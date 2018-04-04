Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 04.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 04 кві, 2018 13:31 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.04.18 США



Фондовые индексы США закрылись с ростом во вторник после волатильной сессии, так как инвесторы оценивали резкий спад на предыдущей сессии и вероятность как торгового риска, так и дальнейшего ослабления технологического сектора.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 389,17 пункта, или на 1,7%, до 24 033,36.

Индекс S&P500 вырос на 32,57 пункта, или на 1,3%, до 2,614,45.



Индекс Nasdaq Composite прибавил 71,16 пункта или 1% до 6 941,28.



Как S&P, так и Nasdaq на протяжении всей сессии несколько раз уходили на отрицательную территорию, причем это было во многом обусловлено динамикой технологических и интернет-компаний.



Рост в течение дня был широким: все 11 секторов S&P500 закрылись на положительной территории, а восемь из них выросли как минимум на 1%. Лидером роста был энергетический сектор, который вырос на 2,1% за счет повышения цен на нефть на 0,9%.



Динамика вторника была частичной реакцией на распродажу в понедельник, когда S&P и Nasdaq потеряли более 2%, а S&P закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней в первый раз после голосования в Великобритании по Brexit в июне 2016 года.



Ожидается, что волатильность останется повышенной, инвесторы опасаются каких-либо торговых действий со стороны Дональда Трампа, которые он может объявить, особенно после того, как Китай ответил на тарифы США своими протекционистскими мерами, а также его недовольство относительно Amazon, которую он неоднократно критиковал в Twitter на прошлой неделе.



«Это все еще рынок, торгующий страхом, а не фундаментальными данными и твитами, а не техническими факторами, что затрудняет определение того, куда мы направимся в ближайшем будущем», - сказал Эндрю Адамс, инвестиционный стратег Raymond James.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,65%, до 24 033,36 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,26%, до 2 614,45 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,04%, до 6 941,28 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок во вторник продолжил снижение в начале II квартала на фоне распродажи в технологическом секторе и опасений в отношении «торговой войны», который давили на фондовый рынок в I квартале.



Снижение последовало за снижением фондового рынка США в понедельник, когда европейские рынки были закрыты после Пасхи. Однако основные фондовые индексы США во вторник показали признаки восстановления.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,49%, сильнее всего снизился промышленный сектор. Нефтегазовый сектор показал умеренный рост. В четверг индекс вырос на 0,4%, за I квартал в целом снизился на 4,7%. Это был наихудший результат с I квартала 2016 г.



Пара евро-доллар снизилась на 0,3% до $1,2274, с $1,2303 в конце понедельника в Нью-Йорке.



Технологические акции снизились сильнее рынка в целом: индекс акций технологических компаний Stoxx Europe 600 Technology снизился на 0,78%, он следовал за распродажей в США в пятницу.



Акции в США показали признаки восстановления во вторник, после того как Nasdaq Composite перешёл к снижению за год в понедельник.



Опасения в отношении торговой войны сохраняются, после того как Китай заявил, что введет тарифы на около 130 американских товаров. Китай предупредил, что может установить пошлины в ответ на введение администрацией Трампа тарифов на импорт китайских товаров. Опасения торговой войны внесли вклад в снижение фондовых рынков в мире в марте. Stoxx Europe 600 в марте снизился на 2,3%.



Экономические данные:

Индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в промышленности от IHS Markit в марте был на 56,6. Это не отличается от предварительной оценки, что оставило индекс деловой активности на восьмимесячном минимуме.

Индекс деловой активности в промышленности Великобритании от IHS Markit/CIPS был в марте на 55,1, что выше средней оценки аналитиков 54,7. Рост объёма выпуска увеличился, но рост новых заказов уменьшился.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,49%, сильнее всего снизился промышленный сектор. Нефтегазовый сектор показал умеренный рост. В четверг индекс вырос на 0,4%, за I квартал в целом снизился на 4,7%. Это был наихудший результат с I квартала 2016 г.



Британский FTSE 100 просел на 0,37% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 030,46 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,78% до 12 002,45 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,29% — на отметке 5 152,12 пункта.





















Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС слабо подросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,32% - до 2263,85 пункта, РТС - на 0,24%, до 1246,98 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,62% - до $68,06 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — на 0,3%, Московской биржи — на 0,53%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,35%, «АЛРОСы» — на 0,42%.



Настроения на российском фондовом рынке во вторник часто менялись. С одной стороны, инвесторы хорошо помнят, что внешнеполитический риск никуда не делся, и не торопятся с покупками. С другой — осложнений в отношениях с Лондоном у Москвы пока нет, поэтому интерес к приобретениям может и вернуться со временем. Индекс Мосбиржи остается заключенным в рамки 2 230—2 265 пунктов, индекс РТС сохраняется в целом диапазоне 1 228—2 140 пунктов.



Хотя геополитический фон остается напряженным, вторничная коррекция вверх на американском фондовом рынке может добавить позитива и российскому фондовому рынку на открытии в среду.



Тем не менее, сильных движений котировок российских фондовых индексов 04-го не ожидается - рынок РФ по-прежнему останется в боковике, прогноз по индексу РТС на завтра по-прежнему находится в диапазоне 1200-1300 пунктов, по индексу Московской биржи - в пределах 2200-2300 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 02 апреля, повысился на 0,50 пункта или на 0,14% до уровня 358,97 пунктов.



Объем торгов за день составил 81,3 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 02 апреля, ПФТС-индекс повысился на 4,04 пункта или на 1,14% до уровня 358,47 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 43,91 пунктов или на 13,97% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на снижение бирж США.



По состоянию на 7.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,93%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1836,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 29913,68 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2432,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,05%, до 5762,3 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,53%, до 21277,24 пункта.



Падение основных фондовых индексов США в понедельник на 1,9-2,7% связано с удешевлением акций технологических компаний страны. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов. В понедельник он заявил о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей.



Акции Amazon по итогам торгов упали более чем на 5%. Бумаги других крупных технологических компаний также завершили торги снижением: Alphabet - на 2,36%, Netflix - на 5,1%. Кроме того, стоимость акций Facebook упала на 2,75% из-за скандала с утечкой данных пользователей соцсети.



На этом фоне во вторник дешевеют бумаги компаний техсектора в Азии. Так, акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix дешевеют на 1,81% и 1,35%, а японских Sony и Panasonic - на 0,72% и 1,42% соответственно.



Кроме того, на рынках Азии продолжает сказываться торговый конфликт США и КНР. Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.



Суть обеспокоенности инвесторов заключается в том, что торговый конфликт может повлиять на прибыль компаний в последующих кварталах. Рынок действительно сейчас снижает оценку потенциальной прибыли из-за возможной торговой войны.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2442,43 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,84%, до 3136,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,78%, до 1842,23 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,45%, снизившись до 21292,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 30180,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 5751,9 пункта.



Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.

В понедельник президент США сказал о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.



В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.



По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева просел на 0,26% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 038,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,71% и был равен 12 011,45 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,37%, находился на отметке 5 148,2 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,37% - до 1688,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 358,97 пункта.



Объем торгов на УБ составил 238 млн. грн., в том числе акциями 3,8 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 81,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Все индексные акции УБ завершили торги ростом стоимости.

Лучшая динамика зафиксирована по бумагам Центрэнерго (+3,28%), Турбоатома (+3,08%) и Укрнафты (+1,14%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,89%) и Центрэнерго (-0,11%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,5% - до 495,65 пункта при объеме торгов 1,2 млн. злотых (9,18 млн. грн.).



Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-2,75%), KSG Agro (-1,24%) и «Астарты» (-1,04%).



Положительная динамика отсутствовала.



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить новости относительно торговых отношений между США и Китаем.



По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3161,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1854,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался 0,08%, до 30157,4 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,86%, до 2421,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 5750 пунктов, японский Nikkei 225 - опускался на 0,08%, до 21275,18 пункта.



На настроения участников торгов определенное влияние оказывают новости из США и Китая, связанные с торговыми отношениями между странами. Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.



Долгожданный список товаров для пошлин США, наконец, опубликован, и рынки его оценивают.



Инвесторы в Китае могут проявлять особую осторожность в течение торгов перед продолжительными выходными, связанными c национальным праздником: китайские биржи будут закрыты в четверг и пятницу.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США закрылись с ростом во вторник после волатильной сессии, так как инвесторы оценивали резкий спад на предыдущей сессии и вероятность как торгового риска, так и дальнейшего ослабления технологического сектора.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 389,17 пункта, или на 1,7%, до 24 033,36.Индекс S&P500 вырос на 32,57 пункта, или на 1,3%, до 2,614,45.Индекс Nasdaq Composite прибавил 71,16 пункта или 1% до 6 941,28.Как S&P, так и Nasdaq на протяжении всей сессии несколько раз уходили на отрицательную территорию, причем это было во многом обусловлено динамикой технологических и интернет-компаний.Рост в течение дня был широким: все 11 секторов S&P500 закрылись на положительной территории, а восемь из них выросли как минимум на 1%. Лидером роста был энергетический сектор, который вырос на 2,1% за счет повышения цен на нефть на 0,9%.Динамика вторника была частичной реакцией на распродажу в понедельник, когда S&P и Nasdaq потеряли более 2%, а S&P закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней в первый раз после голосования в Великобритании по Brexit в июне 2016 года.Ожидается, что волатильность останется повышенной, инвесторы опасаются каких-либо торговых действий со стороны Дональда Трампа, которые он может объявить, особенно после того, как Китай ответил на тарифы США своими протекционистскими мерами, а также его недовольство относительно Amazon, которую он неоднократно критиковал в Twitter на прошлой неделе.«Это все еще рынок, торгующий страхом, а не фундаментальными данными и твитами, а не техническими факторами, что затрудняет определение того, куда мы направимся в ближайшем будущем», - сказал Эндрю Адамс, инвестиционный стратег Raymond James.Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок во вторник продолжил снижение в начале II квартала на фоне распродажи в технологическом секторе и опасений в отношении «торговой войны», который давили на фондовый рынок в I квартале.Снижение последовало за снижением фондового рынка США в понедельник, когда европейские рынки были закрыты после Пасхи. Однако основные фондовые индексы США во вторник показали признаки восстановления.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,49%, сильнее всего снизился промышленный сектор. Нефтегазовый сектор показал умеренный рост. В четверг индекс вырос на 0,4%, за I квартал в целом снизился на 4,7%. Это был наихудший результат с I квартала 2016 г.Пара евро-доллар снизилась на 0,3% до $1,2274, с $1,2303 в конце понедельника в Нью-Йорке.Технологические акции снизились сильнее рынка в целом: индекс акций технологических компаний Stoxx Europe 600 Technology снизился на 0,78%, он следовал за распродажей в США в пятницу.Акции в США показали признаки восстановления во вторник, после того как Nasdaq Composite перешёл к снижению за год в понедельник.Опасения в отношении торговой войны сохраняются, после того как Китай заявил, что введет тарифы на около 130 американских товаров. Китай предупредил, что может установить пошлины в ответ на введение администрацией Трампа тарифов на импорт китайских товаров. Опасения торговой войны внесли вклад в снижение фондовых рынков в мире в марте. Stoxx Europe 600 в марте снизился на 2,3%.Экономические данные:Индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в промышленности от IHS Markit в марте был на 56,6. Это не отличается от предварительной оценки, что оставило индекс деловой активности на восьмимесячном минимуме.Индекс деловой активности в промышленности Великобритании от IHS Markit/CIPS был в марте на 55,1, что выше средней оценки аналитиков 54,7. Рост объёма выпуска увеличился, но рост новых заказов уменьшился.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,62% - до $68,06 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — на 0,3%, Московской биржи — на 0,53%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,35%, «АЛРОСы» — на 0,42%.Настроения на российском фондовом рынке во вторник часто менялись. С одной стороны, инвесторы хорошо помнят, что внешнеполитический риск никуда не делся, и не торопятся с покупками. С другой — осложнений в отношениях с Лондоном у Москвы пока нет, поэтому интерес к приобретениям может и вернуться со временем. Индекс Мосбиржи остается заключенным в рамки 2 230—2 265 пунктов, индекс РТС сохраняется в целом диапазоне 1 228—2 140 пунктов.Хотя геополитический фон остается напряженным, вторничная коррекция вверх на американском фондовом рынке может добавить позитива и российскому фондовому рынку на открытии в среду.Тем не менее, сильных движений котировок российских фондовых индексов 04-го не ожидается - рынок РФ по-прежнему останется в боковике, прогноз по индексу РТС на завтра по-прежнему находится в диапазоне 1200-1300 пунктов, по индексу Московской биржи - в пределах 2200-2300 пунктов.Как сообщалось в понедельник 02 апреля, ПФТС-индекс повысился на 4,04 пункта или на 1,14% до уровня 358,47 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 43,91 пунктов или на 13,97% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 апреля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62903 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3763 раз. Подякували: 7131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 03.04.18

дядя Caша » Вів 03 кві, 2018 12:43 0 117

дядя Caша Вів 03 кві, 2018 12:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.04.18

дядя Caша » Пон 02 кві, 2018 12:38 0 111

дядя Caша Пон 02 кві, 2018 12:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.03.18

дядя Caша » П'ят 30 бер, 2018 14:03 0 234

дядя Caша П'ят 30 бер, 2018 14:03 реклама