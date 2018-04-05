Итоги: Прогнозы 05.04.18

Заказы на промышленные товары феврале выросли на 1,2%, что почти компенсировало снижение на 1,3% в январе. Экономисты прогнозировали рост на 1,7% в феврале после ранее зарегистрированного снижения на 1,4% в январе. Заказы выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Заказы на транспортное оборудование выросли на 7,0% за счет увеличения волатильных заказов на гражданские самолеты на 26,2%, заказы на автомобили выросли на 1,2% после снижения на 0,2% в январе.
Заказы на горнодобывающую, нефтяную и газовую промышленность поднялись на 1,8%.
Заказы на электрооборудование, бытовую технику и запчасти прибавили 3,4%, а заказы на компьютеры выросли на 3,5%.
Производство, на долю которого приходится около 12% экономической активности в США, поддерживается высоким внутренним и мировым спросом, но нехватка квалифицированной рабочей силы могут нанести ущерб производству.
Опрос, проведенный в понедельник, показал небольшое разочарование среди производителей из-за растущих опасений по поводу нехватки рабочей силы и цепочки поставок. Производители также сообщили, что тарифы на импорт стали и алюминия, введенные президентом Дональдом Трампом в начале марта, поднимают цены, «вызывая ажиотажные покупки» и «приводя к нехватке запасов для клиентов, не имеющих контрактов».
Трамп ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и 10%тные на алюминий для защиты отечественной промышленности от того, что он назвал недобросовестной конкуренцией со стороны других стран.
Заказы на, так называемые, основные средства производства упали на 0,3% в январе. Отгрузки основных средств производства, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете о валовом внутреннем продукте, в феврале выросли на 1,4%, как и сообщалось в прошлом месяце.
Еврозона: Безработица в феврале обновила минимум за 9 лет.
Безработица в 19 странах еврозоны в феврале опустилась до 8,5% с 8,6% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальный уровень за последние девять лет. Результат совпал со средними прогнозами экспертов.
В феврале 2017 года показатель находился на отметке 9,5%.
Количество безработных в феврале текущего года составляло 13,916 млн человек, уменьшившись на 141 тыс. относительно предшествующего месяца и на 1,436 млн человек за минувший год.
В 28 странах ЕС безработица снизилась до 7,1% по сравнению с 7,2% в январе и 8% в феврале прошлого года. Это самый низкий показатель с сентября 2008 года.
Число безработных ЕС в феврале составляло 17,632 млн человек, уменьшившись на 201 тыс. относительно предшествующего месяца и на 1,968 млн человек за минувший год.
Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии (2,4%), на Мальте и в Германии (3,5%), отмечается в сообщении Евростата.
Наиболее высокий уровень безработицы был отмечен в Испании - 16,1%. Греция, которая предоставляет данные с опозданием, зафиксировала безработицу в декабре на отметке 20,8%.
Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в феврале осталась на отметке 17,7%, в Евросоюзе - сократилась до 15,9% с 16% месяцем ранее.
Объем промышленных заказов в Германии в феврале оказался ниже прогнозов.
Слабый рост промышленных заказов в феврале отражает слабый внутренний спрос, который частично сократил положительное влияние заказов из других стран.
Производство промышленных заказов поднялось на 0,3% за месяц, после падения на 3,5% в январе (предыдущая оценка была +3,9%). Рост прогнозировался на 1,5%. Внутренние заказы упали на 1,4%, в то время как объем экспортных заказов поднялся на 1,4%.
Доля заказов из стран еврозоны увеличилась на 4,5%, доля в экспортных заказах из других стран снизилась на 0,6%.
Участники валютного межбанка украинского валютного рынка дождались своего часа, вынудив НБУ появиться на рынке со скупкой «лишних» долларов. Зная «симпатии» регулятора к валюте США, экспортеры небезосновательно надеялись на скупки СКВ регулятором по «хорошей цене». Собственно, результаты аукциона это подтвердили завышенной ценой отсечки. Однако продавцов доллара ждал неприятный сюрприз: объем аукциона оказался ограниченным, и на мероприятии удовлетворили лишь 50% объема поданных заявок. Это, судя по всему, стало неожиданностью и для самого Нацбанка, который уже после аукциона появился на рынке, «пылесося» солидные остатки «зеленого» предложения.
Кстати, последнее в значительной степени было сформировано несколько неожиданной пассивностью нерезидентов, которые накануне поспешили затариться СКВ для репатриации дивидендов по менее выгодному курсу. Так что регулятору, похоже, не откажешь в патриотизме.
Базовой причиной создавшегося на межбанке «перекоса» рынка «зеленого» безнала в сторону предложения стало сохранения притока отложенного с 30 марта – 03 апреля экспортной СКВ из-за рубежа, к которому присоединились более «свежие», от 04-го, поступления экспортной выручки. Как известно, в среду-четверг объем притока СКВ из-за кордона достигает своего апогея, формируя настроения на торгах межбанка.
Рынок наличных реагировал на «баксопад» валютного межбанка довольно сдержанно, стараясь не допустить чрезмерной коррекции действующих цен. Как известно, клиентам «налички» не нравится излишняя ценовая динамика, моментально сказываясь на текущей ликвидности сделок.
Мы не исключаем, что в отличие от безналичного рынка, который предположительно 06-го замедлит откат курса «американца», наличный рынок в пятницу может катализировать снижение действующих цен, отвечая на предпасхальный рост притока СКВ для выручки гривни. Последняя потребуется в ответ на рост расходов перед праздником.
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