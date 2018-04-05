Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 05.04.18 Итоги: Прогнозы 05.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 05 кві, 2018 12:29 Итоги: Прогнозы 05.04.18



Заказы на промышленные товары феврале выросли на 1,2%, что почти компенсировало снижение на 1,3% в январе. Экономисты прогнозировали рост на 1,7% в феврале после ранее зарегистрированного снижения на 1,4% в январе. Заказы выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Заказы на транспортное оборудование выросли на 7,0% за счет увеличения волатильных заказов на гражданские самолеты на 26,2%, заказы на автомобили выросли на 1,2% после снижения на 0,2% в январе.



Заказы на горнодобывающую, нефтяную и газовую промышленность поднялись на 1,8%.



Заказы на электрооборудование, бытовую технику и запчасти прибавили 3,4%, а заказы на компьютеры выросли на 3,5%.



Производство, на долю которого приходится около 12% экономической активности в США, поддерживается высоким внутренним и мировым спросом, но нехватка квалифицированной рабочей силы могут нанести ущерб производству.



Опрос, проведенный в понедельник, показал небольшое разочарование среди производителей из-за растущих опасений по поводу нехватки рабочей силы и цепочки поставок. Производители также сообщили, что тарифы на импорт стали и алюминия, введенные президентом Дональдом Трампом в начале марта, поднимают цены, «вызывая ажиотажные покупки» и «приводя к нехватке запасов для клиентов, не имеющих контрактов».



Трамп ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и 10%тные на алюминий для защиты отечественной промышленности от того, что он назвал недобросовестной конкуренцией со стороны других стран.



Заказы на, так называемые, основные средства производства упали на 0,3% в январе. Отгрузки основных средств производства, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете о валовом внутреннем продукте, в феврале выросли на 1,4%, как и сообщалось в прошлом месяце.



Еврозона: Безработица в феврале обновила минимум за 9 лет.



Безработица в 19 странах еврозоны в феврале опустилась до 8,5% с 8,6% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальный уровень за последние девять лет. Результат совпал со средними прогнозами экспертов.



В феврале 2017 года показатель находился на отметке 9,5%.



Количество безработных в феврале текущего года составляло 13,916 млн человек, уменьшившись на 141 тыс. относительно предшествующего месяца и на 1,436 млн человек за минувший год.



В 28 странах ЕС безработица снизилась до 7,1% по сравнению с 7,2% в январе и 8% в феврале прошлого года. Это самый низкий показатель с сентября 2008 года.



Число безработных ЕС в феврале составляло 17,632 млн человек, уменьшившись на 201 тыс. относительно предшествующего месяца и на 1,968 млн человек за минувший год.



Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии (2,4%), на Мальте и в Германии (3,5%), отмечается в сообщении Евростата.

Наиболее высокий уровень безработицы был отмечен в Испании - 16,1%. Греция, которая предоставляет данные с опозданием, зафиксировала безработицу в декабре на отметке 20,8%.



Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в феврале осталась на отметке 17,7%, в Евросоюзе - сократилась до 15,9% с 16% месяцем ранее.



Объем промышленных заказов в Германии в феврале оказался ниже прогнозов.



Слабый рост промышленных заказов в феврале отражает слабый внутренний спрос, который частично сократил положительное влияние заказов из других стран.



Производство промышленных заказов поднялось на 0,3% за месяц, после падения на 3,5% в январе (предыдущая оценка была +3,9%). Рост прогнозировался на 1,5%. Внутренние заказы упали на 1,4%, в то время как объем экспортных заказов поднялся на 1,4%.



Доля заказов из стран еврозоны увеличилась на 4,5%, доля в экспортных заказах из других стран снизилась на 0,6%.



Участники валютного межбанка украинского валютного рынка дождались своего часа, вынудив НБУ появиться на рынке со скупкой «лишних» долларов. Зная «симпатии» регулятора к валюте США, экспортеры небезосновательно надеялись на скупки СКВ регулятором по «хорошей цене». Собственно, результаты аукциона это подтвердили завышенной ценой отсечки. Однако продавцов доллара ждал неприятный сюрприз: объем аукциона оказался ограниченным, и на мероприятии удовлетворили лишь 50% объема поданных заявок. Это, судя по всему, стало неожиданностью и для самого Нацбанка, который уже после аукциона появился на рынке, «пылесося» солидные остатки «зеленого» предложения.



Кстати, последнее в значительной степени было сформировано несколько неожиданной пассивностью нерезидентов, которые накануне поспешили затариться СКВ для репатриации дивидендов по менее выгодному курсу. Так что регулятору, похоже, не откажешь в патриотизме.



Базовой причиной создавшегося на межбанке «перекоса» рынка «зеленого» безнала в сторону предложения стало сохранения притока отложенного с 30 марта – 03 апреля экспортной СКВ из-за рубежа, к которому присоединились более «свежие», от 04-го, поступления экспортной выручки. Как известно, в среду-четверг объем притока СКВ из-за кордона достигает своего апогея, формируя настроения на торгах межбанка.



Рынок наличных реагировал на «баксопад» валютного межбанка довольно сдержанно, стараясь не допустить чрезмерной коррекции действующих цен. Как известно, клиентам «налички» не нравится излишняя ценовая динамика, моментально сказываясь на текущей ликвидности сделок.



Мы не исключаем, что в отличие от безналичного рынка, который предположительно 06-го замедлит откат курса «американца», наличный рынок в пятницу может катализировать снижение действующих цен, отвечая на предпасхальный рост притока СКВ для выручки гривни. Последняя потребуется в ответ на рост расходов перед праздником.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Заказы на промышленные товары феврале выросли на 1,2%.Заказы на промышленные товары феврале выросли на 1,2%, что почти компенсировало снижение на 1,3% в январе. Экономисты прогнозировали рост на 1,7% в феврале после ранее зарегистрированного снижения на 1,4% в январе. Заказы выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Заказы на транспортное оборудование выросли на 7,0% за счет увеличения волатильных заказов на гражданские самолеты на 26,2%, заказы на автомобили выросли на 1,2% после снижения на 0,2% в январе.Заказы на горнодобывающую, нефтяную и газовую промышленность поднялись на 1,8%.Заказы на электрооборудование, бытовую технику и запчасти прибавили 3,4%, а заказы на компьютеры выросли на 3,5%.Производство, на долю которого приходится около 12% экономической активности в США, поддерживается высоким внутренним и мировым спросом, но нехватка квалифицированной рабочей силы могут нанести ущерб производству.Опрос, проведенный в понедельник, показал небольшое разочарование среди производителей из-за растущих опасений по поводу нехватки рабочей силы и цепочки поставок. Производители также сообщили, что тарифы на импорт стали и алюминия, введенные президентом Дональдом Трампом в начале марта, поднимают цены, «вызывая ажиотажные покупки» и «приводя к нехватке запасов для клиентов, не имеющих контрактов».Трамп ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и 10%тные на алюминий для защиты отечественной промышленности от того, что он назвал недобросовестной конкуренцией со стороны других стран.Заказы на, так называемые, основные средства производства упали на 0,3% в январе. Отгрузки основных средств производства, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете о валовом внутреннем продукте, в феврале выросли на 1,4%, как и сообщалось в прошлом месяце.Еврозона: Безработица в феврале обновила минимум за 9 лет.Безработица в 19 странах еврозоны в феврале опустилась до 8,5% с 8,6% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальный уровень за последние девять лет. Результат совпал со средними прогнозами экспертов.В феврале 2017 года показатель находился на отметке 9,5%.Количество безработных в феврале текущего года составляло 13,916 млн человек, уменьшившись на 141 тыс. относительно предшествующего месяца и на 1,436 млн человек за минувший год.В 28 странах ЕС безработица снизилась до 7,1% по сравнению с 7,2% в январе и 8% в феврале прошлого года. Это самый низкий показатель с сентября 2008 года.Число безработных ЕС в феврале составляло 17,632 млн человек, уменьшившись на 201 тыс. относительно предшествующего месяца и на 1,968 млн человек за минувший год.Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии (2,4%), на Мальте и в Германии (3,5%), отмечается в сообщении Евростата.Наиболее высокий уровень безработицы был отмечен в Испании - 16,1%. Греция, которая предоставляет данные с опозданием, зафиксировала безработицу в декабре на отметке 20,8%.Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в феврале осталась на отметке 17,7%, в Евросоюзе - сократилась до 15,9% с 16% месяцем ранее.Объем промышленных заказов в Германии в феврале оказался ниже прогнозов.Слабый рост промышленных заказов в феврале отражает слабый внутренний спрос, который частично сократил положительное влияние заказов из других стран.Производство промышленных заказов поднялось на 0,3% за месяц, после падения на 3,5% в январе (предыдущая оценка была +3,9%). Рост прогнозировался на 1,5%. Внутренние заказы упали на 1,4%, в то время как объем экспортных заказов поднялся на 1,4%.Доля заказов из стран еврозоны увеличилась на 4,5%, доля в экспортных заказах из других стран снизилась на 0,6%.Участники валютного межбанка украинского валютного рынка дождались своего часа, вынудив НБУ появиться на рынке со скупкой «лишних» долларов. Зная «симпатии» регулятора к валюте США, экспортеры небезосновательно надеялись на скупки СКВ регулятором по «хорошей цене». Собственно, результаты аукциона это подтвердили завышенной ценой отсечки. Однако продавцов доллара ждал неприятный сюрприз: объем аукциона оказался ограниченным, и на мероприятии удовлетворили лишь 50% объема поданных заявок. Это, судя по всему, стало неожиданностью и для самого Нацбанка, который уже после аукциона появился на рынке, «пылесося» солидные остатки «зеленого» предложения.Кстати, последнее в значительной степени было сформировано несколько неожиданной пассивностью нерезидентов, которые накануне поспешили затариться СКВ для репатриации дивидендов по менее выгодному курсу. Так что регулятору, похоже, не откажешь в патриотизме.Базовой причиной создавшегося на межбанке «перекоса» рынка «зеленого» безнала в сторону предложения стало сохранения притока отложенного с 30 марта – 03 апреля экспортной СКВ из-за рубежа, к которому присоединились более «свежие», от 04-го, поступления экспортной выручки. Как известно, в среду-четверг объем притока СКВ из-за кордона достигает своего апогея, формируя настроения на торгах межбанка.Рынок наличных реагировал на «баксопад» валютного межбанка довольно сдержанно, стараясь не допустить чрезмерной коррекции действующих цен. Как известно, клиентам «налички» не нравится излишняя ценовая динамика, моментально сказываясь на текущей ликвидности сделок.Мы не исключаем, что в отличие от безналичного рынка, который предположительно 06-го замедлит откат курса «американца», наличный рынок в пятницу может катализировать снижение действующих цен, отвечая на предпасхальный рост притока СКВ для выручки гривни. Последняя потребуется в ответ на рост расходов перед праздником.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62944 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3767 раз. Подякували: 7142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 04.04.18

дядя Caша » Сер 04 кві, 2018 12:31 0 123

дядя Caша Сер 04 кві, 2018 12:31 Итоги: Прогнозы 03.04.18

дядя Caша » Вів 03 кві, 2018 12:35 0 121

дядя Caша Вів 03 кві, 2018 12:35 Итоги: Прогнозы 02.04.18

дядя Caша » Пон 02 кві, 2018 12:43 0 135

дядя Caша Пон 02 кві, 2018 12:43 реклама