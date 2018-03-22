Німеччина дозволила будівництво

Додано: Сер 28 бер, 2018 11:38

В найгіршому варіанті транзит зменшиться до 30-40 млрд кубів на рік, бо Турецького потоку точно не буде, тут Німеччина безсила. Тому і словацький газ нікуди не дінеться, і ставку транзита можна буде підняти в 1,5-2 рази.

Вы не дальновидны. Ситуация развивается так, что Газпром вполне может полностью прекратить транзит через Украину ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от строительства Северного потока-2.90 млрд. м3 транзита исчезнут из баланса поставок в Европу, которые заместятся 40-ка млрд. Силы Сибири в КНР и 15 млрд. м2 Турецкого потока. Итого минус 35 млрд. м3 - 7 млрд. долларов в год в текущих ценах. Из российского экспорта примерно в 360 млрд. долларов по итогам 18-го года.В сущности - экономический абсурд, но похоже в Кремле превалирует логика, почерпнутая из старой пословицы - Боже, выколи у меня глаз, а у соседа ОБА.