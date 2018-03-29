Итоги: Прогнозы 29.03.18

Аналитики Natixis отмечают, что волатильность на фондовом рынке в последнее время может объясняться возвратом неопределенности в отношении роста, инфляции, денежно-кредитной политики и экономической политики.
«С начала 2018 года волатильность вернулась на рынки акций. Мы считаем, что это возвращение восприятия риска и волатильности на фондовом рынке является законным и соответствует фактическому росту неопределенности. Четыре причины повышения неопределенности:
1 - Неопределенность в отношении роста. Здесь речь идет о возврате уровня безработицы к уровню структурного уровня безработицы. Это означает, что рост в лучшем случае вернется к более низкому уровню потенциального роста, но также и это может привести к увеличению замедления темпов роста, например, путем снижения инвестиций.
2 - Неопределенность в отношении инфляции. Причина большей неопределенности в отношении инфляции ясна: возможно, что базовая инфляция и рост затрат на единицу рабочей силы остаются низкими.
3 - Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики. Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики проистекает из того факта, что трудно ожидать поведение центрального банка при возвращении полной занятости, но не инфляции
4 - Неопределенность в экономической политике. Неопределенность здесь объясняется, прежде всего, выбором в экономической политике в Соединенных Штатах».
ВВП США, в IV квартале 2017 года вырос на 2,9%.
ВВП США, в IV квартале 2017 года вырос на 2,9%г/г, сообщило Министерство торговли США. Предыдущая оценка роста в IV квартале была 2,5%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в IV квартале составит 2,7%. В сторону роста были пересмотрены расходы потребителей, отрицательное влияние товарно-материальных запасов компаний оказалось слабее по сравнению с предыдущей оценкой.
Доходы компаний после уплаты налогов упали на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы компаний упали в 2015 году, когда энергетическая отрасль США испытывала давление со стороны падения цен на нефть. В IV квартале вступили в силу некоторые положения закона о снижении налогов, включая снижение корпоративного налога до 21% против 35%, начиная с 1 января. Это вызвало сокращение доходов некоторых крупных публичных компаний. Потребительские расходы в IV квартале выросли на 4,0% за год с 3,8%, в основном из-за расходов на товары длительного пользования, поврежденные ураганами в конце лета.
Приток западных специалистов в Россию рухнул втрое.
Временная миграция в Россию из развитых государств Запада продолжает сокращаться, сообщает в среду в февральском «Мониторинге» РАНХиГС.
По сравнению уровнями, которые наблюдались до обвала цен на нефть и санкционной войны с Западом, приток в РФ граждан США и стран ЕС рухнул более чем втрое.
Сокращается как туристический поток, так и численность западных специалистов и представителей бизнеса, приезжающих с деловыми или служебными целями - по отдельным странам показатель рухнул в 6-8 раз, говорится в исследовании.
Если на конец 2013-го в России временно находились 1,337 млн. лиц из Штатов и Европы, то на февраль 2018-го осталось лишь 440 тысяч.
Приток из Германии упал почти вчетверо - с 352 тысяч до 94, из Испании - почти в 6 раз, с 77 тысяч человек до 13, из Италии - в 3,5 раза (с 77 тысяч до 21), из Евросоюза в целом - в 2,9 раза.
Приток из США упал более чем в пять раз: до кризиса американцев в России было 220 тысяч, а осталось меньше 40 тысяч.
Приток специалистов и представителей бизнеса сокращается вместе с инвестициями, показывает статистика ЦБ по платежному балансу за 2017 год.
По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%, до $23,2 млрд. Это вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.
В IV квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели $1,6 млрд.
Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.
По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в IV квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав $1,9 млрд.
У нерезидентов меняются приоритеты - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпораций; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.
Отечественный валютный межбанк дополуденным «зеленым» ралли продемонстрировал сохранившуюся «сдержанность» экспортеров, не торопившихся расставаться с кровными долларами.
Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.
На рынке также присутствовали импортеры, у которых нынче был последний шанс оплатить контракты, поскольку Запад с 30-го уходит на длинные выходные, причем, насколько нам известно, Америка будет отдыхать и в понедельник.
Все вышеперечисленные факторы обеспечили рынку безналичного доллара «бычий» тренд, в который на сей раз вынужден был вмешаться регулятор.
Наличный рынок в меру своих возможностей поддержал «зеленых быков» межбанка, однако уже к полудню тамошний рост цен заморозился.
Ближайшие торги межбанка непопулярным в Украине «завтрашним» долларом, вероятном могут сопровождаться отложенной компенсацией НДС агросектору. Не исключено, что Казначейство сочтет сессию доллара валютированием tom или «завтра» более безопасной и облагодетельствует агроэкспорт. Тем более, что желающим поспекулировать долларом через евро тоже вряд ли удастся раскачать пятничный рынок из-за выходных в Европе.
Первые «реальные» апрельские торги (во вторник) высоковероятно «ознаменуются» сохранением на них «бычьего» тренда в паре доллар-гривня стараниями нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.
Натурально, наличный рынок попытается пойти вослед «Зеленому» безнала. Без особого, впрочем, «фанатизма».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: