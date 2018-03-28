Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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freeze написав:Да, а что тут объяснять. Волгарь тут отметил правильную вещь - для того чтобы Украина понесла ущерб условно на миллиард, Газпром легко пойдет на ущерб себе на два миллиарда. Вот собственно и всё объяснение. Тут нет никакой экономической логики.
Ну, включіть уяву. Немає транзиту - немє газу в ПМР, Молдові, Болгарії, Румунії, Сербії, нехватка в Італії, Греції, Балканських країнах. Хто буде винен - Україна чи РФ? Що буде далі робити Газпром? Ви зрозумійте різницю - одна справа погрози про ядерний попіл, а зовсім інше - хоча би частково втілити погрози в життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Дозволу на другу нитку по суходолу ще навіть Ердоган не дав, не кажучи вже про ЄС, тому все це вологі газпромівські мрії про фатальний 2019.
Керченского моста тоже нет, это все мосфильмовские декорации которые по весне растают вместе со льдом
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил? -- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
если вы о подольском мостовом переходе, то его сооружение начато в 1993 и сроки окончания строительства на сегодня не известны, а по керченскому мосту в следующем году откроют автомобильное движение, а ещё через год железнодорожное...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
antikkristall написав:Керченского моста тоже нет, это все мосфильмовские декорации которые по весне растают вместе со льдом
А что, движение по нему уже открыли? -- я что-то сильно пропустил? -- мост на Трою (в Киеве) уже лет с 10 "вот-вот откроют"...
по керченскому мосту в следующем году откроют автомобильное движение, а ещё через год железнодорожное...
Еще раз: нет в истории такого понятия "будет". Есть "было". -- как откроют -- будем разговоры говорить. Тут даже на форуме строки отличаются: вы "через год" говорите -- antikkristall что-то про "через месяц" вещал...
Ну, включіть уяву. Немає транзиту - немє газу в ПМР, Молдові, Болгарії, Румунії, Сербії, нехватка в Італії, Греції, Балканських країнах. Хто буде винен - Україна чи РФ? Що буде далі робити Газпром?
Во все перечисленные страны газ придет из Турецкого потока. Возможно даже в ПМР, ведь с Молдовой договориться легче всего - достаточно ввести визовый режим для ее гастарбайтеров. Но повторюсь - Вы напрасно мыслите экономическими категориями (если бы в действиях Газпрома превалировала экономика, никто бы не строил Северного потока -1 - модернизация украинской ГТС обошлась бы на порядок дешевле). В это истории - главное политика, а экономика имеет второстепенное значение.