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Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:58
lapay написав:
Я не переживаю, це нехай Газпром переживає, як буде домовлятися з Нафтогазом в 2019.
никто не будет договариваться один на один
только идиот может в это верить
переговоры будут, но в них ключевой голос будет за европейскими представителями
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:14
Волгарь
Газпром вполне может полностью прекратить транзит через Украину ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от строительства Северного потока-2...
Тогда прощай ПМР, которую Россия бесплатно кормит газом уже 26 лет, а долг в 6 млрд долларов (по состоянию на начало 2017) безуспешно пытается повесить на Молдову.
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avax
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:47
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
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_hunter
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:54
Волгарь написав:
Вы не дальновидны. Ситуация развивается так, что Газпром вполне может полностью прекратить транзит через Украину ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от строительства Северного потока-2.
90 млрд. м3 транзита исчезнут из баланса поставок в Европу, которые заместятся 40-ка млрд. Силы Сибири в КНР и 15 млрд. м2 Турецкого потока. Итого минус 35 млрд. м3 - 7 млрд. долларов в год в текущих ценах. Из российского экспорта примерно в 360 млрд. долларов по итогам 18-го года.
Коментар із серії: "Рисовали на бумаге, да забыли про овраги".
На КНР газ піде з нового родовища, газ для Європи технічно може йти тільки в Європу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:57
_hunter написав:
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
Автомобильное движение в мае откроют, а на Троещину надо будет еще трошки подождать...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:12
Коментар із серії: "Рисовали на бумаге, да забыли про овраги".
На КНР газ піде з нового родовища, газ для Європи технічно може йти тільки в Європу.
Это если рассуждать с точки зрения руководства нормальной публичной компании, в первую очередь заботящейся о прибылях и акционерах. Как Вы уже могли заметить, у Газпрома последние лет 10 несколько иная роль (поэтому его акции и стоят не минимум 400 рублей, а всего 140 рублей). Поэтому он вполне может пойти на снижение оборота на 400 млрд. рублей в год (примерно 1/15 своего объема продаж) ради создания дополнительных трудностей Украине. Более того, запуск Северного потока-2 вполне может обернуться таким же результатом - общий транзит в Европу (-90+55+15 млрд. м3) может сократиться на 20 млрд. м2 с потерей на этот раз не 7, а 4 млрд. с единственной целью - лишить Украину 2 млрд. долларов за транзит в год и заставить ее покупать реальный реверсный газ на по 250 из Словакии, а по 300 долларов за м3 из Германии.
С экономической точки зрения - АБСУРД, но разв само строительство Северного потока -1 не было абсурдом с точки зрения НОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ?
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Волгарь
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:23
antikkristall написав: _hunter написав:
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
Автомобильное движение в мае откроют, а на Троещину надо будет еще трошки подождать...
Вот _в мае_ и будем говорить -- что "мост есть": еще трошки подождем -- и скажем. На _данный момент_ оба моста "есть", но "не совсем".
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_hunter
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:28
lapay написав: Тракторист написав:
турецкий поток буде - уже достраивается аторая нитка, но там пока ньюансы по объему прокачки, так как пока не решены вопросы с его продолжением в Европу, а Турция сможет взять только половину из проектной мощности...
Дозволу на другу нитку по суходолу ще навіть Ердоган не дав, не кажучи вже про ЄС, тому все це вологі газпромівські мрії про фатальний 2019.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42291 ... ogo-potoka
21.03.2018
Итальянские Eni и Snam готовы рассмотреть возможность инвестиций в продолжение "Турецкого потока"
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yanyura
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:33
У нас все так, на белое-черное, на черное-белое. Автомобильный мост откроют в мае (это так для инфы). А вот по газу .... допрыгались ... млин! Деб*лы!
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сова
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:36
Волгарь написав:
Более того, запуск Северного потока-2 вполне может обернуться таким же результатом - общий транзит в Европу (-90+55+15 млрд. м3) может сократиться на 20 млрд. м2 с потерей на этот раз не 7, а 4 млрд. с единственной целью - лишить Украину 2 млрд. долларов за транзит в год и заставить ее покупать реальный реверсный газ на по 250 из Словакии, а по 300 долларов за м3 из Германии.
Не може. Крім України, є ще південно-східні країни ЄС, які отримують газпромівський газ тільки через територію України.
Газові війни ще будуть, тільки, шантаж Газпрома приведе до таких же наслідків, що і для Прибалтики - втратою значної частини ринку з одночасним зниженням ціни.
Волгарь написав:
С экономической точки зрения - АБСУРД, но разв само строительство Северного потока -1 не было абсурдом с точки зрения НОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ?
Диверсифікація шляхів постачання можлива, а от ідея-фікс когось покарати газовою дубинкою - це клініка, тільки ви цю клініку самі обираєте на виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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