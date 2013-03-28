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Обговорюємо кредитні спілки

Обговорюємо кредитні спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:59

https://bank.gov.ua/ua/news/all/sim-ust ... ih-ustanov
greenozon
 
Повідомлень: 14099
З нами з: 01.06.14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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