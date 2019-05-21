Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:54
Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:08
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Да, можно заказать в приложении
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:31
С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ
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