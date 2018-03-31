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Стало відомо, на якому етапі
перебуває будівництво...

Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:37

locustsucol
рассчитанные на тех, кто не интересуется фактами
Аватарка НАТО, сколько км границы оборудовано по твоим прикидкам? Факты! Какие там дороги с каким покрытием, забор, ров. Заминировали сколько ? Не надо в метрах. Скажи пол границы с Россией или всю? Кто критикует - той ворог? Я живу в Киеве и тоже за европейский принцип. Но с НАТО как с бельмом на глазах не бегаю и тут никого не об_сера_ю. То что власть в Украине отличается от России это факт, но то что она не похожа на европейскую - это тоже факт.
Molchyn
 
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