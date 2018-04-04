Итоги: Мировой фондовый рынок 04.04.18

Фондовые индексы США закрылись с ростом во вторник после волатильной сессии, так как инвесторы оценивали резкий спад на предыдущей сессии и вероятность как торгового риска, так и дальнейшего ослабления технологического сектора.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 389,17 пункта, или на 1,7%, до 24 033,36.
Индекс S&P500 вырос на 32,57 пункта, или на 1,3%, до 2,614,45.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 71,16 пункта или 1% до 6 941,28.
Как S&P, так и Nasdaq на протяжении всей сессии несколько раз уходили на отрицательную территорию, причем это было во многом обусловлено динамикой технологических и интернет-компаний.
Рост в течение дня был широким: все 11 секторов S&P500 закрылись на положительной территории, а восемь из них выросли как минимум на 1%. Лидером роста был энергетический сектор, который вырос на 2,1% за счет повышения цен на нефть на 0,9%.
Динамика вторника была частичной реакцией на распродажу в понедельник, когда S&P и Nasdaq потеряли более 2%, а S&P закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней в первый раз после голосования в Великобритании по Brexit в июне 2016 года.
Ожидается, что волатильность останется повышенной, инвесторы опасаются каких-либо торговых действий со стороны Дональда Трампа, которые он может объявить, особенно после того, как Китай ответил на тарифы США своими протекционистскими мерами, а также его недовольство относительно Amazon, которую он неоднократно критиковал в Twitter на прошлой неделе.
«Это все еще рынок, торгующий страхом, а не фундаментальными данными и твитами, а не техническими факторами, что затрудняет определение того, куда мы направимся в ближайшем будущем», - сказал Эндрю Адамс, инвестиционный стратег Raymond James.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,65%, до 24 033,36 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,26%, до 2 614,45 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,04%, до 6 941,28 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок во вторник продолжил снижение в начале II квартала на фоне распродажи в технологическом секторе и опасений в отношении «торговой войны», который давили на фондовый рынок в I квартале.
Снижение последовало за снижением фондового рынка США в понедельник, когда европейские рынки были закрыты после Пасхи. Однако основные фондовые индексы США во вторник показали признаки восстановления.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,49%, сильнее всего снизился промышленный сектор. Нефтегазовый сектор показал умеренный рост. В четверг индекс вырос на 0,4%, за I квартал в целом снизился на 4,7%. Это был наихудший результат с I квартала 2016 г.
Пара евро-доллар снизилась на 0,3% до $1,2274, с $1,2303 в конце понедельника в Нью-Йорке.
Технологические акции снизились сильнее рынка в целом: индекс акций технологических компаний Stoxx Europe 600 Technology снизился на 0,78%, он следовал за распродажей в США в пятницу.
Акции в США показали признаки восстановления во вторник, после того как Nasdaq Composite перешёл к снижению за год в понедельник.
Опасения в отношении торговой войны сохраняются, после того как Китай заявил, что введет тарифы на около 130 американских товаров. Китай предупредил, что может установить пошлины в ответ на введение администрацией Трампа тарифов на импорт китайских товаров. Опасения торговой войны внесли вклад в снижение фондовых рынков в мире в марте. Stoxx Europe 600 в марте снизился на 2,3%.
Экономические данные:
Индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в промышленности от IHS Markit в марте был на 56,6. Это не отличается от предварительной оценки, что оставило индекс деловой активности на восьмимесячном минимуме.
Индекс деловой активности в промышленности Великобритании от IHS Markit/CIPS был в марте на 55,1, что выше средней оценки аналитиков 54,7. Рост объёма выпуска увеличился, но рост новых заказов уменьшился.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,49%, сильнее всего снизился промышленный сектор. Нефтегазовый сектор показал умеренный рост. В четверг индекс вырос на 0,4%, за I квартал в целом снизился на 4,7%. Это был наихудший результат с I квартала 2016 г.
Британский FTSE 100 просел на 0,37% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 030,46 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,78% до 12 002,45 пунктов.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,29% — на отметке 5 152,12 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС слабо подросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,32% - до 2263,85 пункта, РТС - на 0,24%, до 1246,98 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,62% - до $68,06 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — на 0,3%, Московской биржи — на 0,53%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,35%, «АЛРОСы» — на 0,42%.
Настроения на российском фондовом рынке во вторник часто менялись. С одной стороны, инвесторы хорошо помнят, что внешнеполитический риск никуда не делся, и не торопятся с покупками. С другой — осложнений в отношениях с Лондоном у Москвы пока нет, поэтому интерес к приобретениям может и вернуться со временем. Индекс Мосбиржи остается заключенным в рамки 2 230—2 265 пунктов, индекс РТС сохраняется в целом диапазоне 1 228—2 140 пунктов.
Хотя геополитический фон остается напряженным, вторничная коррекция вверх на американском фондовом рынке может добавить позитива и российскому фондовому рынку на открытии в среду.
Тем не менее, сильных движений котировок российских фондовых индексов 04-го не ожидается - рынок РФ по-прежнему останется в боковике, прогноз по индексу РТС на завтра по-прежнему находится в диапазоне 1200-1300 пунктов, по индексу Московской биржи - в пределах 2200-2300 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 02 апреля, повысился на 0,50 пункта или на 0,14% до уровня 358,97 пунктов.
Объем торгов за день составил 81,3 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.
Как сообщалось в понедельник 02 апреля, ПФТС-индекс повысился на 4,04 пункта или на 1,14% до уровня 358,47 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 43,91 пунктов или на 13,97% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на снижение бирж США.
По состоянию на 7.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,93%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1836,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 29913,68 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2432,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,05%, до 5762,3 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,53%, до 21277,24 пункта.
Падение основных фондовых индексов США в понедельник на 1,9-2,7% связано с удешевлением акций технологических компаний страны. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов. В понедельник он заявил о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей.
Акции Amazon по итогам торгов упали более чем на 5%. Бумаги других крупных технологических компаний также завершили торги снижением: Alphabet - на 2,36%, Netflix - на 5,1%. Кроме того, стоимость акций Facebook упала на 2,75% из-за скандала с утечкой данных пользователей соцсети.
На этом фоне во вторник дешевеют бумаги компаний техсектора в Азии. Так, акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix дешевеют на 1,81% и 1,35%, а японских Sony и Panasonic - на 0,72% и 1,42% соответственно.
Кроме того, на рынках Азии продолжает сказываться торговый конфликт США и КНР. Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.
Суть обеспокоенности инвесторов заключается в том, что торговый конфликт может повлиять на прибыль компаний в последующих кварталах. Рынок действительно сейчас снижает оценку потенциальной прибыли из-за возможной торговой войны.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% - до 2442,43 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,84%, до 3136,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,78%, до 1842,23 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,45%, снизившись до 21292,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 30180,1 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 5751,9 пункта.
Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.
В понедельник президент США сказал о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.
В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.
По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева просел на 0,26% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 038,44 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,71% и был равен 12 011,45 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,37%, находился на отметке 5 148,2 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,37% - до 1688,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 358,97 пункта.
Объем торгов на УБ составил 238 млн. грн., в том числе акциями 3,8 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 81,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги ростом стоимости.
Лучшая динамика зафиксирована по бумагам Центрэнерго (+3,28%), Турбоатома (+3,08%) и Укрнафты (+1,14%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,89%) и Центрэнерго (-0,11%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,5% - до 495,65 пункта при объеме торгов 1,2 млн. злотых (9,18 млн. грн.).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-2,75%), KSG Agro (-1,24%) и «Астарты» (-1,04%).
Положительная динамика отсутствовала.
К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить новости относительно торговых отношений между США и Китаем.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3161,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1854,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался 0,08%, до 30157,4 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,86%, до 2421,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 5750 пунктов, японский Nikkei 225 - опускался на 0,08%, до 21275,18 пункта.
На настроения участников торгов определенное влияние оказывают новости из США и Китая, связанные с торговыми отношениями между странами. Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.
Долгожданный список товаров для пошлин США, наконец, опубликован, и рынки его оценивают.
Инвесторы в Китае могут проявлять особую осторожность в течение торгов перед продолжительными выходными, связанными c национальным праздником: китайские биржи будут закрыты в четверг и пятницу.
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