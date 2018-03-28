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Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:04

Re: Німеччина дозволила будівництво

  freeze написав:Да, а что тут объяснять. Волгарь тут отметил правильную вещь - для того чтобы Украина понесла ущерб условно на миллиард, Газпром легко пойдет на ущерб себе на два миллиарда. Вот собственно и всё объяснение. Тут нет никакой экономической логики.

Ну, включіть уяву. Немає транзиту - немє газу в ПМР, Молдові, Болгарії, Румунії, Сербії, нехватка в Італії, Греції, Балканських країнах. Хто буде винен - Україна чи РФ? Що буде далі робити Газпром?
Ви зрозумійте різницю - одна справа погрози про ядерний попіл, а зовсім інше - хоча би частково втілити погрози в життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:12

  freeze написав:При Тимошенко, Бойко, Ляшко, Рабиновиче - думаю, что вопрос как-то порешают.

особенно при первой.
а там, глядишь, и друг всех прогрессивных людей Эндрю Портной подтянется контракт помогать составлять, как в прошлый раз.
"и всё так чинно, благородно. по-старому" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:04

  _hunter написав:
  antikkristall написав:
  lapay написав:Дозволу на другу нитку по суходолу ще навіть Ердоган не дав, не кажучи вже про ЄС, тому все це вологі газпромівські мрії про фатальний 2019. :)


Керченского моста тоже нет, это все мосфильмовские декорации которые по весне растают вместе со льдом :D

А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...

если вы о подольском мостовом переходе, то его сооружение начато в 1993 и сроки окончания строительства на сегодня не известны, а по керченскому мосту в следующем году откроют автомобильное движение, а ещё через год железнодорожное...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:11

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  antikkristall написав:Керченского моста тоже нет, это все мосфильмовские декорации которые по весне растают вместе со льдом :D

А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил?
-- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...

по керченскому мосту в следующем году откроют автомобильное движение, а ещё через год железнодорожное...

Еще раз: нет в истории такого понятия "будет". Есть "было". -- как откроют -- будем разговоры говорить.
Тут даже на форуме строки отличаются: вы "через год" говорите -- antikkristall что-то про "через месяц" вещал...
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:20

Ну, включіть уяву. Немає транзиту - немє газу в ПМР, Молдові, Болгарії, Румунії, Сербії, нехватка в Італії, Греції, Балканських країнах. Хто буде винен - Україна чи РФ? Що буде далі робити Газпром?

Во все перечисленные страны газ придет из Турецкого потока. Возможно даже в ПМР, ведь с Молдовой договориться легче всего - достаточно ввести визовый режим для ее гастарбайтеров. Но повторюсь - Вы напрасно мыслите экономическими категориями (если бы в действиях Газпрома превалировала экономика, никто бы не строил Северного потока -1 - модернизация украинской ГТС обошлась бы на порядок дешевле). В это истории - главное политика, а экономика имеет второстепенное значение.
Волгарь
 
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