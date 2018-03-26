"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот"...
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Sommer написав:Расскажите, ребятки, а сколько у вас чудо-танков "Армата" поставили в армию?
У меня во Львове ни одного, а как у вас вышиватников я не в курсе. Стоимость Оплота порядка 125 лямов поделите выделенную сумму на стоимость одного танка..причем це цена за 2016 год. Неплохая статья на эту тему в defence-ua кстати есть. https://defence-ua.com/index.php/statti ... t-po-notam Стоимость кгонракта с Тайландом 240 лямов кол- во танков 48 240/49= 4,9 ляма уе или * 27 грн в среднем = 130 млн грн. И кстати откуда такая уверенность в ->
myshapiton написав:Цена для внутреннего рынка ниже экспортной
Приведите первоисточник ..как по мне может и дороже быть... PS В любом случае даже 10 Оплотов особо ничего не решают.. тем более построят их не раньше конца 2019 года...а вот батальон т-64 модернизированных это уже что то..
myshapiton написав:Цена для внутреннего рынка ниже экспортной
Приведите первоисточник ..как по мне может и дороже быть... PS В любом случае даже 10 Оплотов особо ничего не решают.. тем более построят их не раньше конца 2019 года...а вот батальон т-64 модернизированных это уже что то..
Но танков «Оплотов» в 2017 г. быть просто не могло. К сегодняшнему дню в боевом составе армии - один танк в версии БМ «Оплот-М». Для закупки 10 «Оплотов» необходимо 1 млрд. грн. Это почти одна десятая от всех средств, выделенных в рамках гособоронзаказа-2018 на закупку всех новых и модернизированных образцов оружия и техники для ВС Украины. К марту 2018 г. контракт на закупу 10 новых «Оплотов» Министерством обороны подписан еще не был. При этом производственный цикл изготовления танка «Оплот» – 11 месяцев. Плюс заказ и поставка комплектующих, таких как броневые детали, - еще до 7 месяцев. Итого 18 месяцев.
За такой срок вполне можно построить фрегат УРО и полностью вооружить его КР.
Волгарь написав:Всего одна цитата из приведенной статьи
Но танков «Оплотов» в 2017 г. быть просто не могло. К сегодняшнему дню в боевом составе армии - один танк в версии БМ «Оплот-М». Для закупки 10 «Оплотов» необходимо 1 млрд. грн. Это почти одна десятая от всех средств, выделенных в рамках гособоронзаказа-2018 на закупку всех новых и модернизированных образцов оружия и техники для ВС Украины. К марту 2018 г. контракт на закупу 10 новых «Оплотов» Министерством обороны подписан еще не был. При этом производственный цикл изготовления танка «Оплот» – 11 месяцев. Плюс заказ и поставка комплектующих, таких как броневые детали, - еще до 7 месяцев. Итого 18 месяцев.
За такой срок вполне можно построить фрегат УРО и полностью вооружить его КР.
Ага, конечно. Расскажи, волгарь, сколько лет "Викрамадитью" строили?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...