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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:54
Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
adamsmittttt написав: Stringer написав: vpchelko написав:
Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.
Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят
Это где?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:10
Есть ли у монобанка дебетовые карты?
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alexandr_szpinkowski
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:08
alexandr_szpinkowski написав:Есть ли у монобанка дебетовые карты?
Да, можно заказать в приложении
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:31
С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ
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yustasch
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:50
yustasch написав:
С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ
Какого ещё письма?
здесь обсуждаются банковские карты
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Stringer
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:19
я расказал проблему, что монобанк люди небрали
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yustasch
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Додано: Сер 19 лют, 2020 00:24
yustasch написав:
С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ
Блокировками и списаниями по исполнительным письмам занимается бэк-офис, а он находится в Универсалбанке. Попробуйте обратиться напрямую в Универсалбанк. Ну или с другого конца - в исполнительную службу.
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Bosstone
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Додано: Сер 19 лют, 2020 00:38
Bosstone написав:
Блокировками и списаниями по исполнительным письмам занимается бэк-офис, а он находится в Универсалбанке. Попробуйте обратиться напрямую в Универсалбанк. Ну или с другого конца - в исполнительную службу.
У человека проблема не с исполнительной. Не будут за него пояснять, подробности на минфине.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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