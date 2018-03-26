Про це заявив голова концерну Павло Букін, передає прес-служба "Укроборонпрому".
Дивися повний текст "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21
"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії.
Додано: Вів 27 бер, 2018 01:21
Если учесть выделенную сумму и стоимость БМ Оплот то к этой новости "забыли" добавить количество танков что выйдет за эти деньги - там вроде 2 или 3 танка в год. Вроде и не обманули..
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:40
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:49
Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:05
Re: "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот".
У меня во Львове ни одного, а как у вас вышиватников я не в курсе.
Стоимость Оплота порядка 125 лямов поделите выделенную сумму на стоимость одного танка..причем це цена за 2016 год.
Неплохая статья на эту тему в defence-ua кстати есть.
Стоимость кгонракта с Тайландом 240 лямов кол- во танков 48 240/49= 4,9 ляма уе или * 27 грн в среднем = 130 млн грн.
И кстати откуда такая уверенность в ->
Приведите первоисточник ..как по мне может и дороже быть...
PS В любом случае даже 10 Оплотов особо ничего не решают.. тем более построят их не раньше конца 2019 года...а вот батальон т-64 модернизированных это уже что то..
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:26
У тебя рук нет запрос в Гугл ввести?
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