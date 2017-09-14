|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:02
UA написав: pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.
Тобі особисто з ФБР доклад надіслали ? ))
Чи це інфа з тієї сторони ? )
pesikot
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04
Візуально побачив
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:24
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:50
anduzenko написав: Letusrock написав: ЛАД написав:stm
Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))
Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти
Не мог бы кто-то из поклонников сей юзер-ши прокомментировать магна опус?
Faceleless, Хотаб, Флер?
що саме цікавить? чому народ не розуміє? хз, може вік, в закарпатського - просто тупість
чи вас зацікавило, хто такий Алі-Баба? не будемо засмучувати раніше часу, почекаємо відповідних плівок
чи не можете зрозуміти, як система побудована на багатьох мережевих зв'язках стабільніша за адміністративну вертикаль? так й є, але щоб адекватно пояснити - треба знати ваш рівень розуміння цього питання.
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:03
pesikot написав:
Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )
PS. Респи мають всі шанси злетіти з політичного Олімпу на найближчі роки
ти думай що з Україною буде в найближчі роки?..
а респи... скоріш за все залишаться, трамп тільки предтеча.
Важно не що думаю про юлю я чи ти. Нас забули спитати)
Компроміс буде між трампом і путіном.
і я не сказав, що це юля, я сказав хтось з бют.
Додано: Вів 18 лис, 2025 22:15
_hunter написав: M-Audio написав:
Накладається ще й як. Бо із колоди незчислених прав держслужбовця іноді висмикується, наприклад, право надіслати боржнику повідомлення на адресу, яка десь колись зустрічалась в листуванні, і він подумав, що то і є адреса боржника. Або на адресу, яка колись давно була адресою боржника. І все. Боржник взагалі не в курсі, а на його дім вже накладено обтяження і готується продаж з аукціону. Були реальні випадки, коли власник перше, так би мовити, повідомлення про те, що відбувається, отримував прямо на своєму порозі від нового власника, що купив будинок на аукціоні і прийшов привітати свою нову власність.
А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?..
А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...
Погугліть наприклад про історію сім"ї Макклоські - незважаючи на дії повністю в відповідності "Castle Doctrine" та "Stand your Ground" - навіть сім"ї адвокатів виявилось простіше "визнати вину" та заплатити штраф щоб отримати "помилування", ніж відстоювати свої права. Федеральну прокуроршу таки відсторонили за чисто формальними підставами, але не "посадили". А щоб отримати назад свою незаконно конфісковану зброю їм знадобилось ~5 років...
А про Марвіна Хімеєра та Killdozer взагалі соромно не знати...
Додано: Вів 18 лис, 2025 22:30
Півмільйона (!) жителів так званої «днр» сидять без світла, тепла та з катастрофічними перебоями водопостачання — це 65% населення окупованої Донеччини.
Зупинилися котельні та станції водоочищення, що призвело до перебоїв з опаленням та водопостачанням у житлових будинках та соціальних об’єктах. Окупаційна влада оголосила режим надзвичайного стану.
Додано: Вів 18 лис, 2025 22:47
candle645 написав:
Погугліть наприклад про історію сім"ї Макклоські - незважаючи на дії повністю в відповідності "Castle Doctrine" та "Stand your Ground" - навіть сім"ї адвокатів виявилось простіше "визнати вину" та заплатити штраф щоб отримати "помилування", ніж відстоювати свої права.
Та таких кейсів всюди хоч чим жуй. Не любить держава, коли громадяни захищаються без її втручання. В Україні так само. Он навіть Стерненка того ж якими словами згадують кожного разу. Хоча я згоден з тим, що з ним не так все просто, хоча б тому, що він занадто сухим із води вийшов. Звичайного пересічного замордували б вкрай без варіантів.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:37
Banderlog написав:
Півмільйона (!) жителів так званої «днр» сидять без світла, тепла та з катастрофічними перебоями водопостачання — це 65% населення окупованої Донеччини.
Зупинилися котельні та станції водоочищення, що призвело до перебоїв з опаленням та водопостачанням у житлових будинках та соціальних об’єктах. Окупаційна влада оголосила режим надзвичайного стану.
це ти в песікота навчився?
що каже батюшка, богоугодно?
до речі, це ще громадяни України, чи вже ні?
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
коли розуміти, що вони ельфи, а коли орки?
Додано: Сер 19 лис, 2025 00:21
БТС: РФ воює з НАТО, а НАТО ще не починало
|