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Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:41
https://news.finance.ua/ru/news/-/42291 ... ogo-potoka
yanyura написав:Итальянские Eni и Snam готовы рассмотреть возможность инвестиций в продолжение "Турецкого потока"
[/quote]
ЄС не давав дозволів на будівництво, як і Туреччина. Газпром багато чого хоче, тільки, в реалі, втрачає ринок ЄС все більше і більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:03
Не може. Крім України, є ще південно-східні країни ЄС, які отримують газпромівський газ тільки через територію України.
Газові війни ще будуть, тільки, шантаж Газпрома приведе до таких же наслідків, що і для Прибалтики - втратою значної частини ринку з одночасним зниженням ціни.
Контракт на транзит в любом случае закончится в конце 19-го (вне зависимости от причины - через Арбитраж, по обоюдному согласию или по истечению срока действия.) Будет ли подписан новый - поживем-увидим. Мое личное мнение - ЭТО ВРЯД ЛИ
Диверсифікація шляхів постачання можлива, а от ідея-фікс когось покарати газовою дубинкою - це клініка, тільки ви цю клініку самі обираєте на виборах
Вспомните 2009-ый - в мае 8-го акция Газпрома стоила 360 рублей (15 долларов), весной 9-го -115 (3 с небольшим). Тем не менее его руководство сознательно пошло на конфликт с Украиной (и Европой), прекрасно понимая его последствия...
МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ, помните?
Насчет клиники - последние действия Запада (хотя,я, например, считаю, что за историей со Скрипалями процентов на 90 стоит ФСБ) для абсолютного большинства россиян лишь усилили впечатления об осажденной крепости, окруженной врагами. Поэтому а la guerre comme а la guerre - НИЧЕГО ХОРОШЕГО ни в в отношениях РФ с Украиной, ни с евро-атлантическим сообществом ожидать не следует. И в этом контексте предсказанное мной развитие событий с газом весьма реально.
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Волгарь
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35
_hunter написав: antikkristall написав: _hunter написав:
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
Автомобильное движение в мае откроют, а на Троещину надо будет еще трошки подождать...
Вот _в мае_ и будем говорить -- что "мост есть": еще трошки подождем -- и скажем. На _данный момент_ оба моста "есть", но "не совсем".
Позиция страуса - не замечать очевидного и при этом мечтать что все вокруг внезапно станет замечательно, непонятно только из-за чего, весьма характерна для определенной группы людей, типа тех которые в свое время кричали о "второй Франции" через десяток лет "незалэжности...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:37
Уже радовались:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42171 ... roma-dengi
01.03.2018
“Нафтогаз” предлагает направить выигранные у “Газпрома” 2,56 миллиарда долларов на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность.
Об этом заявил председатель НАК Андрей Коболев.
“Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок, обеспечат украинцев доступной энергией”, – сказал он.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... y-naftogaz
01.03.2018
“Газпром”, согласно обязательствам, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов – ред.), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили”, – сказал он.
“Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день – ред.). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал”, – заявил Витренко.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42173 ... t-gazproma
01.03.2018
Для взыскания с российского “Газпрома” 172 млрд гривен, или 6 млрд долларов штрафа в Украине сформировали межведомственную рабочую группу. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции, сообщил глава ведомства Павел Петренко.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42170 ... -naftogaza
01.03.2018
Стокгольмский арбитраж обязал ПАО “Газпром” доплатить НАК “Нафтогаз Украины” $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа “Газпром” должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В НАК также уточнили, что на задолженность “Газпрома” начисляются проценты, которые составляют $526 тыс. в день. Исходя из суммы $4,63 млрд процент по задолженности получается 4,14% годовых.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42223 ... arbitrazha
07.03.2018
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отдал поручение Министерству юстиции активизировать действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста “Газпрома” по вердикту Стокгольмского арбитража, а также по решениям украинских судов.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42232 ... poroshenko
12.03.2018
“Мы выиграли кейс по транзиту. $4,6 млрд – это объем убытка, который российский “Газпром” должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить “Северный поток-2”, имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: “Газпром” тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу НАК “Нафтогаз“… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно. Деньги будут заплачены”, – сказал Президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.
Он отметил, что “Газпром” заплатит почти $0,5 млн за каждый день задержки платежа.
“День $0,5 млн – цена за невыполнение решения суда. И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства”, – сказал П.Порошенко.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42274 ... n-grojsman
19.03.2018
“Российская Федерация и, в частности, российский газовый монополист “Газпром”, должны Украине по разным газовым делам более $8 млрд и эти средства будут так или иначе выплачены в пользу нашего государства”, – цитирует заявление премьер-министра Украины пресс-служба правительства.
В.Гройсман уточнил, что это средства по результатам Стокгольмского арбитража и иску Антимонопольного комитета Украины.
“Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это $2,5 млрд. Еще почти $6 млрд (172 млрд грн) – по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это $8,5 млрд. Они не хотят этого делать, но куда они денутся”, – сказал глава правительства.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42319 ... a-gazproma
23.03.2018
Российский Газпром полностью рассчитается с Украиной, выполняя решение Стокгольмского арбитража.
Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире канала “Прямой”.
Результат
https://news.finance.ua/ru/news/-/42336 ... litsenziyu
Вчера, 14:30
«В частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. и 28 февраля 2018-го», — уточняется в релизе.
Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу «Газпрома».
Странно, но почему-то никто из радующихся победе "Нафтогаза" (в тех новостях) не рискнул прокомментировать последнюю новость.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:43
lapay написав:
Не може. Крім України, є ще південно-східні країни ЄС, які отримують газпромівський газ тільки через територію України.
Одна из основных целей Турецкого потока решить эту проблему с южноевропейскими странами после прекращения транзита через Украину.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:48
antikkristall написав: _hunter написав: antikkristall написав:
Автомобильное движение в мае откроют, а на Троещину надо будет еще трошки подождать...
Вот _в мае_ и будем говорить -- что "мост есть": еще трошки подождем -- и скажем. На _данный момент_ оба моста "есть", но "не совсем".
Позиция страуса - не замечать очевидного и при этом мечтать что все вокруг внезапно станет замечательно, непонятно только из-за чего, весьма характерна для определенной группы людей, типа тех которые в свое время кричали о "второй Франции" через десяток лет "незалэжности...
"очевидного" -- это "чего"? -- того, что моста "нет"?
-- у них на прошлый месяц этот мост "чуть" (на пару метров всего) "не сошелся". Как это чинить собираются -- инфы нет...
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:01
Так що коментувати? Йдуть переговори, будуть результати, тоді і буде що коментувати.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:06
freeze написав: lapay написав:
Не може. Крім України, є ще південно-східні країни ЄС, які отримують газпромівський газ тільки через територію України.
Одна из основных целей Турецкого потока решить эту проблему с южноевропейскими странами после прекращения транзита через Украину.
От поясніть, як можна перервати транзит, якщо альтернативи немає, і не буде? Скажу Вам по секрету, що, навіть якщо все буде по газпромівському плану, то в першу половину 2020 ПП2 зможе працювати тільки на половину потужності, а транзиту через Україну, типа, вже не буде.
Дурні вони були, є і будуть, поки на розваляться на шмаття, як Совок.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:09
Волгарь написав:
[qu
Контракт на транзит в любом случае закончится в конце 19-го (вне зависимости от причины - через Арбитраж, по обоюдному согласию или по истечению срока действия.) Будет ли подписан новый - поживем-увидим. Мое личное мнение - ЭТО ВРЯД ЛИ
Будет подписан новый - 100%.
За счет чьих уступок, или по обоюдному компромиссу - можно пока гадать.
Тут ведь в чем дело - транзит через Украину выгоден и Украине и России. Вопрос стоит только в том как делить пирог.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:36
lapay написав:
От поясніть, як можна перервати транзит, якщо альтернативи немає, і не буде? Скажу Вам по секрету, що, навіть якщо все буде по газпромівському плану, то в першу половину 2020 ПП2 зможе працювати тільки на половину потужності, а транзиту через Україну, типа, вже не буде.
Да, а что тут объяснять. Волгарь тут отметил правильную вещь - для того чтобы Украина понесла ущерб условно на миллиард, Газпром легко пойдет на ущерб себе на два миллиарда. Вот собственно и всё объяснение. Тут нет никакой экономической логики.
Но тут мы забегаем немного вперед. Поскольку мы не знаем имя нового президента Украины, именно он будет разруливать ситуацию неподписания нового договора о транзите. А это имя может сильно повлиять на решение вопроса. При Гриценко и Порошенко транзита не будет, они на уступки не пойдут. При Тимошенко, Бойко, Ляшко, Рабиновиче - думаю, что вопрос как-то порешают.
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