RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14971149721497314974
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:22

  fler написав:На Алясці зустріч була з більшою пошаною...
"Как встречали в Китае Алиева, Эрдогана и российского диктатора путина – новый хит дня

Азербайджанские журналисты сделали сюжет о том, как в Китае встречали гостей саммита ШОС. Речь о том, что Си Цзиньпин ещё раз показал, что именно лидеры Азербайджана и Турции являются главными стратегическими партнёрами Китая в регионе, и их встречают на высочайшем уровне – со всеми почестями, теплыми словами и взаимным уважением.

А вот встреча путина в Китае выглядела совсем иначе. Формально, без всяких реальных акцентов. Если Алиева и Эрдогана встречали как уважаемых стратегических партнёров, то путина приняли скорее как обременительного гостя, которого лучше поскорее проводить."
https://t.me/Crimeanwind/85585

то обстріли України припиняться?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40636
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:22

  fler написав:На Алясці зустріч була з більшою пошаною...
"Как встречали в Китае Алиева, Эрдогана и российского диктатора путина – новый хит дня

Азербайджанские журналисты сделали сюжет о том, как в Китае встречали гостей саммита ШОС. Речь о том, что Си Цзиньпин ещё раз показал, что именно лидеры Азербайджана и Турции являются главными стратегическими партнёрами Китая в регионе, и их встречают на высочайшем уровне – со всеми почестями, теплыми словами и взаимным уважением.

А вот встреча путина в Китае выглядела совсем иначе. Формально, без всяких реальных акцентов. Если Алиева и Эрдогана встречали как уважаемых стратегических партнёров, то путина приняли скорее как обременительного гостя, которого лучше поскорее проводить."
https://t.me/Crimeanwind/85585

Тема різних рівнів заходів безпеки напевно для тебе непідйомна. Це для інших.
UA
 
Повідомлень: 9664
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:33

  UA написав:
  fler написав:На Алясці зустріч була з більшою пошаною...
"Как встречали в Китае Алиева, Эрдогана и российского диктатора путина – новый хит дня

Азербайджанские журналисты сделали сюжет о том, как в Китае встречали гостей саммита ШОС. Речь о том, что Си Цзиньпин ещё раз показал, что именно лидеры Азербайджана и Турции являются главными стратегическими партнёрами Китая в регионе, и их встречают на высочайшем уровне – со всеми почестями, теплыми словами и взаимным уважением.

А вот встреча путина в Китае выглядела совсем иначе. Формально, без всяких реальных акцентов. Если Алиева и Эрдогана встречали как уважаемых стратегических партнёров, то путина приняли скорее как обременительного гостя, которого лучше поскорее проводить."
https://t.me/Crimeanwind/85585

Тема різних рівнів заходів безпеки напевно для тебе непідйомна. Це для інших.


Китай у нас в стані війни з кимось ?

Щоб різні заходи безпеки

Чи ... та не може бути ... китайська розвідка може пропустити купу шпигунів )
Блєдноліцих шпигунів
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12019
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:39

  pesikot написав:
  UA написав:Тема різних рівнів заходів безпеки напевно для тебе непідйомна. Це для інших.


Китай у нас в стані війни з кимось ?

Щоб різні заходи безпеки

Чи ... та не може бути ... китайська розвідка може пропустити купу шпигунів )
Блєдноліцих шпигунів

Та здались тобі ті китаянки з кілограмовими колокольчиками
Як думаешь содою відбілював?
https://www.youtube.com/shorts/w4qMNJNFYh8
UA
 
Повідомлень: 9664
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:43

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Тема різних рівнів заходів безпеки напевно для тебе непідйомна. Це для інших.


Китай у нас в стані війни з кимось ?

Щоб різні заходи безпеки

Чи ... та не може бути ... китайська розвідка може пропустити купу шпигунів )
Блєдноліцих шпигунів

Та здались тобі ті китаянки з кілограмовими колокольчиками

Один про філіпінок мріє ... інший про китаянок ...

У обох на півшосту ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12019
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:47

Schmit
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:53

  pesikot написав:Один про філіпінок мріє ... інший про китаянок ...

У обох на півшосту ...

В них сисьок немає. Як на таке може бути 11.00?
UA
 
Повідомлень: 9664
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:54

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі
а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом
Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.

"Вам шашечки или ехать?" (с)

Ваша задача має чотири головні обмеження
1. Опір провідників
2. Напруга передачі
3. Втрати при перетвореннях.
4. Ціна подолання обмежень

Рішеннь небагато, або ви зменшуєте втрати збільшуючи напругу, або зменшуєте опір збільшуючи перетин.
Додайте-
п5 - економічна діцільність
.. і після нього плюните на перших 4пункти
1 Струмом в 36вольт мене стукнуло коли мені було 10 років...
Думаю що на підставі цього заявляти що я повний нуль в електриці-думаю не ризикнете
2 Панель 0,5м*1,2 метра в кращому випадку дасть щось типу
4 години - 18вольт*5ампер
4 години - 16 вольт*3ампери
2 години - 14вольт*1ампер....
Всього 0,5-0,6 квт*год в добу
3 Вартість панелі 2500 грн , вхід в саморобне екофлоу 12вольт - показував що можна досягнути 0,3квт*год з панелі з допомогою 50 метрів дроту (2*2,5мм2) десь 400 грн і електронної приблуди стабілізатор-понижайка з 16-12 до 12 десь до 300 грн.
Таким чином витрата 3200 грн *3 =9600 грн дозволяло дозволяло теоретично не носити на зарядку 20кг екофлоу.
4 При подальшому вивченні умов виявилось що
а - 50метрів дроту-критично мало , бо потрібно 100+
б - повишайка до 60+ з 14-18 , при амперажі в 5вхід-1вихід - дай бог щоб працювала з ккд 80% (реальному а не написаному)+також після повишайки все одно треба ставити понижайку...тобто тільки на електронному перетворенні втрати будуть більше 30%
в - вартість проекту виявилась вищоюю ніж вартість самого екофлоу....( різні там диф-захист і тому подібне я не розглядав, бо це можна вирішити простіше, понижайку поставити за 10 метрів від бліндажу і навіть якщо на відносно високій частині буде витік-хлопцям це не зашкодить

От і вийшло
В теорії -все красиво
А на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/гроші

ПС
саме тому і пояснював теоретикам наприклад від економіки
Ну що може бути простішого від збагачення?
Навчись витрачати менше ніж заробляєш...
Але після цього примітивного твердження відразу вискакують два складніші
Перше - як навчити(змусити/переконати) людину витратити менше ніж він має коли в неї не вистарчає на море різних ідей/речей/дітей/здоровья
Друге - як пристосуватись до існуючих умов щоб навчимтисьзаробляти більше?

Якщо перша проблема- це проблема виключно самої людини то в другій проблемі вже виникають зовнішні впливи
типу
умови від можновладців( по суті правила перерозподілу створеного)
конкуренція і так далі...

Тому
Те що на перший погляд елементарно -як правило тупіковий шлях.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14971149721497314974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14785)
01.09.2025 19:56
Ринок ОВДП (9600)
01.09.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.