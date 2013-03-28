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Обговорюємо кредитні спілки

Обговорюємо кредитні спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:22

greenozon

Если появится обязательное участие КС в фонде гарантирования вкладов КС превратятся в банки ? :D
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:05

  dmitriy_kostenko написав:greenozon

Если появится обязательное участие КС в фонде гарантирования вкладов КС превратятся в банки ? :D


навряд чи
банківська система надто зарегульована
2) мін. уставний капітал щоб відкрити банк - 200 000 000 грн :?
greenozon
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