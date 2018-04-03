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фондовый рынок 03.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 03.04.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 03 кві, 2018 12:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 03.04.18 США



Фондовый рынок в США в понедельник снизился, так как продолжилось снижение технологических акций и возобновились опасения «торговой войны». Основные индексы торговались ниже 200-дневных средних, S&P 500 закрылся ниже этого ключевого технического уровня впервые после голосования по выходу Великобритании из ЕС в июне 2016 г.



Похоже, за длинные выходные инвесторы укрепились в решимости продавать акции, чем и занялись, как только рынок открылся. Их сложно в этом обвинить, так как большинство хороших новостей осталось позади, а плохие нарастают как снежный ком. Последние недели прошли под знаком резкого роста спреда Libor-OIS, который определяет стоимость краткосрочного финансирования и влияет на все, от стоимости банковского кредитования до маржинальных затрат по долговым обязательствам в триллионы долларов с плавающей ставкой. Особенно сильно он влияет на планы компаний по обратному выкупу своих акций, который был одним из главных драйверов роста фондового рынка США в последние годы.



Первый торговый день квартала начался широкой распродажей, которая концентрировалась в технологическом секторе и секторе потребительских товаров повседневного спроса. Под ударом были акции компаний, которые могут попасть под ответные меры Китая.



Еще один удар по рынку нанесла Apple, сообщив о планах отказаться от использования комплектующих Intel в своих компьютерах, что по итогам торгов отправило акции последнего вниз на 6%.



Акции Amazon рухнули на 5,2% (что стало самым большим тормозом для S&P 500), так как президент США Трамп продолжил критику компании в Твиттере.

Все 11 основных секторов S&P 500 снизились, наибольшее снижение — у сектора компаний потребительских товаров повседневного спроса (2,8%) и технологического сектора (2,5%).



Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до двухмесячного минимума, так как спрос инвесторов на «безопасные активы» увеличился перед выходом в пятницу данных по занятости в США.



Отношение снизившихся выпусков с выросшим на NYSE 4,17 к 1, на Nasdaq 4,14к 1.

Объём торговли на биржах США был 7,71 млрд. акций, против 7,29 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,92%, до 23 644,92 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 2,23%, до 2 581,88 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, до 6 870,12 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2442,43 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,84%, до 3136,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,78%, до 1842,23 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,45%, снизившись до 21292,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 30180,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 5751,9 пункта.



Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.

В понедельник президент США сказал о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.



В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.



По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,63% - до 2256,64 пункта, РТС - на 1,23%, до 1234,06 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,13% - до $67,86 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,06%, «Газпрома» — на 1%, «АЛРОСы» — на 1,41%, Московской биржи — на 0,33%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,3%.



Российский фондовый рынок провел смешанную сессию в первый рабочий день апреля. С одной стороны, отсутствие статистики и части иностранных игроков сказалось на биржевой активности, с другой — внутренние новости и сохранение осторожного отношения к риску на площадке не способствовали агрессивным покупкам. В результате индекс Мосбиржи остался в коридоре 2 250—2 280 пунктов. Этот диапазон актуален на ближайшие несколько дней.



Техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит о возможном углублении коррекции. Индекс РТС может колебаться в коридоре 1200-1300 пунктов, индекс Московской биржи - в диапазоне 2200-2300 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 02 апреля, повысился на 4,04 пункта или на 1,14% до уровня 358,47 пунктов.



Объем торгов за день составил 8,9 млн. грн., акциями наторговали 0,55 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 30 марта,, ПФТС-индекс понизился на 2,73 пункта или на 0,76% до уровня 354,43 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 43,71 пунктов или на 13,78% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник находятся в «зеленой зоне» на фоне макроэкономической статистики из Китая, которая превзошла прогнозы аналитиков.



По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3174,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1865,28 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,17%, до 2450,09 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 прибавлял 0,42%, достигая отметки в 21545,22 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в понедельник в связи с католическими пасхальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в «минусе» на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы данные из Китая, опубликованные в минувшие выходные. Государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. Помимо этого, PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, совпав с прогнозами аналитиков.



Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают новости о том, что в воскресенье Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввозные сталь и алюминий. Министерство коммерции страны отметило, что данная мера вводится для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США. Впрочем, о таких планах было уже известно ранее, и на торги это влияет слабо.

На текущей неделе будет опубликован ряд важных макроэкономических показателей, которые могут поддержать настроения на рынках на фоне геополитических рисков и обеспокоенности, связанной с вероятностью торговой войны между Китаем и США



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на новостях о введении КНР торговых пошлин на товары из США.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2444,16 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,18%, до 3163,18 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,16%, до 1856,66 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,31%, снизившись до 21388,58 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии в понедельник были закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками.



Участники рынка оценивают новости из Китая, который в воскресенье объявил о введении со 2 апреля пошлин на импорт 128 товаров из США в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали и алюминия. Аналитики отмечают, что влияние этих новостей на мировые рынки было ограниченным.



Напряженность в торговых отношениях вряд ли ослабнет в ближайшем будущем, но инвесторы должны помнить, что итоговые меры в отношении торговли, как правило, менее радикальны, чем первоначально заявляется.



Трейдеры также обратили внимание на статистику по деловой активности в Китае и Японии. По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, как и ожидалось.



Вместе с тем, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности Японии в марте опустился до 53,1 пункта, в то время как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 53,2 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,01% - до 1665,53 пункта, индекс ПФТС вырос на 1,14% - до 358,47 пункта.



Объем торгов на УБ составил 285,5 млн. грн., в том числе акциями - 4,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 8,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Турбоатома (-5,21%), Центрэнерго (-2,11%) и Укрнафты (-1,03%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+1,22%) и Мотор Сичи (+0,33%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+3,57%) и Центрэнерго (+2,54%).



Варшавская фондовая биржа в понедельник была закрыта в связи с продолжением празднования Пасхи.



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на снижение бирж США.



По состоянию на 7.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,93%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1836,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 29913,68 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2432,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,05%, до 5762,3 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,53%, до 21277,24 пункта.



Падение основных фондовых индексов США в понедельник на 1,9-2,7% связано с удешевлением акций технологических компаний страны. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов. В понедельник он заявил о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей.



Акции Amazon по итогам торгов упали более чем на 5%. Бумаги других крупных технологических компаний также завершили торги снижением: Alphabet - на 2,36%, Netflix - на 5,1%. Кроме того, стоимость акций Facebook упала на 2,75% из-за скандала с утечкой данных пользователей соцсети.



На этом фоне во вторник дешевеют бумаги компаний техсектора в Азии. Так, акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix дешевеют на 1,81% и 1,35%, а японских Sony и Panasonic - на 0,72% и 1,42% соответственно.



Кроме того, на рынках Азии продолжает сказываться торговый конфликт США и КНР. Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.



Суть обеспокоенности инвесторов заключается в том, что торговый конфликт может повлиять на прибыль компаний в последующих кварталах. Рынок действительно сейчас снижает оценку потенциальной прибыли из-за возможной торговой войны.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2442,43 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,84%, до 3136,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,78%, до 1842,23 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,45%, снизившись до 21292,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 30180,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 5751,9 пункта.



Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.

В понедельник президент США сказал о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.



В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.



По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в понедельник снизился, так как продолжилось снижение технологических акций и возобновились опасения «торговой войны». Основные индексы торговались ниже 200-дневных средних, S&P 500 закрылся ниже этого ключевого технического уровня впервые после голосования по выходу Великобритании из ЕС в июне 2016 г.Похоже, за длинные выходные инвесторы укрепились в решимости продавать акции, чем и занялись, как только рынок открылся. Их сложно в этом обвинить, так как большинство хороших новостей осталось позади, а плохие нарастают как снежный ком. Последние недели прошли под знаком резкого роста спреда Libor-OIS, который определяет стоимость краткосрочного финансирования и влияет на все, от стоимости банковского кредитования до маржинальных затрат по долговым обязательствам в триллионы долларов с плавающей ставкой. Особенно сильно он влияет на планы компаний по обратному выкупу своих акций, который был одним из главных драйверов роста фондового рынка США в последние годы.Первый торговый день квартала начался широкой распродажей, которая концентрировалась в технологическом секторе и секторе потребительских товаров повседневного спроса. Под ударом были акции компаний, которые могут попасть под ответные меры Китая.Еще один удар по рынку нанесла Apple, сообщив о планах отказаться от использования комплектующих Intel в своих компьютерах, что по итогам торгов отправило акции последнего вниз на 6%.Акции Amazon рухнули на 5,2% (что стало самым большим тормозом для S&P 500), так как президент США Трамп продолжил критику компании в Твиттере.Все 11 основных секторов S&P 500 снизились, наибольшее снижение — у сектора компаний потребительских товаров повседневного спроса (2,8%) и технологического сектора (2,5%).Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до двухмесячного минимума, так как спрос инвесторов на «безопасные активы» увеличился перед выходом в пятницу данных по занятости в США.Отношение снизившихся выпусков с выросшим на NYSE 4,17 к 1, на Nasdaq 4,14к 1.Объём торговли на биржах США был 7,71 млрд. акций, против 7,29 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне.Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.В понедельник президент США сказал о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,13% - до $67,86 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,06%, «Газпрома» — на 1%, «АЛРОСы» — на 1,41%, Московской биржи — на 0,33%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,3%.Российский фондовый рынок провел смешанную сессию в первый рабочий день апреля. С одной стороны, отсутствие статистики и части иностранных игроков сказалось на биржевой активности, с другой — внутренние новости и сохранение осторожного отношения к риску на площадке не способствовали агрессивным покупкам. В результате индекс Мосбиржи остался в коридоре 2 250—2 280 пунктов. Этот диапазон актуален на ближайшие несколько дней.Техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит о возможном углублении коррекции. Индекс РТС может колебаться в коридоре 1200-1300 пунктов, индекс Московской биржи - в диапазоне 2200-2300 пунктов.Как сообщалось в пятницу 30 марта,, ПФТС-индекс понизился на 2,73 пункта или на 0,76% до уровня 354,43 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 43,71 пунктов или на 13,78% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 апреля, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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