новостной фон и рост рисков сокращения поставок в нестабильных регионах благоволят «быкам», и свидетельства дальнейшего роста числа буровых установок в США нисколько их не смутили.
США. Данные Baker Hughes по числу буровых установок/
Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США произошли следующие изменения:
общее число буровых установок +5 до 995 единиц
число буровых установок на нефтяных месторождениях +4 до 804 единиц
число буровых на газовых месторождениях +1 до 190 единиц
число прочих установок осталось на уровне 1 штуки.
Нефть весьма неплохо чувствует себя при том, что сезонные факторы носят неблагоприятный для нее характер, а аналитики Bank of America Merrill Lynch отмечают, что тот факт, что более высокие цены так и не привели к заметным негативным последствиям для спроса, подогревает веру быков в способность нефти продолжить рост. В банке полагают, что, несмотря на рост цен на нефть, рост спроса в этом году составил 1,5 млн баррелей в сутки, а в 2019 — 1,3 млн баррелей в сутки.
Между тем, сигналы со стороны ОПЕК поддерживают мнение о потенциале для дальнейшего снижения объема запасов в странах ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) к концу года, и в BoAML полагают, что нефть марки Brent вполне может обновить максимумы, хотя в ближайшем будущем восходящее движение, вероятно, будет сдержано у $80 за баррель.
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