"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...

Додано: Вів 27 бер, 2018 22:05

Sommer написав: Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию? Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию?

myshapiton написав: Цена для внутреннего рынка ниже экспортной Цена для внутреннего рынка ниже экспортной

У меня во Львове ни одного, а как у вас вышиватников я не в курсе.Стоимость Оплота порядка 125 лямов поделите выделенную сумму на стоимость одного танка..причем це цена за 2016 год.Неплохая статья на эту тему в defence-ua кстати есть.Стоимость кгонракта с Тайландом 240 лямов кол- во танков 48 240/49= 4,9 ляма уе или * 27 грн в среднем = 130 млн грн.И кстати откуда такая уверенность в ->Приведите первоисточник ..как по мне может и дороже быть...PS В любом случае даже 10 Оплотов особо ничего не решают.. тем более построят их не раньше конца 2019 года...а вот батальон т-64 модернизированных это уже что то..