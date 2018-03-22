Німеччина дозволила будівництво

Додано: Сер 28 бер, 2018 16:37

01.03.2018

“Нафтогаз” предлагает направить выигранные у “Газпрома” 2,56 миллиарда долларов на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность.



Об этом заявил председатель НАК Андрей Коболев.



“Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок, обеспечат украинцев доступной энергией”, – сказал он.

01.03.2018

“Газпром”, согласно обязательствам, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов – ред.), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили”, – сказал он.



“Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день – ред.). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал”, – заявил Витренко.

01.03.2018

Для взыскания с российского “Газпрома” 172 млрд гривен, или 6 млрд долларов штрафа в Украине сформировали межведомственную рабочую группу. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции, сообщил глава ведомства Павел Петренко.

01.03.2018

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО “Газпром” доплатить НАК “Нафтогаз Украины” $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.



Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа “Газпром” должен доплатить НАК $2,56 млрд.



В НАК также уточнили, что на задолженность “Газпрома” начисляются проценты, которые составляют $526 тыс. в день. Исходя из суммы $4,63 млрд процент по задолженности получается 4,14% годовых.

07.03.2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отдал поручение Министерству юстиции активизировать действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста “Газпрома” по вердикту Стокгольмского арбитража, а также по решениям украинских судов.

12.03.2018

“Мы выиграли кейс по транзиту. $4,6 млрд – это объем убытка, который российский “Газпром” должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить “Северный поток-2”, имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: “Газпром” тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу НАК “Нафтогаз“… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно. Деньги будут заплачены”, – сказал Президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.



Он отметил, что “Газпром” заплатит почти $0,5 млн за каждый день задержки платежа.



“День $0,5 млн – цена за невыполнение решения суда. И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства”, – сказал П.Порошенко.

19.03.2018

“Российская Федерация и, в частности, российский газовый монополист “Газпром”, должны Украине по разным газовым делам более $8 млрд и эти средства будут так или иначе выплачены в пользу нашего государства”, – цитирует заявление премьер-министра Украины пресс-служба правительства.



В.Гройсман уточнил, что это средства по результатам Стокгольмского арбитража и иску Антимонопольного комитета Украины.



“Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это $2,5 млрд. Еще почти $6 млрд (172 млрд грн) – по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это $8,5 млрд. Они не хотят этого делать, но куда они денутся”, – сказал глава правительства.

23.03.2018

Российский Газпром полностью рассчитается с Украиной, выполняя решение Стокгольмского арбитража.



Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире канала “Прямой”.

Вчера, 14:30

«В частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. и 28 февраля 2018-го », — уточняется в релизе.



Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу «Газпрома».

Уже радовались:РезультатСтранно, но почему-то никто из радующихся победе "Нафтогаза" (в тех новостях) не рискнул прокомментировать последнюю новость.