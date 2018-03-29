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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 29 бер, 2018 12:25 Итоги: Прогнозы 29.03.18



Аналитики Natixis отмечают, что волатильность на фондовом рынке в последнее время может объясняться возвратом неопределенности в отношении роста, инфляции, денежно-кредитной политики и экономической политики.



«С начала 2018 года волатильность вернулась на рынки акций. Мы считаем, что это возвращение восприятия риска и волатильности на фондовом рынке является законным и соответствует фактическому росту неопределенности. Четыре причины повышения неопределенности:

1 - Неопределенность в отношении роста. Здесь речь идет о возврате уровня безработицы к уровню структурного уровня безработицы. Это означает, что рост в лучшем случае вернется к более низкому уровню потенциального роста, но также и это может привести к увеличению замедления темпов роста, например, путем снижения инвестиций.

2 - Неопределенность в отношении инфляции. Причина большей неопределенности в отношении инфляции ясна: возможно, что базовая инфляция и рост затрат на единицу рабочей силы остаются низкими.

3 - Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики. Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики проистекает из того факта, что трудно ожидать поведение центрального банка при возвращении полной занятости, но не инфляции

4 - Неопределенность в экономической политике. Неопределенность здесь объясняется, прежде всего, выбором в экономической политике в Соединенных Штатах».



ВВП США, в IV квартале 2017 года вырос на 2,9%.



ВВП США, в IV квартале 2017 года вырос на 2,9%г/г, сообщило Министерство торговли США. Предыдущая оценка роста в IV квартале была 2,5%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в IV квартале составит 2,7%. В сторону роста были пересмотрены расходы потребителей, отрицательное влияние товарно-материальных запасов компаний оказалось слабее по сравнению с предыдущей оценкой.



Доходы компаний после уплаты налогов упали на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы компаний упали в 2015 году, когда энергетическая отрасль США испытывала давление со стороны падения цен на нефть. В IV квартале вступили в силу некоторые положения закона о снижении налогов, включая снижение корпоративного налога до 21% против 35%, начиная с 1 января. Это вызвало сокращение доходов некоторых крупных публичных компаний. Потребительские расходы в IV квартале выросли на 4,0% за год с 3,8%, в основном из-за расходов на товары длительного пользования, поврежденные ураганами в конце лета.



Приток западных специалистов в Россию рухнул втрое.



Временная миграция в Россию из развитых государств Запада продолжает сокращаться, сообщает в среду в февральском «Мониторинге» РАНХиГС.



По сравнению уровнями, которые наблюдались до обвала цен на нефть и санкционной войны с Западом, приток в РФ граждан США и стран ЕС рухнул более чем втрое.

Сокращается как туристический поток, так и численность западных специалистов и представителей бизнеса, приезжающих с деловыми или служебными целями - по отдельным странам показатель рухнул в 6-8 раз, говорится в исследовании.



Если на конец 2013-го в России временно находились 1,337 млн. лиц из Штатов и Европы, то на февраль 2018-го осталось лишь 440 тысяч.



Приток из Германии упал почти вчетверо - с 352 тысяч до 94, из Испании - почти в 6 раз, с 77 тысяч человек до 13, из Италии - в 3,5 раза (с 77 тысяч до 21), из Евросоюза в целом - в 2,9 раза.



Приток из США упал более чем в пять раз: до кризиса американцев в России было 220 тысяч, а осталось меньше 40 тысяч.



Приток специалистов и представителей бизнеса сокращается вместе с инвестициями, показывает статистика ЦБ по платежному балансу за 2017 год.



По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%, до $23,2 млрд. Это вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.



В IV квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели $1,6 млрд.

Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.



По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в IV квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав $1,9 млрд.



У нерезидентов меняются приоритеты - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпораций; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.



Отечественный валютный межбанк дополуденным «зеленым» ралли продемонстрировал сохранившуюся «сдержанность» экспортеров, не торопившихся расставаться с кровными долларами.

Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.



На рынке также присутствовали импортеры, у которых нынче был последний шанс оплатить контракты, поскольку Запад с 30-го уходит на длинные выходные, причем, насколько нам известно, Америка будет отдыхать и в понедельник.



Все вышеперечисленные факторы обеспечили рынку безналичного доллара «бычий» тренд, в который на сей раз вынужден был вмешаться регулятор.



Наличный рынок в меру своих возможностей поддержал «зеленых быков» межбанка, однако уже к полудню тамошний рост цен заморозился.



Ближайшие торги межбанка непопулярным в Украине «завтрашним» долларом, вероятном могут сопровождаться отложенной компенсацией НДС агросектору. Не исключено, что Казначейство сочтет сессию доллара валютированием tom или «завтра» более безопасной и облагодетельствует агроэкспорт. Тем более, что желающим поспекулировать долларом через евро тоже вряд ли удастся раскачать пятничный рынок из-за выходных в Европе.



Первые «реальные» апрельские торги (во вторник) высоковероятно «ознаменуются» сохранением на них «бычьего» тренда в паре доллар-гривня стараниями нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.



Натурально, наличный рынок попытается пойти вослед «Зеленому» безнала. Без особого, впрочем, «фанатизма».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Неопределенность вернулась на фондовый рынок – Natixis.Аналитики Natixis отмечают, что волатильность на фондовом рынке в последнее время может объясняться возвратом неопределенности в отношении роста, инфляции, денежно-кредитной политики и экономической политики.«С начала 2018 года волатильность вернулась на рынки акций. Мы считаем, что это возвращение восприятия риска и волатильности на фондовом рынке является законным и соответствует фактическому росту неопределенности. Четыре причины повышения неопределенности:1 - Неопределенность в отношении роста. Здесь речь идет о возврате уровня безработицы к уровню структурного уровня безработицы. Это означает, что рост в лучшем случае вернется к более низкому уровню потенциального роста, но также и это может привести к увеличению замедления темпов роста, например, путем снижения инвестиций.2 - Неопределенность в отношении инфляции. Причина большей неопределенности в отношении инфляции ясна: возможно, что базовая инфляция и рост затрат на единицу рабочей силы остаются низкими.3 - Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики. Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики проистекает из того факта, что трудно ожидать поведение центрального банка при возвращении полной занятости, но не инфляции4 - Неопределенность в экономической политике. Неопределенность здесь объясняется, прежде всего, выбором в экономической политике в Соединенных Штатах».ВВП США, в IV квартале 2017 года вырос на 2,9%.ВВП США, в IV квартале 2017 года вырос на 2,9%г/г, сообщило Министерство торговли США. Предыдущая оценка роста в IV квартале была 2,5%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в IV квартале составит 2,7%. В сторону роста были пересмотрены расходы потребителей, отрицательное влияние товарно-материальных запасов компаний оказалось слабее по сравнению с предыдущей оценкой.Доходы компаний после уплаты налогов упали на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы компаний упали в 2015 году, когда энергетическая отрасль США испытывала давление со стороны падения цен на нефть. В IV квартале вступили в силу некоторые положения закона о снижении налогов, включая снижение корпоративного налога до 21% против 35%, начиная с 1 января. Это вызвало сокращение доходов некоторых крупных публичных компаний. Потребительские расходы в IV квартале выросли на 4,0% за год с 3,8%, в основном из-за расходов на товары длительного пользования, поврежденные ураганами в конце лета.Приток западных специалистов в Россию рухнул втрое.Временная миграция в Россию из развитых государств Запада продолжает сокращаться, сообщает в среду в февральском «Мониторинге» РАНХиГС.По сравнению уровнями, которые наблюдались до обвала цен на нефть и санкционной войны с Западом, приток в РФ граждан США и стран ЕС рухнул более чем втрое.Сокращается как туристический поток, так и численность западных специалистов и представителей бизнеса, приезжающих с деловыми или служебными целями - по отдельным странам показатель рухнул в 6-8 раз, говорится в исследовании.Если на конец 2013-го в России временно находились 1,337 млн. лиц из Штатов и Европы, то на февраль 2018-го осталось лишь 440 тысяч.Приток из Германии упал почти вчетверо - с 352 тысяч до 94, из Испании - почти в 6 раз, с 77 тысяч человек до 13, из Италии - в 3,5 раза (с 77 тысяч до 21), из Евросоюза в целом - в 2,9 раза.Приток из США упал более чем в пять раз: до кризиса американцев в России было 220 тысяч, а осталось меньше 40 тысяч.Приток специалистов и представителей бизнеса сокращается вместе с инвестициями, показывает статистика ЦБ по платежному балансу за 2017 год.По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%, до $23,2 млрд. Это вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.В IV квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели $1,6 млрд.Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в IV квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав $1,9 млрд.У нерезидентов меняются приоритеты - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпораций; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.Отечественный валютный межбанк дополуденным «зеленым» ралли продемонстрировал сохранившуюся «сдержанность» экспортеров, не торопившихся расставаться с кровными долларами.Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.На рынке также присутствовали импортеры, у которых нынче был последний шанс оплатить контракты, поскольку Запад с 30-го уходит на длинные выходные, причем, насколько нам известно, Америка будет отдыхать и в понедельник.Все вышеперечисленные факторы обеспечили рынку безналичного доллара «бычий» тренд, в который на сей раз вынужден был вмешаться регулятор.Наличный рынок в меру своих возможностей поддержал «зеленых быков» межбанка, однако уже к полудню тамошний рост цен заморозился.Ближайшие торги межбанка непопулярным в Украине «завтрашним» долларом, вероятном могут сопровождаться отложенной компенсацией НДС агросектору. Не исключено, что Казначейство сочтет сессию доллара валютированием tom или «завтра» более безопасной и облагодетельствует агроэкспорт. Тем более, что желающим поспекулировать долларом через евро тоже вряд ли удастся раскачать пятничный рынок из-за выходных в Европе.Первые «реальные» апрельские торги (во вторник) высоковероятно «ознаменуются» сохранением на них «бычьего» тренда в паре доллар-гривня стараниями нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.Натурально, наличный рынок попытается пойти вослед «Зеленому» безнала. Без особого, впрочем, «фанатизма».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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