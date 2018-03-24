Про це заявив голова концерну Павло Букін, передає прес-служба "Укроборонпрому".
Дивися повний текст "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21
"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії.
Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21
Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..
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