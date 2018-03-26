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"Укроборонпром" переходить на
постачання танків "Оплот"...

"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21

"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова концерну Павло Букін, передає прес-служба "Укроборонпрому".

Дивися повний текст "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21

Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:40

  Джон написав:Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..

Хватит распространять москальскую пропаганду! 10 танков.
Цена для внутреннего рынка ниже экспортной.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:49

  Джон написав:Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..


Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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