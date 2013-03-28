gitleroleg
Можете поделиться результатами?
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:17
Обговорюємо кредитні спілки
gitleroleg
Можете поделиться результатами?
Додано: Вів 21 лип, 2020 15:40
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 30 лип, 2020 06:41
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Якщо проект не розводка, то дуже хороший спосіб зберегти кошти + відсоток, потрібно спробувати. Якщо хтось спробував, поділіться досвідом, буду дуже вдячний)
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:47
РОСТОВЩИК
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Думаю фин. модели как таковой нет, стандартно выплаты по депозитам
покрывают за счет новых "клиентов".
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:57
Теж цікавить як працює ця КС.
Щодо інформації яку мені вдалось зібрати:
Знайшов два сайти:
тут пропонують 36 % на депозити від КС, при цьому розділу кредитів немає.
Як заробляють - у мене знайомий тримає там значну суму і каже що видають кредити своїм на фінансування МФО типу швидкогрошей (там десь 700% на рік).
Тут теж Лукьянов, але відсотки вже 60%
Тема з ломбардами, наче дають кредити під 328%, а збирають капітал через вклади під 60%.
Договір буде через якийсь пайовий внесок.
Звітності у відкритому доступі немає (навіть для КС), але наче на прохання дають.
Хотілось би почути коментарі від власника КС яка у них бізнес схема.
Думаю, в наступному місяці поспілкуватись з ними і якусь технічну суму загнати і подивитись.
Ще одну КС розглядаю:
КС "Зараз"
18,5 % на депозити в гривні
10 % на депозити в валюті
Хтось має досвід з ними?
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