Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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А можно пруф на счет рва, кроме планов 2011-го года? И да, планировались 7 метров, а не 10 ))
А то кроме этого "В 2012 году было завершено возведение инженерного сооружения между Грецией и Турцией. Стена и комплекс инженерных сооружений стоимостью в 3,16 млн евро. и протяженностью в 10,4 км вдоль сухопутного участка границы возведены для защиты Греции от нелегальных мигрантов. Она оборудована десятками видеокамер, сенсорными датчиками и защищена почти 370 тыс. м колючей проволоки." нет никаких новостей о результатах.