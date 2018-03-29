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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 03.0418 Итоги: Энергетика 03.0418 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 03 кві, 2018 12:39 Итоги: Энергетика 03.0418



Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.1- Киева во вторник выросла на $0,14 (0,21%) - до $67,78 за баррель.

В понедельник контракты упали в цене на $1,7 (2,45%) - до $67,64 за баррель.



Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,11 (0,17%) - до $63,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $1,93 - до $63,01 за баррель, максимальными темпами с начала февраля.



Как стало известно на выходных, Китай ввел пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, включая пошлину на свинину в размере 25% и на фрукты в размере 15%, в ответ на протекционистские меры США. Потенциально пошлины затронут товары на общую сумму $3 млрд.



Нарастание напряженности в спорах между США и Китаем в сфере торговли пока оказывает давление на нефтяные котировки, и скорее всего, в краткосрочной перспективе этот вопрос никуда не денется.

Помимо торговых войн, в Штатах растут запасы и нефтедобыча, что всегда считается негативным фактором для рынка.



Американский институт нефти (API) обнародует собственные данные о запасах топлива в США, собираемые на добровольной основе, в ночь со вторника на среду, а официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду. Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн. баррелей.



Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на $1,93 и составили $63,01 за баррель.



На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июньских контрактов на Brent уменьшилась на $1,7 до $67,64 за баррель.



Санкции на нефть: России нечем бурить.

Как санкции США и Европы скажутся на добыче нефти в России.



Секторальные санкции США и ЕС в отношении РФ привели к заморозке свыше 10 шельфовых нефтяных проектов и приостановке работ на нескольких сланцевых участках. В итоге производство нефти в России может упасть на 5-10%, а федеральный бюджет уже в 2025 году рискует недосчитаться 150 млрд. рублей.



Российский энергетический сектор более трех лет существует в условиях ограничений со стороны США и ЕС.

Санкции начали поэтапно вводиться летом 2014 года на фоне событий на Украине и аннексии Крыма. Российским компаниям было ограничено предоставление долгового и акционерного капитала, а также запрещена поставка оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе на глубине более 150 метров и для разработки сланцевых пород. В августе 2017 года США ужесточили финансовые санкции, ввели дополнительные запреты на поставку товаров и технологий для добычи, а также законодательно прописали возможность введения ограничений в отношении экспортных трубопроводов.



01 марта 2018 года из годового отчета Exxon Mobil стало известно, что компания из-за санкций отказалась от ряда совместных шельфовых проектов с «Роснефтью», работы по которым уже были начаты.

Свои убытки с учетом уже понесенных затрат Exxon оценила в $200 млн., «Роснефть» заявила о намерении реализовать проекты самостоятельно.

Скорее всего, «Роснефть» в состоянии работать и без участия американского партнера, но сколько это займет времени и прибавит к уже запланированной стоимости реализации проекта — это большой вопрос.



Первый удар от собственного регулятора Exxon получила еще осенью 2014 года, когда на фоне второй волны антироссийских санкций компания была вынуждена приостановить проект в Карском море и на Туапсинском месторождении в Черном море. Ранее Exxon была вынуждена отказаться от геологоразведочных и научно-исследовательских работ в море Лаптевых, Восточно-Сибирском, Карском и Черном морях.

Из-за санкций также были приостановлены практически все совместные с иностранцами проекты по разработке сланцевой нефти.



Так, Shell остановила разработку баженовской свиты в ХМАО (в рамках СП с «Газпром-нефтью»), Total передала свою долю ЛУКОЙЛу в проекте разработки участков с трудноизвлекаемой нефтью в ХМАО. Был отложен проект «Роснефти» и ВР в Оренбургской области, разработка участков баженовской и ачимовской свиты в Западной Сибири (СП «Роснефти» и Exxon).



При этом пока продолжается реализация Самылского проекта (СП «Газпром нефти» и Shell), который компании ведут с 2003 года, к разработке доманиковых отложений в Самарской области готовятся «Роснефть» и норвежская Statoil.



90% нефтяных компаний РФ испытают малопреодолимые сложности при разработке 85% сланцевых и шельфовых месторождений с высокой капиталоемкостью геологоразведки и, главное, новыми технологиями добычи.



У нефтеотрасли РФ все шансы оставить следующим поколениям залежи нефти, до которых руки дошли, но оказались недостаточно оснащены.



У российских компаний практически нет своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных морских запасов, а введенные санкции жестко ограничивают возможность доступа к зарубежным технологиям, меры по импортозамещению этих технологий, принятые еще в 2014 году, пока не показали значительных результатов, констатируют эксперты Центра исследований в области энергетики бизнес-школы «Сколково» в исследовании «Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями».



В настоящее время на арктическом шельфе добыча нефти ведется только на Приразломном месторождении, которое «Газпром нефть» разрабатывает самостоятельно. Однако и здесь на всех этапах работ привлекались иностранные компании — и для бурения, и для предоставления инжиниринговых и сервисных услуг.



Запрет на сотрудничество с российскими компаниями в области разработки сланцевых месторождений и шельфовых проектов действительно может осложнить российским компаниям реализацию связанного с ними потенциала.



Это может быть связано как с отсутствием технологий, так и с недостатком финансирования — так, бурение одной разведочной скважины на арктическом шельфе может стоить около $1 млрд., российским компаниям будет сложно профинансировать такие большие проекты без привлечения иностранных партнеров.



Кроме того, все крупные месторождения с запасами более 200 млн. тонн нефти — Месояхская группа, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Тагульское — попадают под финансовые санкции, что также может оказать влияние на сроки запуска новых добычных мощностей.



Ограничения для развития новых проектов накладывает также недостаточное развитие собственного производства оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП), с использованием которого добывается 10% всей нефти в РФ. Поставки иностранного оборудования для ГРП также попали под действие санкций.



Пока об убытках от санкций говорят больше иностранные компании, вынужденные сворачивать проекты в РФ, в которые уже были вложены немалые инвестиции.

Так, объем добычи российской нефти за три года вырос более чем на 20 млн тонн. Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в 2014 году объем добычи нефти и газового конденсата в РФ составил 526,753 млн. тонн, а в 2017 году — 548,8 млн. тонн. И даже с учетом сделки по сокращению добычи ОПЕК+ РФ остается пока лидером по уровню добычи в мире. В своем докладе 14 марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году до 11 млн. баррелей в сутки.



Однако уже в ближайшие годы добыча нефти в России может начать падать в связи с истощением традиционных месторождений, отмечают эксперты. По их мнению, заметно это станет уже в ближайшие три-пять лет, а санкции могут повести к тому, что этот тренд станет более ярко выраженным.



Большая часть вводимых сейчас крупных месторождений была открыта еще в 70-80-хх гг. прошлого века, а новых открытий недостаточно для компенсации падения добычи в будущем.



После 2025-2027 гг. без геологоразведочных работ и ввода трудноизвлекаемых запасов (увеличение коэффициента извлечения нефти) добыча начнет снижаться.



Самое опасное или эффективное в санкциях, что они, практически не отражаясь на дне сегодняшнем, оказывают большое влияние на завтрашний, а, главное, ставят под вопрос послезавтрашний день.



В своем исследовании эксперты разработали два сценария развития событий для российской нефтянки: базовый, при котором санкции сохранятся, а цена на нефть будет в диапазоне $50-60 за баррель до 2025 года, и так называемый стресс-тест «усиление санкций», который предусматривает усиление санкционного давления на отрасль при ценах на нефть $40 за баррель. В первом случае, по расчетам экспертов, добыча нефти снизится к 2025 году до 540 млн. тонн, во втором — до 505 млн. тонн.

При этом, в случае негативного развития событий выпадающие доходы бюджета РФ из-за снижения поступлений по экспортной пошлине и НДПИ в 2025 году составят порядка 150 млрд. руб. (примерно 4% от налоговых поступлений с отрасли в 2016 г.), однако уже к 2030 году они могут достичь 270 млрд. рублей (10%).





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes Цены на нефть эталонных марок слабо растут в ходе утренних торгов во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями торговых войн между США и Китаем.Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали отрицательную динамику.Санкции на нефть: России нечем бурить.Как санкции США и Европы скажутся на добыче нефти в России.Секторальные санкции США и ЕС в отношении РФ привели к заморозке свыше 10 шельфовых нефтяных проектов и приостановке работ на нескольких сланцевых участках. В итоге производство нефти в России может упасть на 5-10%, а федеральный бюджет уже в 2025 году рискует недосчитаться 150 млрд. рублей.Российский энергетический сектор более трех лет существует в условиях ограничений со стороны США и ЕС.Санкции начали поэтапно вводиться летом 2014 года на фоне событий на Украине и аннексии Крыма. Российским компаниям было ограничено предоставление долгового и акционерного капитала, а также запрещена поставка оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе на глубине более 150 метров и для разработки сланцевых пород. В августе 2017 года США ужесточили финансовые санкции, ввели дополнительные запреты на поставку товаров и технологий для добычи, а также законодательно прописали возможность введения ограничений в отношении экспортных трубопроводов.01 марта 2018 года из годового отчета Exxon Mobil стало известно, что компания из-за санкций отказалась от ряда совместных шельфовых проектов с «Роснефтью», работы по которым уже были начаты.Свои убытки с учетом уже понесенных затрат Exxon оценила в $200 млн., «Роснефть» заявила о намерении реализовать проекты самостоятельно.Скорее всего, «Роснефть» в состоянии работать и без участия американского партнера, но сколько это займет времени и прибавит к уже запланированной стоимости реализации проекта — это большой вопрос.Первый удар от собственного регулятора Exxon получила еще осенью 2014 года, когда на фоне второй волны антироссийских санкций компания была вынуждена приостановить проект в Карском море и на Туапсинском месторождении в Черном море. Ранее Exxon была вынуждена отказаться от геологоразведочных и научно-исследовательских работ в море Лаптевых, Восточно-Сибирском, Карском и Черном морях.Из-за санкций также были приостановлены практически все совместные с иностранцами проекты по разработке сланцевой нефти.Так, Shell остановила разработку баженовской свиты в ХМАО (в рамках СП с «Газпром-нефтью»), Total передала свою долю ЛУКОЙЛу в проекте разработки участков с трудноизвлекаемой нефтью в ХМАО. Был отложен проект «Роснефти» и ВР в Оренбургской области, разработка участков баженовской и ачимовской свиты в Западной Сибири (СП «Роснефти» и Exxon).При этом пока продолжается реализация Самылского проекта (СП «Газпром нефти» и Shell), который компании ведут с 2003 года, к разработке доманиковых отложений в Самарской области готовятся «Роснефть» и норвежская Statoil.90% нефтяных компаний РФ испытают малопреодолимые сложности при разработке 85% сланцевых и шельфовых месторождений с высокой капиталоемкостью геологоразведки и, главное, новыми технологиями добычи.У нефтеотрасли РФ все шансы оставить следующим поколениям залежи нефти, до которых руки дошли, но оказались недостаточно оснащены.У российских компаний практически нет своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных морских запасов, а введенные санкции жестко ограничивают возможность доступа к зарубежным технологиям, меры по импортозамещению этих технологий, принятые еще в 2014 году, пока не показали значительных результатов, констатируют эксперты Центра исследований в области энергетики бизнес-школы «Сколково» в исследовании «Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями».В настоящее время на арктическом шельфе добыча нефти ведется только на Приразломном месторождении, которое «Газпром нефть» разрабатывает самостоятельно. Однако и здесь на всех этапах работ привлекались иностранные компании — и для бурения, и для предоставления инжиниринговых и сервисных услуг.Запрет на сотрудничество с российскими компаниями в области разработки сланцевых месторождений и шельфовых проектов действительно может осложнить российским компаниям реализацию связанного с ними потенциала.Это может быть связано как с отсутствием технологий, так и с недостатком финансирования — так, бурение одной разведочной скважины на арктическом шельфе может стоить около $1 млрд., российским компаниям будет сложно профинансировать такие большие проекты без привлечения иностранных партнеров.Кроме того, все крупные месторождения с запасами более 200 млн. тонн нефти — Месояхская группа, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Тагульское — попадают под финансовые санкции, что также может оказать влияние на сроки запуска новых добычных мощностей.Ограничения для развития новых проектов накладывает также недостаточное развитие собственного производства оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП), с использованием которого добывается 10% всей нефти в РФ. Поставки иностранного оборудования для ГРП также попали под действие санкций.Пока об убытках от санкций говорят больше иностранные компании, вынужденные сворачивать проекты в РФ, в которые уже были вложены немалые инвестиции.Так, объем добычи российской нефти за три года вырос более чем на 20 млн тонн. Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в 2014 году объем добычи нефти и газового конденсата в РФ составил 526,753 млн. тонн, а в 2017 году — 548,8 млн. тонн. И даже с учетом сделки по сокращению добычи ОПЕК+ РФ остается пока лидером по уровню добычи в мире. В своем докладе 14 марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году до 11 млн. баррелей в сутки.Однако уже в ближайшие годы добыча нефти в России может начать падать в связи с истощением традиционных месторождений, отмечают эксперты. По их мнению, заметно это станет уже в ближайшие три-пять лет, а санкции могут повести к тому, что этот тренд станет более ярко выраженным.Большая часть вводимых сейчас крупных месторождений была открыта еще в 70-80-хх гг. прошлого века, а новых открытий недостаточно для компенсации падения добычи в будущем.После 2025-2027 гг. без геологоразведочных работ и ввода трудноизвлекаемых запасов (увеличение коэффициента извлечения нефти) добыча начнет снижаться.Самое опасное или эффективное в санкциях, что они, практически не отражаясь на дне сегодняшнем, оказывают большое влияние на завтрашний, а, главное, ставят под вопрос послезавтрашний день.В своем исследовании эксперты разработали два сценария развития событий для российской нефтянки: базовый, при котором санкции сохранятся, а цена на нефть будет в диапазоне $50-60 за баррель до 2025 года, и так называемый стресс-тест «усиление санкций», который предусматривает усиление санкционного давления на отрасль при ценах на нефть $40 за баррель. В первом случае, по расчетам экспертов, добыча нефти снизится к 2025 году до 540 млн. тонн, во втором — до 505 млн. тонн.При этом, в случае негативного развития событий выпадающие доходы бюджета РФ из-за снижения поступлений по экспортной пошлине и НДПИ в 2025 году составят порядка 150 млрд. руб. (примерно 4% от налоговых поступлений с отрасли в 2016 г.), однако уже к 2030 году они могут достичь 270 млрд. рублей (10%).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62865 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3761 раз. Подякували: 7117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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