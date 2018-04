Итоги: Мировой фондовый рынок 06.04.18

Во-первых, азиатские акции восстанавливаются с двухмесячных минимумов в четверг, следуя за ростом рынка в США. Ранее рынок снижался на распродаже, вызванной эскалацией напряженности во внешней торговле между США и Китаем. Инвесторы рассчитывают на то, что полноценной торговой войны удастся избежать.



Настроение улучшилось после того, как США выразили желание обсудить разрешение торгового противостояния после того, как предложенные США тарифы на китайским импорт в $50 млрд. вызвали быстрый ответ Китая, который может ввести ответные пошлины на американские товары.



Индекс MSCI для азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии по состоянию на 05.50 Киева вырос на 0,2%, в среду индекс достиг минимального уровня за два месяца.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%.



Рынки в Китае, Гонконге и Тайване в четверг закрыты.



На Уолл-Стрит в среду S&P 500 вырос на 1,16%, Nasdaq Composite на 1,45%, развернув снижение в более, чем 1,5% в начале сессии в США.

Многие инвесторы рассматривают последний предложенный президентом США план по тарифам как часть его переговорной стратегии, а не окончательное изменение политики.



Главный экономический советник Трампа, Ларри Кудлоу, в ответ на вопрос, может ли последний план по тарифам не вступить в действие, а быть переговорной тактикой, ответил журналистам: «Да, это возможно. Это часть процесса». Он назвал анонсы тарифов двумя странами начальными предложениями.

Изменения пошлин не будут проводиться сразу, и это даёт странам пространство для маневра.



Предложенные США 25% тарифы на 1300 промышленных, транспортных, медицинских продуктов из Китая сейчас в периоде публичных комментариев и консультаций, как ожидается, он продлится около двух месяцев.



Оптимисты также утверждают, что мировая экономика сейчас находится в таком сильном состоянии, что может преодолеть влияние предложенных тарифов, которые покрывают незначительную долю мировой торговли.



Цены на нефть выросли в тандеме вместе с мировыми акциями, а также на неожиданном снижении объёма запасов в США на прошлой неделе.

Фьючерс на нефть WTI растет на 0,5% до $63,71 за баррель.

Рост склонности к риску привел к укреплению доллара против иены — пара доллар-иена выросла до ¥106,96, что близко к максимуму прошлой недели на ¥107,01.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали позитивную динамику.

Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам. Это повышает вероятность достижения компромисса между странами и того, что им удастся избежать торговой войны.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6%.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,53% и 1,08%. Основными двигателями подъема стали телекоммуникационные компании, производители лекарств и банки.



Значение южнокорейского индекса Kospi за день выросло на 1,22%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг повысился на 0,48%.



США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил Ларри Кадлоу, ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.



«Да, это возможно, это часть процесса», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, может ли администрация отменить экономические меры в отношении Китая.



Л.Кадлоу назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин «начальными предложениями». «Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит, и мы продолжим игру», - отметил он.



Курс ценных бумаг Sony Corp. вырос на 1,5%, Hitachi Ltd. - на 2,4%.

Кроме того, подорожали акции химических компаний, включая Kao Corp. - на 2,1%, Shiseido Co. - на 2,7% и Shin-Etsu Chemical Co. - на 1,6%.



Цена бумаг крупнейших японских банков выросла, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,9%, Mizuho Financial Group Inc. - на 1,4%.



В то же время котировки акций производителя бытовой электроники Panasonic Corp. уменьшилась на 0,4% после того, как аналитики SMBC ухудшили прогноз операционной прибыли компании из-за укрепления курса иены и более низких продаж аккумуляторов для Tesla.



Капитализация Mazda Motor Corp. опустилась на 1% после того, как эксперты Credit Suisse ухудшили рекомендации для бумаг автопроизводителя до «ниже рынка» с «нейтрального уровня».



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подскочила соответственно на 3,9% и 3,1%.



При этом рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 0,7%. BHP объявила о том, что выходит из Всемирной ассоциации угля (World Coal Association), поскольку разочарована ее политикой в отношении борьбы с изменением климата.



Цена бумаг другого сырьевого гиганта Rio Tinto Ltd. упала на 1,2%.

Между тем дорожают акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,1%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.45 Киева вырос на 1,48% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 138,13 пункта.



Немецкий DAX повысился на 2,05% и был равен 12 202,99 пункта.



Французский САС 40, прибавив 1,87%, находился на отметке 5 237,84 пункта.