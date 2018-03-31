Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

locustsucol
рассчитанные на тех, кто не интересуется фактами
Аватарка НАТО, сколько км границы оборудовано по твоим прикидкам? Факты! Какие там дороги с каким покрытием, забор, ров. Заминировали сколько ? Не надо в метрах. Скажи пол границы с Россией или всю? Кто критикует - той ворог? Я живу в Киеве и тоже за европейский принцип. Но с НАТО как с бельмом на глазах не бегаю и тут никого не об_сера_ю. То что власть в Украине отличается от России это факт, но то что она не похожа на европейскую - это тоже факт.