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фондовый рынок 06.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.04.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:56 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.04.18 США



Фондовые индексы США закрылись с ростом в четверг, показав свое первое трехдневное ралли в течение нескольких недель, поскольку у инвесторов ослабли опасения, что торговые споры между США и Китаем превратятся в полномасштабную торговую войну.



Этот шаг повысил стабильность на фондовом рынке, особенно после того, как на Уолл-стрит был большой разворот в среду.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 241 пункта, или на 1%, до 24 505. Индекс «голубых фишек» закрыл свою первую трехсессионную победную серию с 26 февраля.



Индекс S&P500 вырос на 18 пунктов, или на 0,7%, до 2,663, во главе с приростом на 1,8% в энергетическом секторе на фоне роста цен на нефть и роста на 1,9% в секторе материалов, который считается одним из наиболее коррелируемых секторов с торговлей.



Компонентный индекс Nasdaq добавил 34 пункта, или 0,5%, до 7 077. Рост Nasdaq был ограничен слабостью производителей чипов, которые оказали давление на весь технологический сектор.



Рост в течение дня был широким: 10 из 11 отраслевых групп S&P500 закрылись с ростом.



В среду индекс Dow Jones Industrial Average восстановился после 510-пунктного внутридневного обвала на минимуме сессии, прибавив около 230 пунктов, или 1%, до 24 264,30. Индексы S&P500 и Nasdaq выросли на 1,2% и 1,5% соответственно, разворот на рынке помог индексу Nasdaq вернуться на положительную территорию.



Индекс S&P500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней вторую сессию подряд, что является положительным знаком долгосрочных тенденций.



«Мы по-прежнему наблюдаем ослабление напряженности в отношении возможности торговой войны. Риторика немного ослабла, и мы также начинаем видеть больше оптимизма в отношении предстоящего сезона отчетов о доходах », - сказал Питер Таз, президент Chase Investment Counse. - «Прибыли будут важны для инвесторов, потому что это конкретная вещь, на которую вы можете указать, в отличие от тарифов, которые по-прежнему в значительной степени являются войной слов».



Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ведет с китайской стороной переговоры и не намерен разворачивать торговую войну. При этом дата вступления в силу китайских пошлин зависит от того, когда США введут свои импортные ограничения, обеспечивая таким образом время для маневров с обеих сторон.



Инвесторы также следят за внутренней статистикой. Так, число заявок по безработице на прошлой неделе увеличилось до максимума с начала 2018 года, - до 242 тысяч, а дефицит торгового баланса США в феврале вырос на $0,9 миллиарда, или на 1,59%, по сравнению с пересмотренным показателем января - до $57,6 миллиарда. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса вырос до $56,9.



Кроме того, в пятницу министерство труда США сообщит данные по росту почасовой заработной платы в стране в марте. Эта статистика является показательной для оценки темпов инфляции.

«Мы видим снижение напряженности по поводу торговой войны. Риторика постепенно ослабла, и наблюдается все больше оптимизма относительно предстоящего сезона отчетов», - сказал президент Chase Investment Counsel Питер Таз.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,99%, до 24 505,22 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,69%, до 2 662,84 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,49%, до 7 076,55 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок вырос, дневное ралли стало наиболее сильным за примерно два года, закрытие было на максимуме за три недели. Опасения инвесторов в отношении торговой войны оказали недостаточным для роста интереса к рискованным активам, таким как акции.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,40%, после снижения на 0,5% во вторник и среду. Дневное движение было наиболее сильным с 29 июня 2016 г. Индекс движется на наибольшему росту за неделю с начала марта.



Фактором оптимизма стал рост на других фондовых рынках, развернувший нисходящий тренд предыдущего дня.

Положительного настроение было поддержано уменьшением опасения в отношении мировой торговой войны, так как инвесторы оценивали потенциал отказа США и Китая от планов по тарифам и переговорах в течение следующих шести месяцев.



Экономические данные:

Общий индекс деловой активности в еврозоне от IHS/Markit (по окончательным данным) в марте был 55,2, что ниже предварительного значения 55,3. Индекс деловой активности в сфере услуг (по окончательным данным) в марте был на 54,9, против ожидавшихся 55 (значения выше 50 говорят о расширении).

Объём розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 0,1%, что ниже среднего прогноза роста на 0,5%. К уровню прошлого года продажи выросли на 1,8%,



В Германии объем заказов в промышленности был ниже ожиданий, из-за слабого спроса внутри страны, который был компенсирован более сильным спросом со стороны еврозоны.



В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг от IHS/Markit снизился до 21,7 — минимального уровня с референдума летом 2016 г. по Brexit, это было связано со слабым спросом потребителей и зимней погодой в марте. Объем продаж автомобилей в Великобритании в марте снизился на 15,7% к уровню прошлого года, что стало 12-м подряд месяцем снижения.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,40%, после снижения на 0,5% во вторник и среду. Дневное движение было наиболее сильным с 29 июня 2016 г. Индекс движется на наибольшему росту за неделю с начала марта.



Британский FTSE 100 вырос на 2,35% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 199,5 пункта.



Немецкий DAX повысился на 2,9% до 12 305,19 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 2,62% — на отметке 5 276,67 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на новостях о стремлении президента США Дональда Трампа повысить пошлины при торговле с Китаем.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,33%, до 2429,58 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,36%, снизившись до 21567,52 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,11%, до 29844,94 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился менее чем на 0,01%, до 5788,7 пункта.



Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу по-прежнему закрыты из-за праздника Цинмин – «праздника чистого света» - традиционного дня поминовения усопших.



По итогам торгов среды, 4 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.



Надежды трейдеров относительно разрешения торгового спора между США и Китаем ослабли после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.



Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, несмотря на присутствие сомнений относительно того, в каком объеме будут материализованы штрафные меры, заявление «безусловно, повысило опасения в очередной раз».



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,35% - до 2296,25 пункта, РТС - на 1,05%, до 1253,47 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,41% - до $68,3 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,36%, «АЛРОСы» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,84%, Московской биржи — на 0,49%. Акции «Газпрома» упали в цене на 0,02%.



Российский фондовый рынок в четверг завершил торги в положительной зоне. Индекс Мосбиржи поднялся выше обозначенного нами ранее рубежа 2 230—2 275 пунктов. Ближайший значимый уровень сопротивления для рублевого индикатора находится на уровне 2 295 пунктов, следом за ним идет психологический барьер на 2 300 пунктах. И если в пятницу сохранится драйв, который сейчас толкает индексы выше, то 2 300 пунктов снова будут взяты.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 05 апреля, повысился на 2,50 пункта или на 0,88% до уровня 362,35 пунктов.



Объем торгов за день составил 261,5 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в среду 04 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,88 пункта или на 0,25% до уровня 359,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 44,79 пунктов или на 14,22% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, азиатские акции восстанавливаются с двухмесячных минимумов в четверг, следуя за ростом рынка в США. Ранее рынок снижался на распродаже, вызванной эскалацией напряженности во внешней торговле между США и Китаем. Инвесторы рассчитывают на то, что полноценной торговой войны удастся избежать.



Настроение улучшилось после того, как США выразили желание обсудить разрешение торгового противостояния после того, как предложенные США тарифы на китайским импорт в $50 млрд. вызвали быстрый ответ Китая, который может ввести ответные пошлины на американские товары.



Индекс MSCI для азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии по состоянию на 05.50 Киева вырос на 0,2%, в среду индекс достиг минимального уровня за два месяца.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%.



Рынки в Китае, Гонконге и Тайване в четверг закрыты.



На Уолл-Стрит в среду S&P 500 вырос на 1,16%, Nasdaq Composite на 1,45%, развернув снижение в более, чем 1,5% в начале сессии в США.

Многие инвесторы рассматривают последний предложенный президентом США план по тарифам как часть его переговорной стратегии, а не окончательное изменение политики.



Главный экономический советник Трампа, Ларри Кудлоу, в ответ на вопрос, может ли последний план по тарифам не вступить в действие, а быть переговорной тактикой, ответил журналистам: «Да, это возможно. Это часть процесса». Он назвал анонсы тарифов двумя странами начальными предложениями.

Изменения пошлин не будут проводиться сразу, и это даёт странам пространство для маневра.



Предложенные США 25% тарифы на 1300 промышленных, транспортных, медицинских продуктов из Китая сейчас в периоде публичных комментариев и консультаций, как ожидается, он продлится около двух месяцев.



Оптимисты также утверждают, что мировая экономика сейчас находится в таком сильном состоянии, что может преодолеть влияние предложенных тарифов, которые покрывают незначительную долю мировой торговли.



Цены на нефть выросли в тандеме вместе с мировыми акциями, а также на неожиданном снижении объёма запасов в США на прошлой неделе.

Фьючерс на нефть WTI растет на 0,5% до $63,71 за баррель.

Рост склонности к риску привел к укреплению доллара против иены — пара доллар-иена выросла до ¥106,96, что близко к максимуму прошлой недели на ¥107,01.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали позитивную динамику.

Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам. Это повышает вероятность достижения компромисса между странами и того, что им удастся избежать торговой войны.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6%.



Фондовые биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг закрыты в связи с праздниками.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,53% и 1,08%. Основными двигателями подъема стали телекоммуникационные компании, производители лекарств и банки.



Значение южнокорейского индекса Kospi за день выросло на 1,22%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг повысился на 0,48%.



США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил Ларри Кадлоу, ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.



«Да, это возможно, это часть процесса», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, может ли администрация отменить экономические меры в отношении Китая.



Л.Кадлоу назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин «начальными предложениями». «Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит, и мы продолжим игру», - отметил он.



Фондовые биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг закрыты в связи с праздниками.



Курс ценных бумаг Sony Corp. вырос на 1,5%, Hitachi Ltd. - на 2,4%.

Кроме того, подорожали акции химических компаний, включая Kao Corp. - на 2,1%, Shiseido Co. - на 2,7% и Shin-Etsu Chemical Co. - на 1,6%.



Цена бумаг крупнейших японских банков выросла, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,9%, Mizuho Financial Group Inc. - на 1,4%.



В то же время котировки акций производителя бытовой электроники Panasonic Corp. уменьшилась на 0,4% после того, как аналитики SMBC ухудшили прогноз операционной прибыли компании из-за укрепления курса иены и более низких продаж аккумуляторов для Tesla.



Капитализация Mazda Motor Corp. опустилась на 1% после того, как эксперты Credit Suisse ухудшили рекомендации для бумаг автопроизводителя до «ниже рынка» с «нейтрального уровня».



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подскочила соответственно на 3,9% и 3,1%.



При этом рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 0,7%. BHP объявила о том, что выходит из Всемирной ассоциации угля (World Coal Association), поскольку разочарована ее политикой в отношении борьбы с изменением климата.



Цена бумаг другого сырьевого гиганта Rio Tinto Ltd. упала на 1,2%.

Между тем дорожают акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,1%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.45 Киева вырос на 1,48% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 138,13 пункта.



Немецкий DAX повысился на 2,05% и был равен 12 202,99 пункта.



Французский САС 40, прибавив 1,87%, находился на отметке 5 237,84 пункта.



Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,21% - до 1710,82 пункта, индекс ПФТС - на 0,69%, до 362,35 пункта.



Объем торгов на УБ составил почти 74,8 млн. грн., в том числе акциями - 13,3 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 261,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



В «индексной корзине» больше всех подорожали бумаги Укрнафты (+3,13%), Турбоатома (+0,33%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-2,02%) и Мотор Сичи (-1,34%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+2,48%) и Центрэнерго (+0,83%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,01% - до 496,88 пункта при объеме торгов 1,18 млн. злотых (9 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции «Кернела» (+1%) и «Милкиленда» (+0,74%).

С отрицательно динамикой торговались акции KSG Agro (-8,82%), «Агротона» (-1,28%) и «Астарты» (-0,63%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «плюсе», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин для товаров из Китая на $100 миллиардов.



По состоянию на 08.00 гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,26% - до 29889,96 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,49% - до 2425,62 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - поднимался на 0,18%, до 5799,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 21742,47 пункта.



Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу остаются закрытыми в связи с праздником Цинмин, или «праздником чистого света», - традиционным днем поминовения усопших.



По итогам торгов среды, 04 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.



Остальные фондовые площадки Азии оценивают новости о развитии торгового конфликта США и КНР. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил Торговому представительству страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же $50 миллиардов, но они пока тоже не начали действовать.



Тем не менее, как отмечают аналитики, рынки реагируют на очередные новости по пошлинам относительно спокойно. Инвесторы поняли, что большая часть жестких заявлений в отношении торговых пошлин вряд ли приведет к шагам, которые нарушат глобальный экономический рост.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на новостях о стремлении президента США Дональда Трампа повысить пошлины при торговле с Китаем.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,33%, до 2429,58 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,36%, снизившись до 21567,52 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,11%, до 29844,94 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился менее чем на 0,01%, до 5788,7 пункта.



Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу по-прежнему закрыты из-за праздника Цинмин – «праздника чистого света» - традиционного дня поминовения усопших.



По итогам торгов среды, 4 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.



Надежды трейдеров относительно разрешения торгового спора между США и Китаем ослабли после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.



Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, несмотря на присутствие сомнений относительно того, в каком объеме будут материализованы штрафные меры, заявление «безусловно, повысило опасения в очередной раз».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США закрылись с ростом в четверг, показав свое первое трехдневное ралли в течение нескольких недель, поскольку у инвесторов ослабли опасения, что торговые споры между США и Китаем превратятся в полномасштабную торговую войну.Этот шаг повысил стабильность на фондовом рынке, особенно после того, как на Уолл-стрит был большой разворот в среду.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 241 пункта, или на 1%, до 24 505. Индекс «голубых фишек» закрыл свою первую трехсессионную победную серию с 26 февраля.Индекс S&P500 вырос на 18 пунктов, или на 0,7%, до 2,663, во главе с приростом на 1,8% в энергетическом секторе на фоне роста цен на нефть и роста на 1,9% в секторе материалов, который считается одним из наиболее коррелируемых секторов с торговлей.Компонентный индекс Nasdaq добавил 34 пункта, или 0,5%, до 7 077. Рост Nasdaq был ограничен слабостью производителей чипов, которые оказали давление на весь технологический сектор.Рост в течение дня был широким: 10 из 11 отраслевых групп S&P500 закрылись с ростом.В среду индекс Dow Jones Industrial Average восстановился после 510-пунктного внутридневного обвала на минимуме сессии, прибавив около 230 пунктов, или 1%, до 24 264,30. Индексы S&P500 и Nasdaq выросли на 1,2% и 1,5% соответственно, разворот на рынке помог индексу Nasdaq вернуться на положительную территорию.Индекс S&P500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней вторую сессию подряд, что является положительным знаком долгосрочных тенденций.«Мы по-прежнему наблюдаем ослабление напряженности в отношении возможности торговой войны. Риторика немного ослабла, и мы также начинаем видеть больше оптимизма в отношении предстоящего сезона отчетов о доходах », - сказал Питер Таз, президент Chase Investment Counse. - «Прибыли будут важны для инвесторов, потому что это конкретная вещь, на которую вы можете указать, в отличие от тарифов, которые по-прежнему в значительной степени являются войной слов».Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ведет с китайской стороной переговоры и не намерен разворачивать торговую войну. При этом дата вступления в силу китайских пошлин зависит от того, когда США введут свои импортные ограничения, обеспечивая таким образом время для маневров с обеих сторон.Инвесторы также следят за внутренней статистикой. Так, число заявок по безработице на прошлой неделе увеличилось до максимума с начала 2018 года, - до 242 тысяч, а дефицит торгового баланса США в феврале вырос на $0,9 миллиарда, или на 1,59%, по сравнению с пересмотренным показателем января - до $57,6 миллиарда. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса вырос до $56,9.Кроме того, в пятницу министерство труда США сообщит данные по росту почасовой заработной платы в стране в марте. Эта статистика является показательной для оценки темпов инфляции.«Мы видим снижение напряженности по поводу торговой войны. Риторика постепенно ослабла, и наблюдается все больше оптимизма относительно предстоящего сезона отчетов», - сказал президент Chase Investment Counsel Питер Таз.Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос, дневное ралли стало наиболее сильным за примерно два года, закрытие было на максимуме за три недели. Опасения инвесторов в отношении торговой войны оказали недостаточным для роста интереса к рискованным активам, таким как акции.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,40%, после снижения на 0,5% во вторник и среду. Дневное движение было наиболее сильным с 29 июня 2016 г. Индекс движется на наибольшему росту за неделю с начала марта.Фактором оптимизма стал рост на других фондовых рынках, развернувший нисходящий тренд предыдущего дня.Положительного настроение было поддержано уменьшением опасения в отношении мировой торговой войны, так как инвесторы оценивали потенциал отказа США и Китая от планов по тарифам и переговорах в течение следующих шести месяцев.Экономические данные:Общий индекс деловой активности в еврозоне от IHS/Markit (по окончательным данным) в марте был 55,2, что ниже предварительного значения 55,3. Индекс деловой активности в сфере услуг (по окончательным данным) в марте был на 54,9, против ожидавшихся 55 (значения выше 50 говорят о расширении).Объём розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 0,1%, что ниже среднего прогноза роста на 0,5%. К уровню прошлого года продажи выросли на 1,8%,В Германии объем заказов в промышленности был ниже ожиданий, из-за слабого спроса внутри страны, который был компенсирован более сильным спросом со стороны еврозоны.В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг от IHS/Markit снизился до 21,7 — минимального уровня с референдума летом 2016 г. по Brexit, это было связано со слабым спросом потребителей и зимней погодой в марте. Объем продаж автомобилей в Великобритании в марте снизился на 15,7% к уровню прошлого года, что стало 12-м подряд месяцем снижения.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на новостях о стремлении президента США Дональда Трампа повысить пошлины при торговле с Китаем.Надежды трейдеров относительно разрешения торгового спора между США и Китаем ослабли после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, несмотря на присутствие сомнений относительно того, в каком объеме будут материализованы штрафные меры, заявление «безусловно, повысило опасения в очередной раз».Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,41% - до $68,3 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,36%, «АЛРОСы» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,84%, Московской биржи — на 0,49%. Акции «Газпрома» упали в цене на 0,02%.Российский фондовый рынок в четверг завершил торги в положительной зоне. Индекс Мосбиржи поднялся выше обозначенного нами ранее рубежа 2 230—2 275 пунктов. Ближайший значимый уровень сопротивления для рублевого индикатора находится на уровне 2 295 пунктов, следом за ним идет психологический барьер на 2 300 пунктах. И если в пятницу сохранится драйв, который сейчас толкает индексы выше, то 2 300 пунктов снова будут взяты.Как сообщалось в среду 04 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,88 пункта или на 0,25% до уровня 359,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 44,79 пунктов или на 14,22% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 апреля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62985 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3769 раз. Подякували: 7146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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